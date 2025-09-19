º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡ÖÎÉ¤¤½àÈ÷¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ÉÎÉ¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×½é¤Îµß±çÅÐÈÄ¤Ç161.1¥¥í¡ª
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢»±²¼3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»±²¼3A¥¿¥³¥ÞÀï¤Ë5²ó¤«¤é3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£ÆüÊÆÄÌ¤¸½é¤Îµß±çÅÐÈÄ¤Ç1²ó¤òÌµ°ÂÂÇ1»Íµå2»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡8¡½0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿4²óÎ¢ÅÓÃæ¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò³«»Ï¡£½éµå¤Ç99.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.1¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÇ½é¤ÎÂÇ¼Ô¤ò¸«Æ¨¤·¤Î3µå»°¿¶¡¢2¿ÍÌÜ¤â100.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.1¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤Ê¤É¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¼¡ÂÇ¼Ô¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢4¿ÍÌÜ¤òÄ¾µå¤Çº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£1µå¤´¤È¤Ë¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤ÎÊý¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢µåÂ®¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤ÇÅê¤²¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡¡ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÎÉ¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÐÈÄ¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢100¥Þ¥¤¥ë¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç½Ð¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖµÞ¤Ë¡Ê¸ª¤ò¡Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢¸µ¡¹¡ÊÅê¤²¤ë¡Ë²ó¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀèÈ¯¤È°ã¤¦·Á¤ÇÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ý³Ï¡©·ë²Ì¤¦¤ó¤Ì¤ó¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µåÂ®¤â½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï5·î13Æü¤Ë¡Ö±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¡×¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¡£º£·î9Æü¤Î5ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤Ç¤ÏÅÏÊÆ¸åºÇÂ®¤Î100¡¦6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161¡¦9¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÉüµ¢¸å¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤ó¤ÊÌòÌÜ¤Ç¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤É¤³¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤Èµß±ç¤Ø¤ÎÇÛÃÖÅ¾´¹¤Ë´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯¿Ø¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÍè¤Æµß±ç¿Ø¤¬ÉÔ°ÂÄê¤µ¤òÏªÄè¡£100¥Þ¥¤¥ëÄ¶¤ÎÂ®µå¤ÈÍîº¹¤ÎÂç¤¤¤¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÉð´ï¤È¤¹¤ëº´¡¹ÌÚ¤Ï¡Èµß±çÅ¬À¡É¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢º£²ó¤Îµß±çÅÐÈÄ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤¿ºÇ½é¤Î¡È¥Æ¥¹¥È¡É¤Ë¤Ê¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£