¡¡19Æü¸áÁ°11»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¿·³ãµßÆñÂâ½êÂ°¤ÎU125AµßÆñÁÜº÷µ¡¤¬¿·³ã¶õ¹Á¤Ø¤ÎÃåÎ¦»þ¤Ë¡¢³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·¤¿¡£²ÐºÒ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¶õ¼«¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶õ¼«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±µ¡¤ÏÂâ°÷5¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç¤¤Ê¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£·±Îý¤ò½ª¤¨¡¢¶õ¹Á¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¿·³ãÊ¬ÆÖ´ðÃÏ¤ËÌá¤ëÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¡£2ËÜ¤¢¤ë³êÁöÏ©¤Î¤¦¤ÁB³êÁöÏ©¤ËÃåÎ¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢º¸¤Ë¤½¤ì¤Æ³êÁöÏ©ËÌÂ¦¤ÎÁðÃÏ¤ÇÄä»ß¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¿·³ã¶õ¹Á»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³êÁöÏ©¤Ï¤¤¤º¤ì¤â°ì»þÊÄº¿¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å3»þ40Ê¬¤´¤í¤ËÁ´¤ÆºÆ³«¡£±Æ¶Á¤ÇÊ£¿ô¤ÎÊØ¤¬·ç¹Ò¤·¤¿¡£