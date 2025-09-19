Æü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç 5²ñ¹çÏ¢Â³¤ÇÍø¾å¤²¸«Á÷¤ê
¡¡ÆüËÜ¶ä¹Ô¤ÏÀè¤Û¤É¡¢2ÆüÌÜ¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ò½ª¤¨¡¢5²ñ¹çÏ¢Â³¤ÇÀ¯ºö¶âÍø¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æü¶ä¤Ï°ú¤Â³¤¡¢À¯ºö¶âÍø¤Ç¤¢¤ëÃ»´ü¶âÍø¤ÎÍ¶Æ³ÌÜÉ¸¤ò0.5¡óÄøÅÙ¤Ë¿ø¤¨ÃÖ¤¤Þ¤¹¡£Íø¾å¤²¤Î¸«Á÷¤ê¤Ï5²ñ¹çÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüÊÆ¤Î´ØÀÇ¶¨µÄ¤Ï¹ç°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤ä¹ñÆâ´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤Ê¤É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¹ñÆâÀ¯¼£¤ÎÀè¹Ô¤¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¶âÍ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¼¡¤ÎÍø¾å¤²¤ÏÁá¤±¤ì¤Ð10·î¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Íè·î4Æü¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë