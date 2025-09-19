¡Ú ë¾Êó ¡Û¡ÖBALZAC¡×¥É¥é¥Þ¡¼¿¿Æéµ®¹Ô¤µ¤ó(51)¡¡º£·î11Æü¤Ë»àµî¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤Î¹Î©¤Á¡×¡¡Éô²°¤Ë¤Ï½µËö¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î½àÈ÷¤¬
ÆÈ¼«¤Î¥Û¥é¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¹ñÆâ¡¦³¤³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖBALZAC¡×¤¬¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¿¿Æéµ®¹Ô¤µ¤ó¤¬º£·î11Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£51ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖBALZAC¥É¥é¥Þ¡¼¿¿Æéµ®¹Ô¤¬ 2025Ç¯9·î11Æü±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö51ºÐ¤È¤¤¤¦¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤Èë¾Êó¡£¡Ö¤´²ÈÂ²¤Î³°½Ð¸å¤ËÉô²°¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¡¡¼«Âð¤òË¬¤Í¤¿¤´Í§¿Í¤Ë¤è¤êÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÅþÃå¤·¤¿µßµÞÂâ°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¡¿´ÇÙÄä»ß¾õÂÖ¤«¤é¤ÎÁÉÀ¸¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡×¡ÖÈ¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÂ©¤¬Ìá¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ÖÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿Éô²°¤Ë¤Ï¡¡½µËö¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ü¤Î°áÁõ¤ä¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤Î½àÈ÷¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ó¥É¤è¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿ë¾Êó¤ÎÊ¸ÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖÁòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡×¡ÖÃÏ°è¤ÎÊýÃ£¡¡Â¿¤¯¤Î¤´Í§¿Í¡¡BALZAC¥á¥ó¥Ð¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â»²Îó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢BALZAC¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢HIROSUKE¤µ¤ó¡¦ATSUSHI¤µ¤ó¡¦AKIO¤µ¤ó¤¬ËÜÌ¾¤ÎÏ¢Ì¾¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BALZAC¤Ï¡¢1992Ç¯¤ËÁ°¿È¤Î¥Ð¥ó¥É¤òÈ¯Å¸Åª²ò¾Ã¤¹¤ë·Á¤Ç²þ¾Î¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£º£Ç¯3·î¤ËÄÌ»»13ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖEVEL LEGEND THIRTEEN¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ç¤â²¤ÊÆ¤Ç¿ô¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥Ä¥¢¡¼¤ò4²ó¡¦¥É¥¤¥Ä¤òÃæ¿´¤Ë6²ó¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢¡¼¤â´°¿ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
