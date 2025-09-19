¥À¥ó¥Ç¥£ºäÌî¡¡22Ç¯Á°Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¡Ö¥²¥Ã¥Ä¡ª¡×°Õ³°¤Ê¡ÈÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡É¤È¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÊ¹¤´Ö°ã¤¨¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥À¥ó¥Ç¥£ºäÌî¡Ê58¡Ë¤¬19Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¥®¥ã¥°¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºäÌî¤Î¥®¥ã¥°¡Ö¥²¥Ã¥Ä¡ª¡×¤Ï2003Ç¯¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£½êÂ°»öÌ³½ê¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯½é¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯·Ý¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºäÌî¤¬Åö»þ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¡ÖÇú¾Ð¥ª¥ó¥¨¥¢¥Ð¥È¥ë¡×¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂçºåÀª¡¢ÅìµþÀª¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¥Í¥¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¡È¥²¥Ã¥Ä¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈºäÌî¡£¡Ö¡Ê·ë²Ì¤Ï¡ËÍî¤Á¤ë¤Î¤è¡¢¿´¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¥Í¥¿¤¬¼å¤¯¤Æ¡×¤È¡¢´ÑµÒ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤Î²ÄÈÝ¤¬·è¤Þ¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¡ÈÀ®²Ì¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö23²ó½Ð¾ì¤·¤Æ7²ó¥ª¥ó¥¨¥¢¡£¤±¤ÉµÏ¿¤è¤ê¤âµ²±¤Ë»Ä¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤ë¡¢¡È¥À¥ó¥Ç¥£¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Ç¡¢CM¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê»Ï¤á¤ë¡×¤È¡¢03Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿Âç¼ê¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎCM¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤¢¤ì¤¬22Ç¯Á°¡£¤³¤ì¤Ç¤Á¤Ó¤Ã»Ò¤¬¤Þ¤Í¤·¤Æ¡¢¥²¥Ã¥Ä¤È²«¿§¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡×»ùÅè°ìºÈ¤Ï¡Ö¡È¥²¥Ã¥Ä¡ª¡É¤Ã¤Æº£¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤â¤È¤â¤È¡È¥²¥Ã¥È¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¡È¥²¥Ã¥È¡ª¡É¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡£¤½¤ì¤òÂµ¤Ç¸«¤Æ¤¿¤¦¤Á¤ÎÁêÊý¡¦ÅÏÉô¡Ê·ú¡Ë¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÊ¹¤´Ö°ã¤¨¤Æ¡È¤¢¤Î¥²¥Ã¥Ä¡ª¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤Î¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤Î²ñÏÃ¤Ç¡¢¡È¤¢¤ì¡©¥²¥Ã¥È¤è¤ê¥²¥Ã¥Ä¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Öº£¤Î¥À¥ó¥Ç¥£¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÅÏÉô¤Î¤ª¤«¤²¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤½¤Î°Õ³°¤ÊÈëÏÃ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡¼¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£»ùÅè¤Ï¡Ö¤½¤ÎÅÏÉô¤ò¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¶¤À¤«¤é¡¢²¶¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡¢Çï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£