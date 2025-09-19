Perfume¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ë¸¶½É¤¬Ç®¶¸¡¡ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥àµÇ°¡Ø¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢³«ºÅÃæ
¡¡·ëÀ®25¼þÇ¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Perfume¤¬¡¢ºÇ¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹ ¸åÊÓ¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¡¢Á´¹ñ4ÅÔ»Ô¤Ç¡ØPerfume ZO/Z5 Anniversary ¡È¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹¡É POP-UP STORE¡Ù¤ò³«ºÅ¡£18Æü¡¢Åìµþ¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±´ë²è¤Î½éÆü¤Ë¤Ï¡¢Perfume¤Î3¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÍèÅ¹¤·¡¢¸¶½É¤Î³¹¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ÄÀÅª¤Ê°áÁõ¤â²Ä°¦¤¤¡ª¡Éå«¡É¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿Perfume¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡¡¤³¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢Perfume¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹ ¸åÊÓ¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¤òÅ¸³«¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¡ØÁ°ÊÓ¡Ù¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÈMr.MIC SHOW¡É¤Î¥Í¥ª¥ó¥í¥´¤ä¡¢¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤µ¤ì¤¿°áÁõ¡¢¥¬¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿½Æ¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤â¤½¤ì¤é¤Ë¿¨¤ì¤Æ³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¡£3³¬¤Ç¤Ï¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ô¼è¤ê°·¤ï¤ì¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬¿ä¤¹¥á¥â¥Ö¥Ã¥¯¤ä¡¢¥É¡¼¥à¸ø±é¥°¥Ã¥º¡¢½ÅÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥«¥¥â¥È¤Î¡È¶ÌºÂ¡É¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ²ñ¾ì¤ò½ä²ó¤¹¤ëÅ¸¼¨Êª¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±é½Ð¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ïº£¸å¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Ê¡²¬¡¢Âçºå¤Ø¤È½ä²ó¡£º®»¨´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¡¢°ìÉô´ü´Ö¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Perfume¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹ ¸åÊÓ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡Ù¼çÂê²Î¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤ä¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎNTT¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡¢±Ç²è¡Ø¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¥»¥Ö¥ó¡Ù¼çÂê²Î¡ÖHuman Factory - ÅÅÂ¤¿Í´Ö -¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ð¤é¤«¤â¤ó¡Ù¼çÂê²Î¡ÖMoon¡×¤Ê¤É¡¢¿·Ï¿5¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´10¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î´°·ëÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢±§Ãè¤È¸Ä¿Í¤Î´¶¾ð¤¬¸òºø¤¹¤ë¥í¥Þ¥ó¥¹¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡22Æü¡¢23Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡ØPerfume ZO/Z5 Anniversary ¡È¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹¡É Episode TOKYO DOME¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£·ëÀ®25¼þÇ¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë½¸ÂçÀ®¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë21Æü¤Ë¡ÖÂçÀÚ¤ÊÂçÀÚ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤¬SNS¤ÇÍ½¹ð¤µ¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢Perfume¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹ ¸åÊÓ¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¤òÅ¸³«¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¡ØÁ°ÊÓ¡Ù¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÈMr.MIC SHOW¡É¤Î¥Í¥ª¥ó¥í¥´¤ä¡¢¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤µ¤ì¤¿°áÁõ¡¢¥¬¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿½Æ¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤â¤½¤ì¤é¤Ë¿¨¤ì¤Æ³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¡£3³¬¤Ç¤Ï¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ô¼è¤ê°·¤ï¤ì¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬¿ä¤¹¥á¥â¥Ö¥Ã¥¯¤ä¡¢¥É¡¼¥à¸ø±é¥°¥Ã¥º¡¢½ÅÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥«¥¥â¥È¤Î¡È¶ÌºÂ¡É¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ²ñ¾ì¤ò½ä²ó¤¹¤ëÅ¸¼¨Êª¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±é½Ð¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ïº£¸å¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Ê¡²¬¡¢Âçºå¤Ø¤È½ä²ó¡£º®»¨´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¡¢°ìÉô´ü´Ö¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Perfume¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹ ¸åÊÓ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡Ù¼çÂê²Î¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤ä¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎNTT¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡¢±Ç²è¡Ø¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¥»¥Ö¥ó¡Ù¼çÂê²Î¡ÖHuman Factory - ÅÅÂ¤¿Í´Ö -¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ð¤é¤«¤â¤ó¡Ù¼çÂê²Î¡ÖMoon¡×¤Ê¤É¡¢¿·Ï¿5¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´10¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î´°·ëÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢±§Ãè¤È¸Ä¿Í¤Î´¶¾ð¤¬¸òºø¤¹¤ë¥í¥Þ¥ó¥¹¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡22Æü¡¢23Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡ØPerfume ZO/Z5 Anniversary ¡È¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹¡É Episode TOKYO DOME¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£·ëÀ®25¼þÇ¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë½¸ÂçÀ®¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë21Æü¤Ë¡ÖÂçÀÚ¤ÊÂçÀÚ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤¬SNS¤ÇÍ½¹ð¤µ¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£