¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ï18Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜ¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ5²ó1/3¤òÅê¤²¡¢1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¾¡ÇÔ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢2ËÜ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡£»î¹ç¤Ï2¡½1¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓ¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢5²ó2/3¤ò5°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÇÔ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï2¡½5¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚ¤Ï0¡½1¤ÇÉé¤±¤¿¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë¡Ö5ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄ¤Ï3¡½5¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æ¤Ï¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ç1²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£