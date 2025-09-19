ÁÐ»Ò¥¿¥ì¥ó¥È¡¢Çº¤ßÌÀ¤«¤¹¡¡Ëå¤Î¡È¥º¥ë¡É¤ËÌ¾ÁÒ½á¡Ö¤¤¿¤Ê¤¤¤Ê¡Á¡ª¡×
¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹½êÂ°¤Î°ìÍñÀ¤ÎÁÐ»Ò¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¡Ö¤Ï¤ó¤Ê¤ß¤¤¤Ê¡×¤¬28Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·¥Þ¥ëÈëÊó¹ð¡Á¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë0»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2¿Í¤Ï°ìÍñÀ¤ÎÁÐ»Ò¤Ç¡¢»Ð¤Î¤Ï¤ó¤Ê¡¢Ëå¤Î¤ß¤¤¤Ê¡Ê¤È¤â¤Ë21ºÐ¡Ë¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÐ»Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Ï¤ó¤Ê¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âº¹¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤¬¡ØÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¿©»ö¤Ï¥°¥é¥àÃ±°Ì¤ÇÂ¬¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸ÎÌ¤ò¡×¤È´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥óÌ¾ÁÒ½á¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¤¬¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¡¢¡Ø»ä¤À¤±Áé¤»¤è¤¦¡Ù¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¤ß¤¤¤Ê¤Ï¡Ö³°¿©¤È¤«¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤ó¤Ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤ÆÍ§¤À¤Á¤À¤±¤Î¤È¤¤Ï»ä¤À¤±¤¬Áé¤»¤¿¤¤¤È¤¤ÏÍ§¤À¤Á¤¬¿©¤Ù¤Æ¤ë¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤Î¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¡¢¡Ø»ä¤³¤ì¿©¤Ù¤¿¤«¤é¤³¤ìÊ¬¤Î¥«¥í¥ê¡¼ÀÝ¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
Ì¾ÁÒ¤Ï¡Ö±ø¤¤¤Ê¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¤µ¤ä¹á¤ÎÀÐ°æ¤â¡Ö½Ð¤·È´¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£