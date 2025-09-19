¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¡¢Â³ÊÔ3D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖJELLY MISSION¡×¤òSteam¤ÇÇÛ¿®³«»Ï
¡¡ÂçÄÍÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹±ÉÍÜ¿©¡Ö¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¡×¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼±þ±ç¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¿·»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢3D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¡ÖCalorie Mate FOR GAME CREATORS - JELLY MISSION -¡×¤ò2025Ç¯9·î19Æü¤«¤éSteam¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤ä¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¹Í¤¨Â³¤±¤ë¿Í¡×¤ò±ÉÍÜÌÌ¤«¤é»Ù¤¨¤ë´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖCalorie Mate LIQUID FOR GAME CREATORS¡×¤Ï¡¢SNS¤Ç¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ä20Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥×¥ì¥¤¼ÂÀÓ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¼çÌò¤Ï¡ÈÃý¤ë¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È ¥¼¥ê¡¼¡É
¡¡¡ÖJELLY MISSION¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È ¥¼¥ê¡¼¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤äCG¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë±ÉÍÜ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢2DK¤ÎÉô²°¤òÉñÂæ¤ËÂçËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°ºî¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡È¤ä¤ê¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë3D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¿·ºî¤Ç¤Ï¹âÆñ°×ÅÙ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÁ´24¼ï¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼³ÍÆÀÍ×ÁÇ¤òÅëºÜ¡£Æþ¼ê¤·¤¿¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ï¥¼¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤ë»Å³Ý¤±¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ©ºî¸½¾ìÆÃÍ¤Î¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤âÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¾ã³²Êª¤ä¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬¥¼¥ê¡¼¤Î¸ÄÀ¤òÇ®±é
¡¡¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬Áàºî¤¹¤ë¥¼¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¿Ø¤¬¥Ü¥¤¥¹¤òÃ´Åö¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥ëÌ£¡§ÃæÂ¼Íª°ì
¡¦¥é¥¤¥à¡õ¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥ÄÌ£¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
¡¦¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¥ß¥ë¥¯Ì£¡§Å£µÜÍý·Ã
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¼¥ê¡¼¤¿¤Á¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤¦¡Ö¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È ¥ê¥¥Ã¥É¡×Ìò¤È¤·¤ÆÂçÄÍÌÀÉ×¤¬Á°ºî¤ËÂ³¤¤¤Æ½Ð±é¡£¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê±éµ»¤¬¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡ÂçÄÍÌÀÉ×¤Î¼Â¶·¥×¥ì¥¤Æ°²è¤òÇÛ¿®
¡¡ÇÛ¿®¤Ï2025Ç¯9·î19Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡£Steam¥¹¥È¥¢¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ÏYouTube¤Ç¸ø³«Ãæ¡£
¡¡¤Þ¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÄÍÌÀÉ×¤¬ËÜºî¤ò¼Â¶·¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÆ°²è¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÌ¾¤â¤Ê¤¤Í¤º¤ß¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡Ê@nmnknzm-ch¡Ë¤Ç9·î²¼½Ü¤ËÇÛ¿®Í½Äê¡£½Ð±é¼Ô¼«¤éÄ©Àï¤¹¤ë´ë²è¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡1983Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¤Ï¡¢5Âç±ÉÍÜÁÇ¤ò¼ê·Ú¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹±ÉÍÜ¿©¤È¤·¤Æ¡¢Â¿Ë»¤Ê³ØÀ¸¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡ÖJELLY MISSION¡×¤â¡¢ÁÏºî³èÆ°¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ò¡È±ÉÍÜ¡É¤Ç»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¤¹¤ë»î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Publisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By ¤ª¤¿¤¯¤ÞÊÔ½¸Éô | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025091905.html