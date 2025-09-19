ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ß±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤¬¹ë²Ú¥¿¥Ã¥°¡ª¡¡·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡ÖJANE DOE¡×PV²ò¶Ø
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ò±Ç²è²½¤·¤¿·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤è¤ê¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ß±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤¬²Î¤¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡ÖJANE DOE¡×¸ø³«µÇ°PV¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡ÖJANE DOE¡×¸ø³«µÇ°PV
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô3000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¸½ºß¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×+¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç¿Íµ¤Ï¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ªMAPPAÀ©ºî¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¸ü¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª²ó¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡È¥ì¥¼ÊÓ¡É¡×¤¬±Ç²è²½¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ç¥ó¥¸¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¾¯½÷¡¦¥ì¥¼¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê±¿Ì¿¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤àÊª¸ì¤¬¡¢MAPPA¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡ÖKICK BACK¡×¤¬À¤³¦Ãæ¤òÀÊ´¬¤·¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡£Í½¹ð±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¼çÂê²Î¡ÖIRIS OUT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥¹¥¢¥¦¥È¡Ë¡×¤È¡¢±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¡¢À¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡ÖJANE DOE¡Ê¥¸¥§¡¼¥ó ¥É¥¦¡Ë¡×¤¬¡¢ËÜºî¤ò¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë·Þ¤¨¤¿¸ø³«½éÆü¡£ËÜÆü0»þ¡¢Á´¹ñ5ÂçÅÔ»Ô¤ÇºÇÂ®¾å±Ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¿·½É¤Ë¤Ï¡¢20¡Á30Âå¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤äÍ§¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò»ý»²¤¹¤ë¿Í¤ä¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Î´ÑµÒ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³¤³°¤«¤é¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢³«¾ìÁ°¤«¤éÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾å±Ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢Âç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸«Æþ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬ºîÉÊÀ¤³¦¤Ø°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¾å±Ç½ªÎ»¸å¤Ï¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖJANE DOE¡×¤ÎÍ¾±¤¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é·à¾ì¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢Æ±È¼¼Ô¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¡¢¿¼Ìë¤Î·à¾ì¤ÏºîÉÊ¤Ø¤Î°¦¾ð¤È´¶Æ°¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¸ø³«µÇ°PV¤Ç¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î±«¤Ë¹ß¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ç¥ó¥¸¤È¥ì¥¼¤¬¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ëµ±¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î²º¤ä¤«¤ÊÃÌ¾Ð¡¢Ìë¤Î³Ø¹»¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ß¥×¡¼¥ë¤Ç°ì½Ö¤ÎÀÄ½Õ¤òÌ£¤ï¤¦¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹2¿Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢²Æº×¤ê¡½¡½¡£¾Ð´é¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ËÀÚ¤Ê¤µ¤ÎÉº¤¦¥ì¥¼¤Î¥»¥ê¥Õ¤È³Ú¶Ê¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î´¶¾ð¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£
¡¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤ÎÁ¡ºÙ¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¤É½¸½ÎÏ¤È¡¢±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤¬Èþ¤·¤¯½Å¤Ê¤ë¡ÖJANE DOE¡×¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¹¤éÍ¥¤·¤¯Êñ¤à¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¸å¤Ë·«¤êÊÖ¤·¸«ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£