¡Ú¥ªー¥ë¥«¥Þー¡Û¶¯¹ë¤¬½¸¤¦£ÇⅠÁ°¾¥Àï¡ª ²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¤«¤é¸«¤ë¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö
①¿Íµ¤¤Ï¡Î£³¡¦£³¡¦£°¡¦£´¡Ï¡£¼Â¤ÏÁ°Áö¤¬£ÇⅠ¤Ç£³Ãå°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿£³Æ¬¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÇÏ·ô·÷³°¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£②¿Íµ¤¤Ï¡Î£±¡¦£±¡¦£±¡¦£·¡Ï¤ÈÄãÄ´¤À¤¬¡¢③¿Íµ¤¡Î£±¡¦£³¡¦£³¡¦£³¡Ï¡¢④¿Íµ¤¡Î£²¡¦£°¡¦£°¡¦£¸¡Ï¡¢⑤¿Íµ¤¡Î£³¡¦£±¡¦£°¡¦£¶¡Ï¤È¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ⑤¿Íµ¤°ÊÆâ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÏÏ¢Ê¿¶ÑÇÛÅö¤Ï£²£µ£µ£·±ß¡£ËüÇÏ·ô·èÃå¤Ï22Ç¯¤À¤±¤Ç⑩¿Íµ¤°Ê²¼¤ÎÏ¢ÂÐ¤Ï24Ç¯¤À¤±¡£·êÅÞ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¥ìー¥¹¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Û
¡¡¡Î£²¡¦£²¡¦£±¡¦£¹¡Ï¤ÎÊõÄÍµÇ°ÁÈ¤¬ºÇÂ¿¡£¤³¤ì¤Ë¡Î£²¡¦£±¡¦£°¡¦£·¡Ï¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½ÕÁÈ¤¬Â³¤¡¢»¥ËÚµÇ°ÁÈ¤¬¡Î£°¡¦£²¡¦£°¡¦£¸¡Ï¡£¥á¥ó¥Ðー¤¬¼ÁÎÌ¶¦¤Ë¹â¿å½à¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤È¤³¤í¡£¤Û¤«¤Ç¤Ï¡Î£±¡¦£°¡¦£±¡¦£·¡Ï¤ÎÈ¡´ÛµÇ°ÁÈ¡¢¡Î£°¡¦£±¡¦£°¡¦£¸¡Ï¤Î¼·Í¼¾ÞÁÈ¤Î½ÐÁö¿ô¤¬Â¿¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢Á°Áö¤¬½Å¾Þ°Ê³°¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï¡Î£°¡¦£±¡¦£²¡¦18¡Ï¤È¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÀÓÌÌ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¡£¥ªー¥ë¥«¥Þー¡¡²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿
