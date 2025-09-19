´²Ê¿¥Þ¥é¥½¥ó²ñ¸«¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È£Æ£Ð£±µé¼èÆÀ¤Î¥µ¥Ð¥ó¥ÊÈ¬ÌÚ¤¬ÂÀ¸ÝÈ½
¡ÖÍäÀî´²Ê¿¥Þ¥é¥½¥ó2025¡×¤ÎÈ¯É½²ñ¸«¤¬19Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£µÈËÜ¿·´î·à¤Î´Ö´²Ê¿¡Ê76¡Ë¤¬È¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Ç13²óÌÜ¡£12·î6¡¢7Æü¤ËÍäÀî²ÏÀîÉßÆÃÀß¥³¡¼¥¹¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡¢10¥¥í¡¢±ØÅÁ¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥é¥ó¡Ê2¥¥í¡Ë¡¢¾®³ØÀ¸¡Ê3¥¥í¡Ë¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¥¦¥ª¡¼¥¯¡Ê1¡¦5¥¥í¡Ë¡¢¥¦¥ª¡¼¥¯¡Ê8¥¥í¡Ë¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤ò¼õÉÕÃæ¡£
¡ÖÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢³§¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂç²ñ¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´²Ê¿¤ÏÀë¸À¡£10¥¥í¤ÎÉô¤Ë¥È¥ß¡¼¥º²í¡Ê65¡Ë¤¬½é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë¤Î¤âÏÃÂê¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼1µé¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤ÎÈ¬ÌÚ¿¿À¡¡Ê51¡Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£·¤1Â¤¢¤ì¤ÐÁö¤ì¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤Ë¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
óÊÎÛ¤ÎÅÄÂ¼Íµ¡Ê46¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤é´²Ê¿¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ÊÁêÊý¤Î¡ËÀîÅç¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¡£º£¤ÏÇØÃæ¤â¸«¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤È¼«µÔ¥®¥ã¥°¤Ç¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
NMB48¤Îºä²¼¿¿¿´¡Ê20¡Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò4»þ´Ö9Ê¬¤Ç´°Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Î¤¦¤â5¥¥íÁö¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·òµÓ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
Ëè²ó¿Íµ¤¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥ê¡¼¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡¢¥¬¥¬¥¬SP¤¬½Ð±éÍ½Äê¡£