¡Ú¥ªー¥ë¥«¥Þー¡¿ÏÈ½ç¡Û¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¤¬¡Ö0.4.0.1¡×¤ÎÅ´ÈÄÏÈ¡¡11Æ¬Î©¤Æ¤Îº£Ç¯¡¢¾¯Æ¬¿ô¤Ê¤é¡ÈÆâÍ¥Àª¡É¤¬¸²Ãø¤Ë
JRA¤Ï19Æü¡¢Âè71²ó¡ÊGII¡¢Ãæ»³¼Ç2200m¡Ë¤ÎÏÈ½ç¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÍÇÏµÇ°¾¡¤ÁÇÏ¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ï4ÏÈ4ÈÖ¡¢ÂÔË¾¤Î½Å¾Þ½éV¤òÁÀ¤¦¥É¥¥¥é¥Éー¥ì¥¹¤Ï7ÏÈ9ÈÖ¡¢ÂçºåÇÕ3Ãå¤Î¥èー¥Ûー¥ì¥¤¥¯¤Ï6ÏÈ7ÈÖ¤«¤éÈ¯Áö¤¹¤ë¡£
¢£ÆâÍÍø¤¬¸²Ãø
²áµî10Ç¯¡¢Ê£¿ô¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï2ÏÈ¤È3ÏÈ¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë2¾¡¡£Â¾¤ÎÏÈ¤â¤¹¤Ù¤Æ1¾¡¤º¤Äµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ï¢ÂÐ¿ô¤Ç¸«¤ë¤È¡¢1ÏÈ¤¬¡Ú1.5.0.6¡ÛÏ¢ÂÐÎ¨50.0¡ó¡¢2ÏÈ¤¬¡Ú2.2.1.10¡ÛÆ±26.7¡ó¡¢3ÏÈ¤¬¡Ú2.1.1.11¡ÛÆ±20.0¡ó¤ÈÆâ¤á¤ÎÏÈ¤Ë½¸Ãæ¡£Â³¤¯¤Î¤¬4ÏÈ¤Ç¡Ú1.1.1.13¡ÛÏ¢ÂÐÎ¨12.5¡ó¡£5ÏÈ¤Ï¡Ú1.0.4.13¡Û¤È³°¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¸·¤·¤¤·¹¸þ¤À¡£C¥³ー¥¹ÂØ¤ï¤ê¡¢³°²ó¤ê¥³ー¥¹¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ë¤è¤ê¡¢µ÷Î¥¥í¥¹¤òÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤ë¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿º£Ç¯¤Ï11Æ¬Î©¤Æ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿ËÜ¥ìー¥¹¡£²áµî10Ç¯¤Ç15Æ¬°Ê¾å¤¬5²ó¡¢13Æ¬°Ê²¼¤¬5²ó¡£13Æ¬°Ê²¼¤À¤Ã¤¿5²ó¤ò¸«¤ë¤È¡¢2·åÇÏÈÖ¤Ï¡Ú0.0.0.11¡Û¤ÈÁ´ÌÇ¡£°ìÊý¡¢1ÈÖÏÈ¤¬¡Ú0.4.0.1¡ÛÏ¢ÂÐÎ¨80.0¡ó¤ÈÆâÍ¥Àª¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ë¡£¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¤ÏÀä¹¥ÏÈ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
1～3ÏÈ¤¬Á´ÌÇ¤·¤¿Ç¯¤Ï²áµî10Ç¯¤Ç1²ó¤Î¤ß¡£Â¾9²ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆËèÇ¯Ï¢ÂÐ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Î¾¯Æ¬¿ô¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼´¤ÏÆâ¤«¤éÁª¤Ö¤Î¤¬¥Þ¥¹¥È¤À¡£¤Þ¤¿1～3ÏÈ¤Î¤¦¤Á¡¢ÅöÆüÆ¨¤²¡¢Àè¹ÔÇÏ¤¬¡Ú3.4.1.7¡Û¡¢ÃæÃÄ¤Îº¹¤·ÇÏ¤â¡Ú2.3.0.10¡Û¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤ßÀª¤Ï¡Ú0.1.1.10¡Û¤ÈÎô¤ë¡£
¿Íµ¤ÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢1～3ÈÖ¿Íµ¤¡Ú5.7.4.14¡Û¤Î¤¦¤Á¡¢1～3ÏÈ¤¬¡Ú3.5.1.2¡ÛÏ¢ÂÐÎ¨72.7¡ó¡¢²ó¼ýÃÍ¤âÃ±Ê£¤È¤â¤Ë120¤òÄ¶¤¨¤ë¿ô»ú¤òµÏ¿¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÏÈ¤À¤È¡Ú2-2-3-13¡ÛÏ¢ÂÐÎ¨21.1¡ó¤È°ÂÄê´¶¤ò·ç¤¡¢²ó¼ýÃÍ¤ÏÃ±¾¡21¡¢Ê£¾¡58¤È¡¢ÇÏ·ôÆâ¤³¤½¤¢¤ë¤¬Çã¤¤¤Å¤é¤¤¡£
4～9ÈÖ¿Íµ¤¡Ú5.2.5.48¡Û¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢1～5ÏÈ¤¬¡Ú3.2.5.22¡ÛÊ£¾¡Î¨31.3¡ó¡¢²ó¼ýÃÍ¤ÏÃ±Ê£¤È¤â¤Ë110Ä¶¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4ÏÈ¤è¤ê³°¤Î¿Íµ¤ÇÏ¤òÇã¤¦¤è¤êÌ¯Ì£¤¬¤¢¤ë¡£¾¯Æ¬¿ô¤Î4ÈÖÏÈ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãæ»³¤ÇÎÉÀÓ¤òµó¤²¤ë¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Î¹¥Áö¤Ï·ø¤½¤¦¤À¤¬¡¢Àè¤Ëµó¤²¤¿¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ûー¥¨¥êー¥È¡¢¥ê¥Ó¥¢¥ó¥°¥é¥¹¡¢¥¯¥í¥ß¥Ê¥ó¥¹¤Ë¿©»Ø¤¬Æ°¤¯¡£