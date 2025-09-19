Á´ÊÆ¿ÌÙþ¤Î¼ÂÏÃ¤ò¥É¥é¥Þ²½¡Ä¡Ø»¦¿Íµ´¥¸¥ç¥ó¡¦¥²¥¤¥·¡¼¡Á²¾ÌÌ¤òÈï¤Ã¤¿°Ëâ¡Á¡Ù11·î¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª
¡Ø¥Ç¥¯¥¹¥¿¡¼¡¡¡Á·Ù»¡´±¤Ï»¦¿Íµ´¡Ù¤ä¡ØYOU ¡½·¯¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡½¡Ù ¡Ä
¡Ø¥»¥ô¥§¥é¥ó¥¹¡Ù¥¥ã¥¹¥È¤¬»¦¿Í¥Ô¥¨¥íÌò¤Ë
1978Ç¯¡¢33¿Í¤Î¼ã¼Ô¤ò»ÄµÔ¤Ë»¦¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¡¢Á´ÊÆ¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤¿¼Âºß¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥¥é¡¼¡¢¡È¥¥é¡¼¥¯¥é¥¦¥ó¡Ê»¦¿Í¥Ô¥¨¥í¡Ë¡É¤³¤È¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥²¥¤¥·¡¼¡£»ö·ïÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤È¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥²¥¤¥·¡¼¤ÎÏÄ¤ó¤ÀÈ¾À¸¤ò¡¢Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇØ·Ê¤È¤È¤â¤ËÃ°Ç°¤ËºÆ¸½¤·¤¿¾×·âºî¤À¡£
ÂçÀª¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼«Âð¤Ç¼ê¤Ë¤«¤±¤¿¥²¥¤¥·¡¼¤ÎÈÈ¹Ô¤Ë¡¢¤Ê¤¼¼þ°Ï¤Ïµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ÏÉáÃÊ¤Î¥²¥¤¥·¡¼¤Ï¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢ÃÏ°è³èÆ°¤Ç¥Ô¥¨¥í¤ÎÊ±Áõ¤ò¤·¤Æ¾¯Ç¯¾¯½÷¤È¸òÎ®¤·¡¢ÉÂµ¤¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¡£ËÜºî¤Ï¥²¥¤¥·¡¼¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ä¡¢µ¾À·¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡¦Í§¿Í¤ÎÀ¸³è¤ò·¡¤ê²¼¤²¡¢ÁÜºº´±¤¿¤Á¤Îº¤Æñ¡¦¶ìÇº¤âÉÁ¤¯¡£
¥²¥¤¥·¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀèÆü¤Î¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ç8´§¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡Ø¥»¥ô¥§¥é¥ó¥¹¡Ù¤Î¥ê¥Ã¥±¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ëÌò¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Á¥ã¡¼¥Ê¥¹¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢¡ØTHE LAST OF US¡Ù¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥ë¥Ê¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥Ç¡¼¥ë¡¢¡ØThe Knick¡¿¥¶¡¦¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¢¥ó¥¬¥é¥Î¡¢¡ØTHIS IS US¡¿¥Ç¥£¥¹¡¦¥¤¥º¡¦¥¢¥¹¡Ù¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥µ¥ê¥ô¥¡¥ó¡¢¡Ø¥¹¥Ë¡¼¥¡¼¡¦¥Ô¡¼¥È¡Ù¤Î¥Þ¥ê¥ó¡¦¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤¬½Ð±é¡£¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ç¥¹¡Ù¡Ø¥×¥ì¥¤¥ó¥Ó¥ë¤Î¾¯½÷¡Ù¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¯¥Þ¥Ê¥¹¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ø»¦¿Íµ´¥¸¥ç¥ó¡¦¥²¥¤¥·¡¼¡Á²¾ÌÌ¤òÈï¤Ã¤¿°Ëâ¡Á¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
1978Ç¯12·î¡¢¥¤¥ê¥Î¥¤½£¡£¤¢¤ëÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Î¥³¥¼¥ó¥¶¥Ã¥¯·ÙÉôÊä¤ÏÁÜº÷¤ò³«»Ï¡£¹â¹»À¸¤Ï¼ºí©Ä¾Á°¡¢·úÀß²ñ¼Ò¤ò±Ä¤à¥¸¥ç¥ó¡¦¥²¥¤¥·¡¼¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ã´Åö¤Î¥È¥ô¥¡¥ë·º»ö¤Ï¥²¥¤¥·¡¼¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢¤½¤³¤Çµ¿ÏÇ¤¬³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£¼Â¤Ï¥²¥¤¥·¡¼¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÌ¤À®Ç¯¤ÎÃË»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÈÈºá¤ÇÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥ô¥¡¥ë¤ÎÆ±Î½¤¿¤Á¤¬¥²¥¤¥·¡¼¤Î¼«Âð¤òÁÜº÷¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤¬ÂçÎÌ¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤¬¡¢¹â¹»À¸¼ºí©¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¾Úµò¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÁÜºº¿Ø¤¬¥²¥¤¥·¡¼¤ò¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÈø¹Ô¤·¤ÆÄÉ¤¤µÍ¤á¤ëºîÀï¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ä¤¬¤Æ¥²¥¤¥·¡¼¤Î²È¤Î¾²²¼¤«¤é2ÂÎ¤ÎÇò¹ü°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£¥²¥¤¥·¡¼¤ÏÃÎ¿Í¤ÎÊÛ¸î»Î¥µ¥à¤Ë¼«¿È¤ÎÈÈ¹ÔÊ×Îò¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ø»¦¿Íµ´¥¸¥ç¥ó¡¦¥²¥¤¥·¡¼¡Á²¾ÌÌ¤òÈï¤Ã¤¿°Ëâ¡Á¡Ù¥¥ã¥¹¥È¡¢À¼Í¥
¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Á¥ã¡¼¥Ê¥¹¡Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥²¥¤¥·¡¼Ìò¡¿À¼¡§Ý¯°æ¾Ï´î¡Ë
¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥ë¥Ê¡Ê¥È¥ô¥¡¥ëÌò¡¿À¼¡§ÃæÂ¼¾Ï¸ã¡Ë
¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¢¥ó¥¬¥é¥Î¡Ê¥µ¥àÌò¡¿À¼¡§ÀÐ¹õ»Ë¹ä¡Ë
¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥Ç¡¼¥ë¡Ê¥³¥¼¥ó¥¶¥Ã¥¯Ìò¡¿À¼¡§»°¾åÅ¯¡Ë
¥Þ¥ê¥ó¡¦¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ê¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹Ìò¡¿À¼¡§Æâ³¤Í´µª¡Ë
¥¯¥ê¥¹¡¦¥µ¥ê¥ô¥¡¥ó¡Ê¥Ó¥ëÌò¡¿À¼¡§»³²¼¥¿¥¤¥¡Ë
¡Ø»¦¿Íµ´¥¸¥ç¥ó¡¦¥²¥¤¥·¡¼¡Á²¾ÌÌ¤òÈï¤Ã¤¿°Ëâ¡Á¡ÙÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó
WOWOW¤Ë¤Æ11·î¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¡£¾Ü¤·¤¤Æü»þ¤¬È½ÌÀ¼¡Âè¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡£
