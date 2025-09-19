¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡Ù´ÅÍøÅÄ¤ÎÇú¾Ð¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¿·±ÇÁü²ò¶Ø¡¡»Ô¸¶È»¿Í¡¢¶Ã°Û¤Î59²óÄ¶¤¨Á´¹ñÉñÂæ°§»¢¹ÔµÓ¤â·èÄê
¡¡»Ô¸¶È»¿Í¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤µë¿© ±ê¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡Ù¤è¤ê¡¢15ÉÃ¤Î¿·±ÇÁü¡Ö¤»¤ó¤Ù¤¤½ÁÊÓ¡×¡Ö¤ï¤ó¤³¤½¤ÐÊÓ¡×¤È¡¢´ÅÍøÅÄ¡Ê»Ô¸¶¡Ë¤Îµë¿©°¦¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤ëÇú¾ÐÉ¬»ê¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢»Ô¸¶¤¬Á´¹ñ¤Î·à¾ì¤ò½ä¤ë¡È±ê¤ÎÉñÂæ°§»¢¹ÔµÓ¡É¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´ÅÍøÅÄ¤ËÇú¾Ð¡¡15ÉÃ¤Î¿·±ÇÁü¡Ö¤»¤ó¤Ù¤¤½ÁÊÓ¡×¡õ¡Ö¤ï¤ó¤³¤½¤ÐÊÓ¡×
¡¡¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡Ù¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Î¤¢¤ëÃæ³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µë¿©¥Þ¥Ë¥¢¤Î¶µ»Õ¡¦´ÅÍøÅÄ¹¬ÃË¤È¡¢µë¿©¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤è¤ë¡¢¤É¤Á¤é¤¬µë¿©¤ò¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Æ®¤¤¤òÉÁ¤¯³Ø±à¥°¥ë¥á¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥é¥Þ3¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢±Ç²è3ºîÉÊ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º£ºî¤Ï¤½¤Î·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡1984Ç¯¤«¤é¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿µë¿©¤ò°¦¤¹¤ë¶µ»Õ¡¢´ÅÍøÅÄ¹¬ÃË¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ëÎ¹¤ÎµÏ¿¡£¤½¤ÎÎ¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£»þÂå¤Ï¤Ä¤¤¤ËÊ¿À®¤ËÆÍÆþ¡£1990Ç¯¡£»°Ç¯À¸Ã´Ç¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ÅÍøÅÄ¤Ï¡¢ÀÄ¿¹´ä¼ê¤Ø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¤á¤Æ³Ø¹»¤«¤é³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ´ÅÍøÅÄ¤Ï¤É¤ó¤Ê¿©¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡½é¤Î»î¤ß¤Ë²Ì´º¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢´ÅÍøÅÄ¹¬ÃË¤ò5Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±é¤¸Â³¤±¤ÆÍè¤¿¼ç±é¤Î»Ô¸¶È»¿Í¡£ÉðÅÄÎèÆà±é¤¸¤ëseason1¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¸æ±à¤Ò¤È¤ß¤È¤ÎºÆ²ñ¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¿©¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÀ¸ÅÌ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÅÄß·ÂÙ¿è¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢±É¿®¡¢ÅÄÃæº´µ¨¡¢ÊÒ¶Í¿Î¡¢¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¡¢ÀÖºÂÈþÂå»Ò¡¢Ï»Ê¿Ä¾À¯¡¢¹âÈª½ß»Ò¡¢¾®ºæ°ìµ¡¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢15ÉÃ¤Î¿·±ÇÁü¡Ö¤»¤ó¤Ù¤¤½ÁÊÓ¡×¡Ö¤ï¤ó¤³¤½¤ÐÊÓ¡×¤È¡¢´ÅÍøÅÄ¤Îµë¿©°¦¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤ëÇú¾ÐÉ¬»ê¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤»¤ó¤Ù¤¤½ÁÊÓ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡¦¤»¤ó¤Ù¤¤½Á¤òÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¤¦¤ó¤Á¤¯¤òßÚÎö¤µ¤»¤ë´ÅÍøÅÄ¡£Ç®¡¹¤Î¤»¤ó¤Ù¤¤½Á¤ò¥¦¥¥¦¥¤·¤Ê¤¬¤é¸ý¤Ë±¿¤Ö¤È¡¢Ç®¤µ¤ËÌåÀä¤·°Ø»Ò¤´¤È¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¤Æ°ì²óÅ¾¡£¤½¤Î¸å¤ÏÀÄ¿¹¤Í¤Ö¤¿º×¤ò»×¤ï¤»¤ë·Ú²÷¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ï¤ó¤³¤½¤ÐÊÓ¡×¤Ç¤Ï¡¢´ä¼êÌ¾Êª¡¦¤ï¤ó¤³¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢´ÅÍøÅÄ¤¬°ßÂÞ¤Î¸Â³¦¤ØÄ©Àï¡£Î³Íè¥±¥ó¤È¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ËÄ©¤à¡£Âç¿Í¡¢¤·¤«¤â¶µ»Õ¤Ç¤¢¤ë´ÅÍøÅÄ¤¬ËÜÇ½¤à¤½Ð¤·¤ÇÀ¸ÅÌ¡¦¥±¥ó¤ÈÆ®¤¦»Ñ¤Ï¡¢Çú¾ÐÉ¬»ê¤Î±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤ó¤³¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë´ÅÍøÅÄ¡¢¤»¤ó¤Ù¤¤½Á¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë´ÅÍøÅÄ¡¢µë¿©¤Î¥È¥ì¥¤¤ò¼ê¤Ë¥ë¥ó¥ë¥óµ¤Ê¬¤ÇÊâ¤¯»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¶¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë´ÅÍøÅÄ¤Ê¤É¡¢Èà¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Á°ºî¤Î59²ó¤ÎÉñÂæ°§»¢¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢Á´¹ñ¤Î·à¾ì¤ò½ä¤ë¡È±ê¤ÎÉñÂæ°§»¢¹ÔµÓ¡É¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤µë¿© ±ê¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡Ù¤Ï¡¢10·î24Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢£ÉñÂæ°§»¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
9·î27Æü¡ÚÀÄ¿¹¡¦´ä¼ê¡Û¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¿·ÀÄ¿¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¹°Á°¡¢¥Õ¥©¡¼¥é¥àÀ¹²¬
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
9·î28Æü¡Ú´ä¼ê¡ÛÀ¹²¬¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞËÌ¾å
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
10·î3Æü¡ÚÅìµþ¡Û¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢ÉðÅÄÎèÆà¡¢ÅÄß·ÂÙ¿è¡¢±É¿®¡¢¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¡¢Ï»Ê¿Ä¾À¯¡¢¾®ºæ°ìµ¡¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ
10·î4Æü¡ÚÀÅ²¬¡¦°¦ÃÎ¡ÛMOVIXÀ¶¿å¡¢¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥·¥Í¥Þ
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
10·î5Æü¡ÚÂçºå¡ÛMOVIXÈ¬Èø¡¢Âçºå¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£¥·¥Í¥Þ
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
10·î10Æü¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û»¥ËÚ¥·¥Í¥Þ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
10·î11Æü¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û¥µ¥Ä¥²¥¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ»¥ËÚ¡¢¥·¥Í¥ÞÂÀÍÛÈ¡´Û
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
10·î12Æü¡ÚµÜ¾ë¡¢Ê¡Åç¡¢ÆÊÌÚ¡ÛMOVIXÀçÂæ¡¢¥Õ¥©¡¼¥é¥àÊ¡Åç¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÊ¡Åç¡¢MOVIX±§ÅÔµÜ
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢ÉðÅÄÎèÆà¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
10·î13Æü¡Ú¿·³ã¡¦·²ÇÏ¡ÛT¡¦¥¸¥ç¥¤Ä¹²¬¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¸©±û¡¢MOVIX°ËÀªºê
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
10·î18Æü¡Ú¹Åç¡¦»³¸ý¡¦Ê¡²¬¡ÛMOVIX¹Åç±Ø¡¢MOVIX¼þÆî¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ¾®ÁÒ
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
10·î19Æü¡ÚÊ¡²¬¡¦·§ËÜ¡¦ÂçÊ¬¡Û¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£13¡¢·§ËÜ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¡¢T¡¦¥¸¥ç¥¤ ¥Ñ¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹ÂçÊ¬
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
10·î24Æü¡ÚÅìµþ¡Û
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢ÉðÅÄÎèÆà¡¢ÅÄß·ÂÙ¿è¡¢±É¿®¡¢ÊÒ¶Í¿Î¡¢¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¡¢¾®ºæ°ìµ¡¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ
10·î25Æü¡ÚÅìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡Û
»Ô¸¶È»¿Í¡¢ÅÄß·ÂÙ¿è¡¢¾®ºæ°ìµ¡¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
10·î26Æü¡ÚÅìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡Û
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢ÉðÅÄÎèÆà¡¢ÅÄß·ÂÙ¿è¡¢¾®ºæ°ìµ¡¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
11·î1Æü¡Ú°¦ÃÎ¡¦µþÅÔ¡¦Âçºå¡Û
»Ô¸¶È»¿Í¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
11·î2Æü¡ÚÂçºå¡¦Ê¼¸Ë¡Û
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
11·î3Æü¡Ú²¬»³¡¦¹áÀî¡Û
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
11·î9Æü¡Ú°ñ¾ë¡¦ÀéÍÕ¡¦ºë¶Ì¡Û
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢ÅÄß·ÂÙ¿è¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
11·î15Æü¡ÚÅçº¬¡¦Ä»¼è¡Û
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢¾®ºæ°ìµ¡¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
11·î16Æü¡ÚÀÐÀî¡¦Ê¡°æ¡Û
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢¾®ºæ°ìµ¡¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
11·î22Æü¡Ú»³Íü¡Û
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
11·î29Æü¡Ú²Æì¡Û
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
¢¨³ÆÉñÂæ°§»¢¤Î¾ÜºÙ¤Ï¿ï»þÈ¯É½Í½Äê¡£¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤µë¿© ±ê¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢³Æ·à¾ì¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´ÅÍøÅÄ¤ËÇú¾Ð¡¡15ÉÃ¤Î¿·±ÇÁü¡Ö¤»¤ó¤Ù¤¤½ÁÊÓ¡×¡õ¡Ö¤ï¤ó¤³¤½¤ÐÊÓ¡×
¡¡¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡Ù¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Î¤¢¤ëÃæ³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µë¿©¥Þ¥Ë¥¢¤Î¶µ»Õ¡¦´ÅÍøÅÄ¹¬ÃË¤È¡¢µë¿©¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤è¤ë¡¢¤É¤Á¤é¤¬µë¿©¤ò¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Æ®¤¤¤òÉÁ¤¯³Ø±à¥°¥ë¥á¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥é¥Þ3¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢±Ç²è3ºîÉÊ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º£ºî¤Ï¤½¤Î·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½é¤Î»î¤ß¤Ë²Ì´º¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢´ÅÍøÅÄ¹¬ÃË¤ò5Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±é¤¸Â³¤±¤ÆÍè¤¿¼ç±é¤Î»Ô¸¶È»¿Í¡£ÉðÅÄÎèÆà±é¤¸¤ëseason1¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¸æ±à¤Ò¤È¤ß¤È¤ÎºÆ²ñ¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¿©¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÀ¸ÅÌ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÅÄß·ÂÙ¿è¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢±É¿®¡¢ÅÄÃæº´µ¨¡¢ÊÒ¶Í¿Î¡¢¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¡¢ÀÖºÂÈþÂå»Ò¡¢Ï»Ê¿Ä¾À¯¡¢¹âÈª½ß»Ò¡¢¾®ºæ°ìµ¡¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢15ÉÃ¤Î¿·±ÇÁü¡Ö¤»¤ó¤Ù¤¤½ÁÊÓ¡×¡Ö¤ï¤ó¤³¤½¤ÐÊÓ¡×¤È¡¢´ÅÍøÅÄ¤Îµë¿©°¦¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤ëÇú¾ÐÉ¬»ê¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤»¤ó¤Ù¤¤½ÁÊÓ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡¦¤»¤ó¤Ù¤¤½Á¤òÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¤¦¤ó¤Á¤¯¤òßÚÎö¤µ¤»¤ë´ÅÍøÅÄ¡£Ç®¡¹¤Î¤»¤ó¤Ù¤¤½Á¤ò¥¦¥¥¦¥¤·¤Ê¤¬¤é¸ý¤Ë±¿¤Ö¤È¡¢Ç®¤µ¤ËÌåÀä¤·°Ø»Ò¤´¤È¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¤Æ°ì²óÅ¾¡£¤½¤Î¸å¤ÏÀÄ¿¹¤Í¤Ö¤¿º×¤ò»×¤ï¤»¤ë·Ú²÷¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ï¤ó¤³¤½¤ÐÊÓ¡×¤Ç¤Ï¡¢´ä¼êÌ¾Êª¡¦¤ï¤ó¤³¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢´ÅÍøÅÄ¤¬°ßÂÞ¤Î¸Â³¦¤ØÄ©Àï¡£Î³Íè¥±¥ó¤È¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ËÄ©¤à¡£Âç¿Í¡¢¤·¤«¤â¶µ»Õ¤Ç¤¢¤ë´ÅÍøÅÄ¤¬ËÜÇ½¤à¤½Ð¤·¤ÇÀ¸ÅÌ¡¦¥±¥ó¤ÈÆ®¤¦»Ñ¤Ï¡¢Çú¾ÐÉ¬»ê¤Î±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤ó¤³¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë´ÅÍøÅÄ¡¢¤»¤ó¤Ù¤¤½Á¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë´ÅÍøÅÄ¡¢µë¿©¤Î¥È¥ì¥¤¤ò¼ê¤Ë¥ë¥ó¥ë¥óµ¤Ê¬¤ÇÊâ¤¯»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¶¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë´ÅÍøÅÄ¤Ê¤É¡¢Èà¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Á°ºî¤Î59²ó¤ÎÉñÂæ°§»¢¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢Á´¹ñ¤Î·à¾ì¤ò½ä¤ë¡È±ê¤ÎÉñÂæ°§»¢¹ÔµÓ¡É¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤µë¿© ±ê¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡Ù¤Ï¡¢10·î24Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢£ÉñÂæ°§»¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
9·î27Æü¡ÚÀÄ¿¹¡¦´ä¼ê¡Û¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¿·ÀÄ¿¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¹°Á°¡¢¥Õ¥©¡¼¥é¥àÀ¹²¬
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
9·î28Æü¡Ú´ä¼ê¡ÛÀ¹²¬¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞËÌ¾å
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
10·î3Æü¡ÚÅìµþ¡Û¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢ÉðÅÄÎèÆà¡¢ÅÄß·ÂÙ¿è¡¢±É¿®¡¢¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¡¢Ï»Ê¿Ä¾À¯¡¢¾®ºæ°ìµ¡¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ
10·î4Æü¡ÚÀÅ²¬¡¦°¦ÃÎ¡ÛMOVIXÀ¶¿å¡¢¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥·¥Í¥Þ
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
10·î5Æü¡ÚÂçºå¡ÛMOVIXÈ¬Èø¡¢Âçºå¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£¥·¥Í¥Þ
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
10·î10Æü¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û»¥ËÚ¥·¥Í¥Þ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
10·î11Æü¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û¥µ¥Ä¥²¥¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ»¥ËÚ¡¢¥·¥Í¥ÞÂÀÍÛÈ¡´Û
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
10·î12Æü¡ÚµÜ¾ë¡¢Ê¡Åç¡¢ÆÊÌÚ¡ÛMOVIXÀçÂæ¡¢¥Õ¥©¡¼¥é¥àÊ¡Åç¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÊ¡Åç¡¢MOVIX±§ÅÔµÜ
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢ÉðÅÄÎèÆà¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
10·î13Æü¡Ú¿·³ã¡¦·²ÇÏ¡ÛT¡¦¥¸¥ç¥¤Ä¹²¬¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¸©±û¡¢MOVIX°ËÀªºê
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
10·î18Æü¡Ú¹Åç¡¦»³¸ý¡¦Ê¡²¬¡ÛMOVIX¹Åç±Ø¡¢MOVIX¼þÆî¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ¾®ÁÒ
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
10·î19Æü¡ÚÊ¡²¬¡¦·§ËÜ¡¦ÂçÊ¬¡Û¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£13¡¢·§ËÜ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¡¢T¡¦¥¸¥ç¥¤ ¥Ñ¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹ÂçÊ¬
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
10·î24Æü¡ÚÅìµþ¡Û
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢ÉðÅÄÎèÆà¡¢ÅÄß·ÂÙ¿è¡¢±É¿®¡¢ÊÒ¶Í¿Î¡¢¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¡¢¾®ºæ°ìµ¡¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ
10·î25Æü¡ÚÅìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡Û
»Ô¸¶È»¿Í¡¢ÅÄß·ÂÙ¿è¡¢¾®ºæ°ìµ¡¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
10·î26Æü¡ÚÅìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡Û
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢ÉðÅÄÎèÆà¡¢ÅÄß·ÂÙ¿è¡¢¾®ºæ°ìµ¡¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
11·î1Æü¡Ú°¦ÃÎ¡¦µþÅÔ¡¦Âçºå¡Û
»Ô¸¶È»¿Í¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
11·î2Æü¡ÚÂçºå¡¦Ê¼¸Ë¡Û
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
11·î3Æü¡Ú²¬»³¡¦¹áÀî¡Û
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
11·î9Æü¡Ú°ñ¾ë¡¦ÀéÍÕ¡¦ºë¶Ì¡Û
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢ÅÄß·ÂÙ¿è¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
11·î15Æü¡ÚÅçº¬¡¦Ä»¼è¡Û
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢¾®ºæ°ìµ¡¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
11·î16Æü¡ÚÀÐÀî¡¦Ê¡°æ¡Û
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢¾®ºæ°ìµ¡¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
11·î22Æü¡Ú»³Íü¡Û
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
11·î29Æü¡Ú²Æì¡Û
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡¢´äÊ¥µ¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
¢¨³ÆÉñÂæ°§»¢¤Î¾ÜºÙ¤Ï¿ï»þÈ¯É½Í½Äê¡£¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤µë¿© ±ê¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢³Æ·à¾ì¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£