¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û»³ËÜÍ³¿¤¬6²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÀèÀ©¤Ä¤Ê¤²¤ë2ÎÝÂÇ¤Ê¤É2°ÂÂÇ¡¡¥Ù¥·¥¢¤éµß±ç¿ØÆ§¤óÄ¥¤êÏ¢¾¡
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2-1¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä(ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬6²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï2°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï½é²ó¤Ë2¤Ä¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨¤ë¤âÌµ¼ºÅÀ¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¤Ï4²ó¤Ë2¤Ä¡¢5²ó¤Ë1¤Ä¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤·µå¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥Ò¥Ã¥È¤Ï2²ó¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿1°ÂÂÇ¤Î¤ß¤ËÍÞ¤¨¡¢6²ó¤ÏÀèÆ¬¤Ë¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£108µåÈï°ÂÂÇ1¡¢Í¿»Íµå6¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤âÁê¼êÀèÈ¯¤Ë5²ó½ªÎ»¤Þ¤Ç1°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬6²ó¡¢¥í¥Ï¥¹Áª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢1¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ËÂÇÀÊ¤¬¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï½éµå¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤È¥é¥¤¥È¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ç2ÎÝ3ÎÝ¤È¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤ë¤È¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤ËÂÔË¾¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬À¸´Ô¤·¤ÆÅÀº¹¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Ä¾¸å¤Î7²ó¡¢3ÈÖ¼ê¤Î¥³¥Ú¥Ã¥¯Åê¼ê¤¬2¤Ä¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨¹ßÈÄ¡£¸å¤ò¼õ¤±¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¤â2»Íµå¤Ç²¡¤·½Ð¤·¤È¤Ê¤ê1ÅÀº¹¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢6ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤ÈÏ¢Â³»°¿¶¤È¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Ï¢¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤ÇÂÇÎ¨¤ò.283¤È¤·¡¢ÆÀÅÀ¤Ï¥ê¡¼¥°ÃÇ¥È¥Ä¤Î138¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£