¡Ø¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¡¦¥á¥¿¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2Âè1ÏÃ¡¢ËÁÆ¬5Ê¬¤Î±ÇÁü¤¬ÌµÎÁ¸ø³«

±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ò±é¤¸¤¿¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥¡¼¤È¡¢±Ç²è¡Ø¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¡Ù¤ä¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¡Ù¤ÎµÓËÜ²È¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÅÁÀâÅª¥²¡¼¥à¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£2023Ç¯7·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥ÈPeacock¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¡¦¥á¥¿¥ë¡Ù¤Ï¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é2½µ´Ö¤ÇPeacock»Ë¾åºÇ¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥Ç¥£¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤È¤·¤Æ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£¤½¤ó¤ÊÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¹¤Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¡¦¥á¥¿¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹Hulu¤Ç¤¤¤è¤¤¤èÌÀ¸åÆü¡¢9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÁ´ÏÃÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¤¤¤è¤¤¤è¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÇÛ¿®¤¬ÌÀ¸åÆü¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÂè1ÏÃ¡¢ËÁÆ¬5Ê¬¤òHulu¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¡ª
¸¶ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¡Ö¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¡¦¥á¥¿¥ë¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥´¥Ã¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ ¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¸¥ã¥Ã¥Õ¥§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥«¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¡¢1995Ç¯¤ËÂè1ºî¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢³¤³°¤Ç¤Ï·×8ºîÉÊ¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤Ã¤¿Ææ¤Î¥Ô¥¨¥í¡È¥¹¥¦¥£¡¼¥È¡¦¥È¥¥¡¼¥¹¡É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤½¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£
¥·¡¼¥º¥ó2¤¬ËÜ¹ñ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß ¡¢ÊÆ¹ñÆâ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢1,400·ï°Ê¾å¤Îµ»ö·ÇºÜ¡¢2²¯2400Ëü°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅþÃ£¤·¡¢ÇÛ¿®Á°¤«¤éÂç¤¤¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë³¤³°ÈãÉ¾¥µ¥¤¥ÈRotten Tomatoes¡Ê¥í¥Ã¥Æ¥ó¡¦¥È¥Þ¥È¡Ë¤Ë¤Æ¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢ÈãÉ¾²È¥¹¥³¥¢92%¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¥¹¥³¥¢84%¡Ê¢¨2025Ç¯9·î11Æü»þÅÀ¡Ë¤È¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÈãÉ¾²È¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë¤â¡Öº£ºî¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºî¥²¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥²¡¼¥à¤ò°ìÅÙ¤â¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤»ëÄ°¼Ô¤ò¤âËþÂ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡¢ËÜµ¤¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¡Ö½ª»ÏÀª¤¤¤ËËþ¤Á°î¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ ¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¡ª
¤¤¤è¤¤¤è¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÇÛ¿®¤¬ÌÀ¸åÆü¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÂè1ÏÃ¡¢ËÁÆ¬5Ê¬¤òHulu¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¡£Êª¸ì¤Ï¥·¡¼¥º¥ó1¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¥¸¥ç¥ó¡Ê¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥¡¼¡Ë¤È¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ê¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥Ù¥¢¥È¥ê¥¹¡Ë¤Î´Ø·¸À¤ä¡¢»¦¿Í¥Ô¥¨¥í¤Î¥¹¥¦¥£¡¼¥È¡¦¥È¥¥¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤ò´Ñ¤¿Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢¤Þ¤À´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ç¤âÊª¸ì¤ÎÎ®¤ì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥·¡¼¥º¥ó2Âè1ÏÃ ËÁÆ¬5Ê¬±ÇÁü
https://youtu.be/4d8WLTtwBSI
¤½¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ï ¡È°ÂÁ´¤Ê³¹¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡É¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¥ì¥¤¥ô¥ó¡Ê¥Í¡¼¥ô¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¡Ë¤Î²áµî¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£´í¸±¤¢¤Õ¤ì¤ëÌµË¡ÃÏÂÓ¡¦¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ò¼£¤á¤ëÈà½÷¤Î²áµî¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÈëÌ©¤¬¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó1¤Î¥é¥¹¥È¤ÇÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ó¤È¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤«¡©¡¡À§ÈóËÜÊÔ¤òHulu¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡£
¥·¡¼¥º¥ó1Âè1ÏÃ¡Ê¿áÂØÈÇ¡ËÊüÁ÷¾ðÊó
¤½¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¿¼Ìë1»þ30Ê¬¤«¤é¡¢¡Ö&Hulu¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó1¤ÎÂè1ÏÃ¡Ê¿áÂØÈÇ¡Ë¤ò¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª
¿ùÅÄÃÒÏÂ¡¢ËÑ璐Èþ¡¢ÀéÍÕÈË¤é¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ë¿áÂØÈÇ¤Ç´®Ç½¤·¤è¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥·¡¼¥º¥ó2¤Îµ®½Å¤Ê»£±ÆÎ¢¤òÂª¤¨¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â²ò¶Ø¡ª
¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤ÊËÜÊÔ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¤ä¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤ÎÏÂ¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤«¤é¸½¾ì¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¡Ö¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¤È¤³¤í¤ËÂç´üÂÔ¡×¡ÖÆâÍÆ¤âÀ¼Í¥¿Ø¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤½¤¦¤ÇÌÌÇò¤½¤¦¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¸¶ºî¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¡ÖÀ¼Í¥¿Ø¤¬¹ë²Ú¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤ÎÀ¼¤âÂ³¡¹¡£
¢£¡Ø¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¡¦¥á¥¿¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1Âè1ÏÃ¡Ê¿áÂØÈÇ¡ËÊüÁ÷¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡§¡Ö&Hulu¡×Æâ¤ÇÊüÁ÷
ÊüÁ÷Æü¡§9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿¼Ìë1»þ30Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È
¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë
¢¨ÈÖÁÈÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
