Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡Ì¾Á°¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡ÈÀé¥¸¥å¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ßÀé½»¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÇ¤Ì¿¡Ö¤¤¤¤·ÝÌ¾¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀé¸¶·»Äï¡×¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê51¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤ÎËÌÀé½»¥¨¥ê¥¢¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë´ë²è¡Ö¤È¤È¤Ê¤¦¡¢Àé½»¡£¡×¤ÎÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Àé½»½É³«½É400Ç¯¤òµ¡¤ËÀé½»¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÆ±´ë²è¡£ËÌÀé½»¼þÊÕ¤ÎÁ¬Åò¤äÎ©¤Á°û¤ß²°¤ò³Ú¤·¤à¥¸¥å¥Ë¥¢¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾½Ð¿È¤Ç¡¢ÂÎ©¶è¤Ë¤Ï¡Ö¥í¥±¤Ç²¿²ó¤«Íè¤¿¤¯¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡£¶áÆ£¤ä¤è¤¤ÂÎ©¶èÄ¹¤Ïµ¯ÍÑÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶è³°¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡£ÂÎ©¶è¤ËÂÐ¤¹¤ëÀèÆþ´Ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿À¸¤Î´¶³Ð¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÊý¤ò¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¡ÖÀé½»¤Î¡ÈÀé¡É¤È¡È¥¸¥å¡É¤òÌ¾Á°¤Ë¤«¤±¤Æ¡×Â³¤±¤ë¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¤¤¤¤·ÝÌ¾¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡×¤ÈËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¡Ê51¡Ë¤ÈÄØµ´ÅÛ¡Ê53¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖBARBEE¡¡BOYS¡Ê¥Ð¡¼¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ë¡×¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤ª¤¤¤Ç¤è¡×¤Ë¾è¤»¤Æ2¿Í¤Ç¡ÖÀé½»¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤òÇ®¾§¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤é¥Þ¥ë¥¤¤òÌÜ°õ¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¤³¤ó¿È¤Î¡ÖÀé½»¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Àé½»¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÍèË¬Îò¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢RG¤Ï¡ÖÀé½»¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¡ØÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤ª¤¤¤Ç¤è¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢µ´ÅÛ¤Ï¡Ö¡Ø½÷¤®¤Ä¤Í¡¡on¡¡th¡¡Run¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È¥Ð¡¼¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤¿¡£