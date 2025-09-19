¡ÚMLB¡Û»³ËÜÍ³¿¡¢6²óÅÓÃæ1°ÂÂÇ¡È6»Íµå¡ÉÌµ¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¤â¡Ä¡Ä12¾¡ÌÜ¤Ê¤é¤º¡¡ÅÐÈÄ»þ¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹ÂÇÀþ¤Ï¡Ö1.3ÅÀ¡×Ê¿¶ÑÆÀÅÀ¤¬¸º¾¯
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£5²ó1¡¿3¤Ç108µå¤òÅê¤²¤Æ1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢¼«¸Ê¥ïー¥¹¥È¤Î6»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Áê¼ê¥¨ー¥¹¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ë¥É¥¸¥ãー¥¹ÂÇÀþ¤âÄÀÌÛ¡£º£µ¨¤Ï»³ËÜÅÐÈÄ»þ¤Î±ç¸î¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÇòÀ±¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¢£Ç´¤ê¤Î¹¥Åê¤â¡Ä¡ÄÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ï¹ßÈÄ¸å¤Ë
»³ËÜ¤Ï½é²ó¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Ãæ¼´¤Î¥¦¥£¥êー¡¦¥¢¥À¥á¥¹ÆâÌî¼ê¤È¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ÆÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¦¤â¡¢¸åÂ³¤òÀÚ¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤Î³ê¤ê½Ð¤·¡£2²óÉ½¤Ï¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥¤¥êーÊá¼ê¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òµö¤·¤¿°Ê³°¤ÏÎ¿¤¤¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ò·ÑÂ³¡£3²óÉ½¤Ï»°¼ÔËÞÂà¡¢4²óÉ½¤Ë¤Ï2»Íµå¡¢5²óÉ½¤â»Íµå¤ÇÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤º¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
½øÈ×¤«¤éÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤ó¤À»³ËÜ¤Ï¡¢Î¾¥Áー¥àÌµÆÀÅÀ¤Î6²óÉ½¤âÀèÆ¬¤Î¥¢¥À¥á¥¹¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¥ïー¥¹¥È¤Î6»Íµå¤òµÏ¿¡£Â³¤¯¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¡¢5²ó1¡¿3¤Ç108µå¤òÅê¤²¤ÆÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ6»Íµå7Ã¥»°¿¶¤ÎÇ´Åê¡£ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ï¤Ê¤¯¡¢12¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTrue Blue LA¡Ù¤ÎX¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³ËÜ¤Îº£µ¨28ÀèÈ¯¡Ê¢¨»î¹çÁ°»þÅÀ¡Ë¤Ç¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹ÂÇÀþ¤Ï¡¢1»î¹ç¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ4.04ÆÀÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.221¤ÈÄãÌÂ¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î124»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ5.36ÆÀÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.261¤ÈÂç¤¤Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£»î¹ç¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬2－1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£