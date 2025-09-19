¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎNBA¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÂè2ÃÆ¤¬10·î¤Ë¸ø³«¡ÄSGA¤ä¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤é¤¬ÅÐ¾ì
¡¡9·î19Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö18Æü¡Ë¡£¡ØNetflix¡Ù ¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¥·¥êー¥º¤ÎNBAÈÇ¡ÈStarting 5¡É¤Î¥·ー¥º¥ó2¤ò¡¢10·î16Æü¤«¤éÇÛ¿®¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿2023－24¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È¤Î¥¸¥ßー¡¦¥Ð¥È¥éー3À¤¡Ê¸½¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡Ë¡¢¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥¦¥ë¥Ö¥º¤Î¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡¢¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹¤Î¥É¥Þ¥ó¥¿¥¹¡¦¥µ¥Ü¥Ë¥¹¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡Âè2ÃÆ¤Î2024－25¥·ー¥º¥ó¤Ç¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È¡Ê¸½¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¡Ë¡¢¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤Î¥·¥§¥¤¡¦¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡Ê°Ê¹ßSGA¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µー¥º¤Î¥¿¥¤¥êー¥¹¡¦¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Î¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Ïー¥Ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
JAYLEN BROWN
KEVIN DURANT
SHAI GILGEOUS-ALEXANDER
TYRESE HALIBURTON
JAMES HARDEN
Starting 5 Season 2 drops October 16. pic.twitter.com/1rNRJkldt2
- Netflix (@netflix) September 18, 2025
¡¡1¥¨¥Ô¥½ー¥É45Ê¬¤Ç8ÏÃ¹½À®¤Î¥·ー¥º¥ó2¤Ë½Ð±é¤¹¤ë5Áª¼ê¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÊ£¿ô²ó¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÁª½Ð¤ò¸Ø¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤¿¤Á¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æºò¥·ー¥º¥ó¤ØÎ×¤ß¡¢¥Áー¥à¤Ï¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¦¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÇÔÂà¤â¡¢±¦¥Ò¥¶¤ÎÈ¾·îÈÄ¤òÉôÊ¬ÃÇÎö¤·¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ç¥å¥é¥ó¥È¤Ï¥µ¥ó¥º¤Ç¥Áー¥àÀïÀÓ¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ëÃæ¡¢¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÊ¿¶Ñ26.6ÆÀÅÀ6.0¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4.2¥¢¥·¥¹¥È1.2¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òµÏ¿¡£¥Ïー¥Ç¥ó¤Ï¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Ç½é¤Î¥Õ¥ë¥·ー¥º¥ó¤òÁ÷¤ê¡¢Ê¿¶Ñ22.8ÆÀÅÀ5.8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É8.7¥¢¥·¥¹¥È1.5¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò»Ä¤·¡¢5¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¤Ë¥ªー¥ëNBA¥Áー¥àÆþ¤ê¡£
¡¡¤½¤·¤ÆSGA¤Ï¥µ¥ó¥Àー¤ò¥êー¥°À©ÇÆ¤ØÆ³¤¡¢¥·ー¥º¥óMVP¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëMVP¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¼«¸ÊºÇ¹â¤Î¥·ー¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤â¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç·àÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÊü¤ê¹þ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¥µ¥ó¥ÀーÁê¼ê¤ËºÇ½ªÂè7Àï¤ÇÇÔ¤ì¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Ç¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¼çÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î5Áª¼ê¤¬Ä¹Ãú¾ì¤Î¥·ー¥º¥ó¤ò¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤ÇÀï¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ÇÂçË½¤ì¤ò¸«¤»¤¿SGA¤Î¹¥¥×¥ìー½¸¡ª