¼«¸øÎ©¡¢µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¶¨µÄ¤Ø¡¡À©ÅÙÀß·×½ä¤ê¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¸ºÀÇµÄÏÀ
¡¡¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¡¢Î©·ûÌ±¼ç3ÅÞ¤Ï19Æü¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿¡£ÃæÄã½êÆÀ¼Ô¤ËÀÇ¹µ½ü¤ÈµëÉÕ¤òÆ±»þ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¯Ä´²ñÄ¹Ãæ¿´¤Î¶¨µÄÂÎ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£Íè½µ¤Ë¤â¶¨µÄ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î°·¤¤¤ä¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤âµÄÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î©Ì±¤Ï¼«Ì±¼¡´üÁíºÛ¤Ë¶¨µÄ¤ò°ú¤·Ñ¤°¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡¡²ñÃÌ¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÁíºÛ¡Ë¡¢¸øÌÀ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡¢Î©Ì±¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤¬½ÐÀÊ¡£¼óÁê¤Ï²ñÃÌ¤Ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Î¾ÍèÁü¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖÌäÂê°Õ¼±¤ò¶¦Í¤¹¤ëÂ¾¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ë¤âÉý¹¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡À¯¼£²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ®²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¿·¤·¤¤À¯¸¢¤Ë°ú¤·Ñ¤®¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁÃ£¡£Í¿ÌîÅÞ¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤ò½ä¤ê¡Ö7·î¤Î¹ç°Õ¤Ë±è¤Ã¤Æ¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤ë¡£Î×»þ¹ñ²ñ¤Ë¸þ¤±¡¢·ëÏÀ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤¿¤¤¡×¤È´±Å¡¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤Ï¡¢Äã½êÆÀ¼Ô¤Û¤É¾ÃÈñÀÇÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤ëµÕ¿ÊÀ¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢Î©Ì±¤¬»²±¡Áª¤Ç¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£