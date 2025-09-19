NMB48ÅÄÃæÈþ¶õ¡Ö·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¡×¼Õºá...ÉÔËþ¤³¤Ü¤¹Æ°²è¤ÇÁûÆ°¡¡¡Ö¿¿Ùõ¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
NMB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÄÃæÈþ¶õ¤µ¤ó¤¬2025Ç¯9·î17Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ë½Ïª·Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ®½Ð¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Î¸ÀÆ°¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤¹¤¬...¡×
ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢13Æü¤ËË½Ïª·ÏSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸ø³«¤·¤¿¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎÉÔËþ¤é¤·¤¸ÀÆ°¤¬¤ß¤é¤ì¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤Ê¤É¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï17Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¤³¤ÎÅÙ¤ÏÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¡¢Ê¸½ñ¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿²èÁü¤ò¸ø³«¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢»ä¤Î·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Õºá¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÁ´¤Æ»ä¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼º¤Ã¤¿¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤é¤·¤¯³§ÍÍ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¡¢¿¿Ùõ¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤óÌÌÇò¤¯¤Æ¡£¹¥´¶ÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¤ï¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤Þ¤¿¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥ª¥â¥í¤¤½÷¤Ã¤ÆºÆ³ÎÇ§½ÐÍè¤Æ¹¥¤¤¬Áý¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£