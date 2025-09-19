¡ÚMLB¡Û¥Õ¥êー¥Þ¥ó¡¢¥í¥Ï¥¹¤é¥É·³½ÅÄÃ¤¬°úÂà¥«ー¥·¥çー¤òÀËÊÌ¡Ö±Ê±ó¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¡¡¥Þ¥ó¥·ー¤Ï37ºÐ¤Ë·É°Õ¡ÖÈà¤Ï¤º¤Ã¤ÈÇØÈÖ¹æ22¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«ー¥·¥çーÅê¼ê¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Æ±Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ãー¥¹°ì¶Ú18Ç¯¤Ç¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃ¦¤°·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿37ºÐ¤Ë¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤âÀËÊÌ¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²ñ¸«¤Ë¤ÏÂçÃ«¤é¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤ë
ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤Î4Ï¢Àï¤òÁ°¤ËÅÅ·âÅª¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥«ー¥·¥çー¤Î°úÂà¡£º£µ¨¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹°ì¶Ú18Ç¯ÌÜ¤Î¥·ー¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓ¤Ï20»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·10¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.53¤È·òºß¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¡¢ÄÌ»»222¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¿37ºÐ¤Ï¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃ¦¤°·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£
Æ±Æü¤Ë¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤ä¼óÇ¾¿Ø¤â»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢Æ±Î½¤¿¤Á¤«¤é¤ÏÀËÊÌ¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤Ö¡£2022Ç¯¤Ë¥Ö¥ìー¥Ö¥¹¤«¤é²ÃÆþ¤·4¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¶¦Æ®¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Ï¡¢¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£18Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤â5Æü¤«6Æü¤Ë1²ó¤ÏÈà¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Èº£µ¨¤Î³èÌö¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÈà¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ê±ó¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£²æ¡¹¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤ÏºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤À¡×¤È¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ë¤â3ÅÙµ±¤¤¤¿¤½¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2018Ç¯¤«¤é¥×¥ìー¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·ーÆâÌî¼ê¤â¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Îµ»öÆâ¤Ç¡¢¡Ö¸½¼Â¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Þ¤À¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤½¤ÎÈ¯É½¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ä¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¤º¤Ã¤ÈÈà¤ÏÇØÈÖ¹æ22¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±À¤Âå¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥é¥°¥é¥à¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¡Ö¡È¥«ー¥·¥å¡Ê¥«ー¥·¥çー¤Î°¦¾Î¡Ë¡É¤Î¸å¤í¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»î¹ç¤ò¥×¥ìー¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö200¾¡°Ê¾å¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÀËÊÌ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤â¤Ë¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿½ÅÄÃ¤¿¤Á¤«¤é¤½¤Î²Ú¡¹¤·¤¤Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ø·É°Õ¤òÊ§¤ï¤ì¤¿¥«ー¥·¥çー¡£19Æü¡ÊÆ±20Æü¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä2ÀïÌÜ¤Ç¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ç¤ÏºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹°ì¶Ú¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿37ºÐ¤¬¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£