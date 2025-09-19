ÁêÀî¼·À¥¡¡Î¥º§¤òÈ¯É½¡ÖÉ×ÉØ¤òÂ´¶È¡Ä¿·¤·¤¤·Á¤ÇÃçÎÉ¤¯¸µµ¤¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯·Þ¤¨Êó¹ð
¡¡²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥¡Ê50¡Ë¤¬19Æü¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡ÖËÜÆü¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÉ×ÉØ¤òÂ´¶È¤·¡¢²ÈÂ²¤Ï¿·¤·¤¤·Á¤ÇÃçÎÉ¤¯¸µµ¤¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¥º§¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤À¸³è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð¡£¡¡¡Ö²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö30¼þÇ¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Öº£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ªÁêÀî¼·À¥¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡ÁêÀî¤Ï01Ç¯2·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡¢Æ±Ç¯9·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¡¢07Ç¯9·î¤ËÂè2»ÒÃË»ù¡¢12Ç¯9·î¤ËÂè3»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¡£3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÊì¤À¤¬¡¢Âç³ØÀ¸¤È¤·¤Æ¤Î»°ÅáÎ®¤ò¤³¤Ê¤·¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï¹ñ³Ø±¡Âç¿ÀÆ»Ê¸²½³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¡¢Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£