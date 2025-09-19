¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢3ÀïÏ¢È¯¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤Ê¤é¤º¤â¡Ä¡Ä¶¯Îõ173¥¥í¡È¥Õ¥§¥óÄ¾¡ÉÆóÎÝÂÇ¡¡ÀèÀ©ÅÀ¤Î¸ý²ÐÀÚ¤ë¡Ö6»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£6²óÎ¢¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Î³èÌö¡£¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¢£¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥
Î¾¥Áー¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿¡¢6²óÎ¢¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡£1»à°ìÎÝ¤ÇÂçÃ«¤Ï¡¢Áê¼êÀèÈ¯¥íー¥¬¥ó¡¦¥¦¥§¥ÖÅê¼ê¤Î½éµå¿¿¤óÃæ¥¹¥¤ー¥Ñー¤ò±Ô¤¯¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢³ÑÅÙ23ÅÙ¡¢Â®ÅÙ107.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó173.4¥¥í¡Ë¤ÎÃÆ´Ý¥é¥¤¥Êー¤Ï±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÄ¾·â¤¹¤ëÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¹¥µ¡¤ò¹¤²¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¡¢Â³¤¯¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤ÎÆâÌî¥´¥í¤ÇÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¡£Áê¼ê¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Â³¤¯¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
»î¹çÃæÈ×¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¡¢·×6Åê¼ê¤Î·ÑÅê¤ÇÁê¼ê¤ÎÈ¿·â¤òÎ¿¤®2－1¤Ç¾¡Íø¡£ÂçÃ«¤ÏÂè4ÂÇÀÊ¤Ë¤âÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡¢4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤âµÏ¿¤·¤¿¡£