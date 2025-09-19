¹á¹Á ¶â¤Î²Ã¹©¹©¾ì¤ÇÌó11²¯±ßÁêÅö¤Î¶â¤Î±ä¤ÙËÀ¤ä¶â²ô¤Ê¤É¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë 13¿ÍÂáÊá
¹á¹Á¤Ë¤¢¤ë¶â¤Î²Ã¹©¹©¾ì¤ÇÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½11²¯±ßÁêÅö¤Î¶â¤Î±ä¤ÙËÀ¤ä¶â²ô¤Ê¤É¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬13¿Í¤ÎÃË½÷¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î17Æü¤Î¸½ÃÏ»þ´Ö¸áÁ°6»þÁ°¡¢¹á¹Á¤Î¶åÎ¶ÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¶â¤Î²Ã¹©¹©¾ì¤ËÊ£¿ô¤ÎÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¶â¤Î±ä¤ÙËÀ¤ä¶â²ô¤Ê¤É¤òÅð¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Åð¤Þ¤ì¤¿¶â¤Ï65¥¥íÊ¬¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½11²¯±ßÁêÅö¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ë¸½¶â¤ª¤è¤½60Ëü±ß¤âÅð¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÈÈ¹Ô¸å¡¢ÃË¤é¤ÏÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï18Æü¡¢29ºÐ¤«¤é60ºÐ¤ÎÃË½÷13¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åð¤Þ¤ì¤¿¶â¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²ó¼ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â5¿Í¤¬»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£