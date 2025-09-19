¡ÚÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Û¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¤Î¡ÖÀé½»¤¢¤ë¤¢¤ë¡×ÈäÏª¤ËÆ°ÍÉ¡ÖËÍ¤¬¤È¤È¤Î¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¡¢¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¤µ¤ó¡¢ÄØµ´ÅÛ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤È¤È¤Ê¤¦¡¢Àé½»¡£¡×ÂÎ©¶èËÌÀé½»¥¨¥ê¥¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÀé½»½É³«½É400Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀé½»¡ÊËÌÀé½»¡Ë¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡£
¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤Ê¤¼»ä¤Ë¡©¡É¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ë¤Û¤É¡¢º£¤Þ¤ÇËÌÀé½»¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÏË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËËÌÀé½»¥¨¥ê¥¢¤ò»¶ºö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡È¤¤¤í¤¤¤íÍ·¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡É¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¶áÆ£¤ä¤è¤¤ÂÎ©¶èÄ¹¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÆ£¶èÄ¹¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¡¢¡ÈÀèÆþ´Ñ¤Î¤Ê¤¤¡¢À¸¤Î»×¤¤¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤Ç¡¢È¯¿®ÎÏ¤Î¤¢¤ëÊý¡£¤½¤·¤Æ¡¢Àé½»¡Ê¤»¤ó¤¸¤å¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÖÀé¡×¸¶¡Ö¥¸¥å¡×¥Ë¥¢¤µ¤ó¡É¤È¡¢Ì¾Á°¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¡È¤¤¤¤·ÝÌ¾¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢»ä¡É¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ã¤Æ»£±Æ¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂ®¤«¤Ã¤¿¡£5Ëç¤¯¤é¤¤¡Ê¤Î»£±Æ¡Ë¤Ç»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡É¤È¡¢»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæÈ×¡¢BGM¤È¶¦¤Ë¸½¤ì¤¿RG¤µ¤ó¤Èµ´ÅÛ¤µ¤ó¤Ï¡¢BARBEE BOYS¤Î¡ÖÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤ª¤¤¤Ç¤è¡×¤òÇ®¾§¡£²»³Ú¤Ë¾è¤»¡¢ºÇ¸å¤ÏRG¤µ¤ó¤ÎÀé½»¤¢¤ë¤¢¤ë¡ÖÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤é¥Þ¥ë¥¤¤òÌÜ°õ¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÇÄù¤á¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡Ö¤È¤È¤Ê¤¦¡¢Àé½»¡£¡×¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¤¤¤Þ²Î¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤È¤È¤Î¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿RG¤µ¤ó¤Èµ´ÅÛ¤µ¤ó¡£µ´ÅÛ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤¤¤Þ¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯´À¤«¤¤¤Æ¤È¤È¤Î¤Ã¤Æ¤ë¡É¤È¡¢Ã£À®´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¾ð¡£
RG¤µ¤ó¤â¡¢¡ÈËÍ¤ÏÁá¤á¤ËËÌÀé½»Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤È¤Î¤Ã¤Æ¤Þ¤¡¡¼¤¹¡ª¡É¤È¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢RG¤µ¤ó¤Ï¼ÁÌä¤·¤¿¤Î¤¬TBS¤Îµ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡ÈËÌÀé½»¤ËÍè¤Æ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¥¥¿¡¼¡¼¡ª...Àé½»¡É¤È¡¢TBS·ÏÎó¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤ÎÂç²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¦¿¥ÅÄÍµÆó¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÏ¢È¯¤·¤Æ²ñ¾ì¤ò¾Ð¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ò¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¡£2¿Í¤Î²Î¾§¤òÊ¹¤¤¤Æ¤È¤È¤Î¤Ã¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÈËÍ¤¬¤È¤È¤Î¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡É¤È¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿Éíå¤ÊÉ¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
