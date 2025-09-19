¹á¹ÁÁ°¾ì¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£°¡¥£±¡ó¹â¤ÇÈ¿È¯¡¢¾å³¤Áí¹ç¤Ï£°¡¥£°£³¡ó²¼Íî
¡¡£±£¹ÆüÁ°¾ì¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£¸ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°ÆüÈæ£³£±¡¥£·£´¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£±£²¡ó¡Ë¹â¤Î£²£¶£µ£·£¶¡¥£µ£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£³£²¡¥£¹£·¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£³£µ¡ó¡Ë¹â¤Î£¹£´£¸£¹¡¥£´£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£±£·£¹£°²¯£³£°£²£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¤Ë½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê£±£¸ÆüÁ°¾ì¤Ï£²£°£´£·²¯£±£³£¸£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡ÊÆ³ô¹â¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¡£ºòÌë¤ÎÊÆ³ô¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÍø²¼¤²¤Ë¤è¤ë´ËÏÂ¥Þ¥Í¡¼¤ÎÎ®Æþ·ÑÂ³´üÂÔ¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢¼çÍ×£³»Ø¿ô¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¤½¤í¤Ã¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¡£¹á¹Á»Ô¾ì¤Ë¤âÇã¤¤¤¬ÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÆß²½¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Åö¶É¤¬»º¶È»Ù±ç¤ä¾ÃÈñ»É·ã¤Ê¤É·Êµ¤ÂÐºö¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»Ù±çºàÎÁ¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¾åÃÍ¤Ï¸ÂÄêÅª¡£Ãæ¹ñ¤Î¶âÍ»À¯ºöÆ°¸þ¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£ÊÆ¹ñ¤¬Íø²¼¤²ºÆ³«¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤¬£±£¸Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¸ø³«»Ô¾ìÁàºî¡Ê¥ª¥Ú¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£·ÆüÊª¥ê¥Ð¡¼¥¹¥ì¥Ý¶âÍø¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½µÌÀ¤±£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°»þ¤´¤í¡Ë¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¼Â¼ÁÅª¤ÊÀ¯ºö¶âÍø¤È¤Ê¤ë£¹·î¤ÎºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¡Ö¥í¡¼¥ó¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¡Ê£Ì£Ð£Ò¡Ë¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¿ø¤¨ÃÖ¤Í½ÁÛ¤¬¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡Ö£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ÎÊÆ¹ñ»ö¶ÈÇäµÑ¤ò½ä¤ê¡¢£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÌë¡Ë¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È½¬¶áÊ¿¡¦¹ñ²È¼çÀÊ¤¬ÅÅÏÃ¶¨µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤âµ¤¤¬¤«¤êºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø¿ô¤Ï°Â¤¯¿ä°Ü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥«¥ª¡¦¥«¥¸¥Î¤Î¾å¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¶âº»Ãæ¹ñ¡Ê£±£¹£²£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£°¡ó¹â¡¢¶ä²Ï¸ä³Ú½¸ÃÄ¡Ê£²£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£·¡ó¹â¤ÇÁ°¾ì¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£»Ø¿ô¹½À®°Ê³°¤Ç¤â¡¢¿·¹ê¹ñºÝÈ¯Å¸¡Ê£²£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£¸¡ó¹â¡¢±ÊÍøß´Ìç¡Ê£±£±£²£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£´¡ó¹â¡¢Èþ¹âÇßÃæ¹ñ£È£Ä¡Ê£²£²£¸£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£·¡ó¹â¤ÈÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°èÆâ¥«¥¸¥Î¶È³¦¤Î¶ÈÀÓ²þÁ±¤¬²þ¤á¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¡£¥Þ¥«¥ªÅö¶É¤¬£±£·Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥¸¥Î¶È³¦¤Î£²£°£²£´Ç¯ÀÇÁ°Íø±×¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç£²£´¡¥£·¡óÁý²Ã¤·¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥×¥é¥¹À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡££¸·î¤Î¥«¥¸¥ÎÇä¾å¹â¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¸å¤ÇºÇ¹â¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤â·øÄ´¤À¡£
¡¡È¾Æ³ÂÎ¥»¥¯¥¿¡¼¤ÎÊª¿§¤âÂ³¤¯¡£²ÚÆúÈ¾Æ³ÂÎ¡Ê£±£³£´£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£·¡ó¹â¡¢¾½ÌçÈ¾Æ³ÂÎ¡Ê£²£¸£·£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¹¡ó¹â¡¢±ÑÂúìÐ²Ê¡ÊÁÉ½£¡Ë²Êµ»¡Ê£²£µ£·£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£·¡ó¹â¡¢Ãæ¿Ä¹ñºÝ½¸À®ÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ó£Í£É£Ã¡§£¹£¸£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó¹â¤ÈÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¹ñ»º²½¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÃæ¡¢£Ó£Í£É£Ã¤Ï¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤òÏ¢Æü¤Ç¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈóÅ´¡¦»º¶â¥»¥¯¥¿¡¼¤â¹â¤¤¡£Ãæ¹ñ¹¨¶¶½¸ÃÄ¡Ê£±£³£·£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£·¡ó¡¢¹¾À¾Æ¼¶È¡Ê£³£µ£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£µ¡ó¡¢Ãæ¹ñ¥¢¥ë¥ß¡Ê£²£¶£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£²¡ó¡¢»³Åì²«¶â¹Û¶È¡Ê£±£·£¸£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£±¡ó¡¢Ãæ¹ñ²«¶â¹ñºÝ»ñ¸»¡Ê£²£°£¹£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£´¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢°åÌô¥»¥¯¥¿¡¼¤Ï¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£¿®Ã£À¸ÊªÀ½Ìô¡Ê£±£¸£°£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£¹¡ó¡¢ÎÐÍÕÀ½Ìô½¸ÃÄ¡Ê£²£±£¸£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£²¡ó¡¢ÀÐÌô½¸ÃÄ¡Ê£±£°£¹£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¹¡ó¡¢¾å³¤ÉüÀ±°åÌô½¸ÃÄ¡Ê£²£±£¹£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¾®Éý¤ËÂ³Íî¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£°¡¥£°£³¡ó°Â¤Î£³£¸£³£°¡¥£¶£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁ°¾ì¤Î¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º¤¬°Â¤¤¡£°åÌô¡¢¶âÍ»¡¢¾ÃÈñ´ØÏ¢¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢»ñ¸»¡¦ÁÇºà¤Ï¹â¤¤¡£·³¼û»º¶È¡¢³¤±¿¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Î°ì³Ñ¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë