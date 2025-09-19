WEST. Á´¹ñ9ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤è¤ê²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¤ò±ÇÁüºîÉÊ²½¡¡¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¸ø³«¤â
¡¡WEST.¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØWEST. LIVE TOUR 2025 A.H.O. -Audio Hang Out-¡Ù¤¬±ÇÁüºîÉÊ²½¡£Blu-ray¡¿DVD¤È¤·¤Æ11·î5Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ9ÅÔ»Ô28¸ø±é¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¡È¥¢¥Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²»¤ÇÍ·¤Ö¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë7¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¡È¥¢¥ÛÍ×ÁÇËþºÜ¤Î¥³¥ó¥È¡É¤Þ¤Ç¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤è¤ê¡¢5·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤¬±ÇÁü²½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½é²óÈ×¤Ë¤Ï¡¢4·î23Æü¤Î¥Ç¥Ó¥åーÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø11¼þÇ¯À¸ÇÛ¿®¥Èー¥¯¡õ¥é¥¤¥Ö¡ÖÆú²ñ¡×¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤È¡¢¥À¥ó¥¹¥µ¥¤¥º¤ÇÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿4¶Ê¤Î¡ÈDance Focus¡É¤ò¼ýÏ¿¡£ÄÌ¾ïÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤«¤éÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥Ä¥¢ー²ñ¾ì¤ò½ä¤Ã¤ÆÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËWEST.¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤«¤éÆÃÅµ±ÇÁü¤Þ¤Ç¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë