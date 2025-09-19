Å·¹ÄÊÅ²¼¤ÎÁÄÊì¤ÎÀ¸³¶¤òµÏ¿¡Ö¹á½ß¹Ä¹¡¼ÂÏ¿¡×17Ç¯¤«¤±¤Æ´°À®¤·Î¾ÊÅ²¼¤ËÄó½Ð¡¡¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Ê¤É7¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤é¤ì¤ë
¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Î¹¡¤ÇÅ·¹ÄÊÅ²¼¤ÎÁÄÊì¤Ë¤¢¤¿¤ë¹á½ß¹Ä¹¡¤ÎÀ¸³¶¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ö¹á½ß¹Ä¹¡¼ÂÏ¿¡×¤¬´°À®¤·¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹á½ß¹Ä¹¡¤Ï1924Ç¯¤Ë¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤È·ëº§¤·¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Ê¤É7¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¸å¤Ï¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤È¶¦¤Ë³ÆÃÏ¤òË¬Ìä¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Î½éÂåÌ¾ÍÀÁíºÛ¤òÌ³¤á¡¢2000Ç¯¤Ë97ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼¤ÎÁÄÊì¤Ë¤¢¤¿¤ë¹á½ß¹Ä¹¡¤ÎÀ¸³¶¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¹á½ß¹Ä¹¡¼ÂÏ¿¡×¤Ï¡¢Â¦¶á¤ÎÆü»ï¤Ê¤ÉÌó1500ÅÀ¤Î»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë17Ç¯¤«¤±¤Æ´°À®¤·¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¤¤Î¤¦¡¢¹Äµï¤ÇµÜÆâÄ£Ä¹´±¤«¤é¼ÂÏ¿¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢ÊÔ½¸¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¿¦°÷¤òÏ«¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Ë¤âÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó3800¥Ú¡¼¥¸¤ËµÚ¤Ö¡Ö¹á½ß¹Ä¹¡¼ÂÏ¿¡×¤Ï¡¢ÀïÁ°¤Î¡Ö¹Ä¹¡¡×¤¬²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤ä³èÆ°¤Ê¤É¤òÃÎ¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤â¤Ê¤ê¡¢ÆâÍÆ¤ÏÍè·î9Æü¤ËµÜÆâÄ£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£