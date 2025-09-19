Æü¶ä¡¢ETFÇ¯3Àé²¯±ßÇäµÑ¤Ø¡¡À¯ºö¶âÍø¤Ï0.5¡ó°Ý»ý
¡¡Æü¶ä¤Ï19Æü¡¢¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò¸½¹Ô¤Î0.5¡óÄøÅÙ¤Ç°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¶âÍø¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ï5²ñ¹çÏ¢Â³¡£ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤¬ÆüËÜ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò°ú¤Â³¤³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¶âÍ»´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¤ËÇã¤¤Æþ¤ì¤¿¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ò»Ô¾ì¤ÇÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤â·è¤á¤¿¡£Êí²Á¥Ù¡¼¥¹¤ÇÇ¯´Ö3300²¯±ßÄøÅÙ¤ò½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡ÂèÇä¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¡¡²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÂ¼Ä¾¼ù¿³µÄ°Ñ°÷¤È¹âÅÄÁÏ¿³µÄ°Ñ°÷¤ÎÀ¯ºö°Ñ°÷2¿Í¤¬À¯ºö¶âÍø¤ò0.5¡óÄøÅÙ¤«¤é0.75¡óÄøÅÙ¤ËÍø¾å¤²¤¹¤ëÄó°Æ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢È¿ÂÐÂ¿¿ô¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æü¶ä¤ÎETFÇäµÑÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬µÞÍî¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤ËÎ®ÄÌ¤¹¤ë³ô¼°¿ô¤¬Áý²Ã¤·¡¢¼ûµë¤¬´Ë¤à¤È¤Î·üÇ°¤«¤éÇä¤êÃíÊ¸¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛ¤¬¸á¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢À¯ºö·èÄê¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡Æü¶ä¤Ï¡¢·ÐºÑ¤äÊª²Á¤¬ÁÛÄêÄÌ¤ê¿ä°Ü¤¹¤ì¤ÐÍø¾å¤²¤¹¤ë½¾Íè¤ÎÊý¿Ë¤Ï·ø»ý¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë°±Æ¶Á¤Ïº£¸åÉ½ÌÌ²½¤¹¤ë¤È¤ß¤Æ¤ª¤ê¡¢Íø¾å¤²¤Î»þ´ü¤Ï¿µ½Å¤ËÃµ¤ë¡£»Ô¾ì¤Ç¤ÏÊª²Á¹â¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇ¯Æâ¤ÎÍø¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£