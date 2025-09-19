¡ÚRIZIN¡Û½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ëÀï·èÄê¡ª°ËÂôÀ±²ÖVSÂçÅçº»½ïÎ¤¡¡11¡¦3¿À¸Í
¡¡¡þRIZIN LANDMARK 12 in KOBE¡Ê2025Ç¯11·î3Æü¡¡GLION ARENA KOBE¡Ë
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡×¤Ï19Æü¡¢¡ÖRIZIN LANDMARK 12 in KOBE¡×¡Ê11·î3Æü¡¢GLION ARENA KOBE¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥à²¦¼Ô¤Î°ËÂôÀ±²Ö¡ÊRoys¡¡GYM/JAPAN¡¡TOP¡¡TEAM¡Ë¤¬Ä©Àï¼Ô¡¦ÂçÅçº»½ïÎ¤¡Ê¥ê¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¸¥à¿·½É Me,We¡Ë¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆRIZIN¤Ç¤Ï¹ñÆâ½é¤Î¥±¡¼¥¸¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²¦¼Ô¡¦°ËÂô¤Ï¡¢7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ¶RIZIN4¡¡¿¿²Æ¤Î·ö²Þº×¤ê¡×¤Ç¥·¥ó¡¦¥æ¥¸¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥æ¥¸¥ó¿Ø±Ä¤«¤é¡Ö¸ºÎÌ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢·ÀÌóÂÎ½Å¤Î49¡¦0¥¥í¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢°ËÂôÂ¦¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾å¤Ç52¥¥í¥ï¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥æ¥¸¥ó¤ÏÁ°Æü·×ÎÌ¤Ç850¥°¥é¥àÄ¶²á¡£¾ò·ïÉÕ¤¤Ç»î¹ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¡¢ÅÜ¤ê¤Î1R¸ª¸Ç¤á¤Ç¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿°ËÂô¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬ÂçÅç¤µ¤ó¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤¬½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¤ÎÄº¾å·èÀï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÅç¤Ï¤º¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¸ò¤ï¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£·ë¹½¡¢µ×¡¹¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÂÐÀïÁê¼ê¤ò¡È²¼°Ì¸ß´¹¡É¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¿²µ»¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¶Ë¤áÎÏ¤ä¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤â¤¢¤ë¡£ÂÇ·â¤â°µÅÝ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤³¤ò¾¡¤Ã¤ÆÂç¤ß¤½¤«¤â½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏ¢Â³»²Àï¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÂçÅç¤Ï¡¢15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖDEEP 127 IMPACT¡×¤ÇRIZIN»²Àï·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿ÜÅÄË¨Î¤¤ËÈ½Äê¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£»Ä¤ê45Æü¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¡£¤º¤Ã¤È¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÀµÄ¾¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½»î¹çÁ°¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÀï¤¦¤À¤±¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤¿¡£