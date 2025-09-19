¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡õ»³ÅÄ°ÉÆàW¼ç±é¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸·èÄê¡ÚGirlsAward 2025 A¡¿W¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡Û¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡Ù¤¬¡¢10⽉18⽇¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»9-11¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÄ¹Èø¸¬ÅÎ¤È½÷Í¥¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¡Ê10·î24Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡õ»³ÅÄ°ÉÆà¤¬¸«¤Ä¤á¹ç¤¦
¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¤Î¸¶ºî¤È¤Ê¤ëÆ±Ì¾⼩Àâ¤Ï¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÈÎø°¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë²£ÃÇ¤¹¤ë½Ó±Ñºî²È¡¦¼ÐÀþÆ²Íµª»á¤Ë¤è¤ëÏÃÂêºî¡£2020Ç¯3⽉Ëö¤ÎÈ¯Çä¸å¡¢SNS¤òÃæ⼼¤Ë10Âå¤Î⼤È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¾×·â¤ÎÎø°¦⼩Àâ¤¬¡¢¼Â¼Ì±Ç²è²½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Î¼ç⼈¸ø¤Ï¡¢Æâµ¤¤ÊÃË⼦⾼¹»⽣¡¦µÜÎæ¡Ê⻑Èø¡Ë¤È³Ø¹»Ãæ¤Î⼈µ¤¼Ô¡¦·Ê¡Ê⼭⽥¡Ë¡£2¿Í¤ÎÉÔ´ï⽤¤Ç⼀ÅÓ¤Ê½éÎø¤Ë¡¢ÉÔ¿³¤Ê»ö·ï¤äÎø⼈¤Ø¤Î¶²¤í¤·¤¤µ¿ÏÇ¤¬⼊¤êº®¤¸¤ë¡£¤³¤ÎÎø¤Ï½ã°¦¤«ÀöÇ¾¤«¡£Èà⼥¤ÎËÜ⼼¤È¤Ï¡£¤³¤Î½©¡¢ºÇ¤â¥Ô¥å¥¢¤Ç»É·ãÅª¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ºîÉÊ¤Ç¡¢10⽉24⽇¤Î¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤¿¡¢¡ØGirlsAward¡Ù¤Ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¡£
º£¸å¤â¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï½Ð±é¼ÔµÚ¤Ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿ï»þÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
⽇»þ¡§2025Ç¯10⽉18⽇¡Ê⼟¡Ë³«¾ì13¡§00¡¿³«±é14¡§30¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»9¡Á11¥Û¡¼¥ë¡Ê½»½ê¡§ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1¡Ë
¥Æ¡¼¥Þ¡§Dress Up My Style -Play the game of You-
¡ãMODEL¡ä
°¦Íè¡ÊAMEFURASSHI¡Ë¡¿¥¢¥ê¥¢¥Ê¤µ¤¯¤é¡¿°æ·å¹°·Ã¡¿ÃÓÅÄÊæÇµ²Ö¡¿ÈÄÁÒ²ÄÆà¡ÊCUTIE STREET¡Ë¡¿ÈÄÌîÍ§Èþ¡¿²¦ÎÓ¡¿ÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¡Ê=LOVE¡Ë¡¿ÂçÍ§²ÖÎø¡¿ÂçÊö¥æ¥ê¥Û¡¿¾®Àîºù²Ö¡ÊGirls2¢¨¡Ö2¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï2¾èÉ½µ¡Ë¡¿²»Åèè½º»¡Ê=LOVE¡Ë¡¿³á¸¶³ð½í¡¿²ÃÆ£ÛÙ¡¿²ÃÆ£»ËÈÁ¡¿¹á²»¡¿Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¿¶êÎÜ¼Â¡¿¹õÀ¥¤Ò¤Ê¡¿¹¬ß·º»ÎÉ¡¿¾®»û·ë²Ö¡¿¾®µÜ»³è½½í¡¿¾®¼¼°ÂÌ¤¡¿º°ÌîºÌ²Æ¡¿»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¿ã·Æ£¼ù°¦Íå¡Ê=LOVE¡Ë¡¿º´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¿º´Æ£ÏÂÁÕ¡¿¤·¤å¤¦¡¿ÎëÌÚ¤æ¤¦¤«¡¿Taki¡¿Âìß·¥¨¥ê¥«¡¿ÉðÅÄÎèÆà¡¿Ã«ÅÄ¥é¥Ê¡¿·îµÖ²»ºÌ¡¿ÄáÅèÇµ°¦¡¿Äá²°Èþºé¡ÊGirls2¡Ë¡¿Å·æÆ°¦¡¿Å·æÆÅ·²»¡¿¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¡¿¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¿±ÊÀ¥è½»Ò¡¿Ä¹ÉÍ¹Æà¡¿¤Ê¤´¤ß¡¿Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¡¿ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¡¿×¢Àîçý²»¡¿Ê¡»³°¼¿å¡¿Æ£°æ¥µ¥Á¡¿À±ÇµÌ´Æà¡¿ËÙ±ÛÎï²Ó¡¿ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¿¥Þ¡¼¥·¥åºÌ¡¿¿¿ÆéÆäºé¡ÊCUTIE STREET¡Ë¡¿´Ý»³Îé¡¿¥ß¥Á¡¿¿åÀ¥¤µ¤é¤é¡ÊJams Collection¡Ë¡¿¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡¿¸þ°æÎç°á¡¿Â¼¾å°¦²Ö¡¿»³¸ýåºÍå¡ÊGirls2¡Ë¡¿»³¸ý¤â¤¢¡¿»³ËÜ¤µ¤¤¡¿¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¿è½»Ò Â¾
¡ãMEN'S NON-NO MODEL¡ä
¼é²°¸÷¼£¡¿ÃæÅÄ·½Í´¡¿ÃæÀîÂçÊå¡¿ÎëÌÚ¿Î¡¿ËÅÄÍµÂç¡¿¿åÂôÎÓÂÀÏº¡¿ÈõÇ·ÄÅÎÖÂÀÏº¡¿°ð°æ¹§ÂÀÏ¯¡¿¹â¶¶Íþ±û¡¿¾®ÊýÁó²ð¡¿±Éè½Ìï¡¿Îë¡¹ÌÚ¶Á¡¿郄¶¶ÂçæÆ¡¿ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¿»ÍºäÎ¼æÆ¡¿¾¾°æÂçÆà¡¿³¤Ã«±ó²»¡¿ÀÐÀî°¦Âç¡¿ÍòæÆ¿¿ Â¾
¡ãSeventeen MODEL¡ä
Æ£Â¼ÌÚ²»¡¿¾åºä¼ùÎ¤¡¿À¥¸Í¶×Éö¡¿Æþ¹¾Èþº»´õ¡¿´ØÃ«ÎÜµª¡¿Áê±©À±ÎÉ¡¿¹âÈæÎÉÍ³ºÚ¡¿ÃæÅçÎÜºÚ¡¿¿¹粼Èþ·î¡¿³ëÀ¾°ÉÌéºÚ¡¿º´Æ£ÉÔÆó»Ò¡¿ÀÐÀî²Ö¡¿¾®Ô¢Éñ±©¡¿郄¶¶²÷¶õ¡¿¾¾ËÜÎïÀ¤¡¿·îÅçÎ°°á¡¿µÜÇ÷¿é·î¡¿°ð¸÷°¡°Í¡¿ÃÝ²¼Í¥Ì¾¡¿´õºé¤¦¤ß Â¾
¡ãGUEST¡ä
°ÂÃ£Í´¿Í¡¿ÂçÁÒ¶õ¿Í¡Ê¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ë¡¿¾®Àî»Ëµ¡ÊBUDDiiS¡Ë¡¿¤³¡¼¤¯¤ó¡¿¤È¤¦¤¢¡¿²ÆÀ¸Âç¸Ð¡¿¤Õ¤«¤ï¡£¡¿Æ£²¬¿¿°Ò¿Í¡¿¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¿ÌÝÂåÏÂ¿Í¡Ê¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ë¡¿¤è¤·¤¢¤¡¿µÈß·Í×¿Í¡Ê¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ë Â¾
¡ãARTIST¡ä
aoen¡¿XG¡¿CUTIE STREET¡¿¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡¿DXTEEN¡¿MyM¡¿ME:I¡¿µÜÀ¤Î°Ìï Â¾
¡ãMC¡ä
»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¿¿¹¹áÀ¡ Â¾
