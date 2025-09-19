¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤éÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È°ìµóÈ¯É½¡¡Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥¢¥¸¥¢ºÇÂ®¾å±Ç¤â·èÄê
¡¡±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥Û¥¨¡¼¥ë¡Ù¤ÇÂè95²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ÇÐÍ¥¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡Ê2026Ç¯2·î27Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬°ìµóÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÈÄÃ«Í³²Æ¤ä¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¢¿¿ÈôÀ»¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢10·î27Æü¤«¤é11·î5Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥¬¥é¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ËÜºî¤Î¥¢¥¸¥¢¡¢ÆüËÜºÇÂ®¾å±Ç¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¤Î³«ºÅ¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿·½É¡¦½ÂÃ«¤«¤éÅ·Áð¡¦Åç¸¶¤Þ¤Ç¡¡¥ª¡¼¥ëÆüËÜ¥í¥±´º¹Ô¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼Í½¹ð
¡¡ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Êó½·¤òÆÀ¤Æ¡È²ÈÂ²¡É¤ÎÌò³ä¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÃæÇ¯ÃËÀ¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡£Åìµþ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÆüËÜ³ÆÃÏ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡È¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤À¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢ÌÚÂ¼Ê¸¡¢°ÂÆ£¶Ì·Ã¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¢¼Äºê¤·¤Î¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢ÈÄÃ«Í³²Æ¡¢¿¿ÈôÀ»¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¼Ò¤ÎºÇÇ¯¾¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡¦¸÷ÂÀÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî½Ð±é¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÌÚÂ¼¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤Î¸ÉÆÈ¤òÌþ¤¹Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤¦°ì¤Ä°Õ³°¤Ê´é¤ò¤â¤ÄLOLAÌò¤Ï¡¢¥ô¥£¥à¡¦¥ô¥§¥ó¥À¡¼¥¹´ÆÆÄºîÉÊ¡ØPERFECT DAYS¡Ù¤Ë½Ð±é¤·³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë°ÂÆ£¤¬Ì³¤á¤ë¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¼Ò¤ËÇò¿ÍÃËÀ¤Î¿·ÏºÌò¤ò°ÍÍê¤¹¤ë½÷À¡¦²Â·Ã¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Netflix¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¿¹ÅÄ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ì¼¤Î¼õ¸³¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤ËÉã¿ÆÌò¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÆ·Ìò¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø½éÎø¤Î°Ëâ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡ØTOKYO VICE¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¼Äºê¤¬·èÄê¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡¦Â¿ÅÄ¤ÎºÊÌò¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡ØÌëÌÀ¤±¤Þ¤Ç¥Ð¥¹Ää¤Ç¡Ù¤ÇÆüËÜ±Ç²èÈãÉ¾²ÈÂç¾Þ¡¦¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌòÊÁ¤ò¤³¤Ê¤¹±éµ»ÇÉ½÷Í¥¡¦ÈÄÃ«¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤«¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëÏ·Ì¾Í¥¤ÎÉã¤òµ¤¸¯¤¦Ì¼¡¦²íÈþÌò¤È¤·¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÇÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò¤³¤Ê¤·¡¢ÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¿¿ÈôÀ»¤¬»²²Ã¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¿û¸¶ÂçµÈ¡¢¸¶Æü½Ð»Ò¡¢¿ÀÌî»°Îë¡¢±§Ìî¾ÍÊ¿¡¢ÇßÂô¾»Âå¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤â´é¤ò¤½¤í¤¨¡¢¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤¬Àª¤½¤í¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«È¯É½ºÑ¤ß¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¥¨¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÇÐÍ¥¡¦Ê¿³ÙÂç¡Ê¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¡Ë¡¢»³ËÜ¿¿Íý¡Ê¡ØPACHINKO ¥Ñ¥Á¥ó¥³¡Ù¡Ø¥â¥Ê¡¼¥¯¡§¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¡Ë¡¢¿·±Ô¤Î¥´¡¼¥Þ¥ó ¥·¥ã¥Î¥ó âÃÍÛ¡¢¤½¤·¤ÆÌ¾Í¥¡¦ÊÁËÜÌÀ¡Ê¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¡Ø¥«¥ó¥¾¡¼ÀèÀ¸¡Ù¡Ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ä¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø37 ¥»¥«¥ó¥º¡Ù¤Ç¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Û¤«À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²èº×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡ØBeef¡¿¥Ó¡¼¥Õ¡Ù¡ØTOKYO VICE¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ¤ÎHIKARI¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÂè50²ó¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ò³«ºÅ¤·¡¢Íî¤Á¤Ö¤ì¤¿¸µ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤ò±é¤¸¤ë¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤¬¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÆ¼õ¾Þ¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìó2¥õ·î¤ËµÚ¤ÖÆüËÜ¤Ç¤Î»£±Æ´ü´ÖÃæ¡¢¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¤ÏÂÚºß¤òÂ³¤±¡¢¥ª¡¼¥ëÆüËÜ¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¥Í¥ª¥ó¤¬¸÷¤êµ±¤¯¿·½É¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ä¡¢¾å¶õ¤«¤éÂª¤¨¤¿½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Ê¤É¡¢¡ÖÅìµþ¡×¤Î³¹ÊÂ¤ß¤â½ÅÍ×¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¤·¤Æ±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¤Ç·Þ¤¨¤ë¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤Ë³®Àû¤Î½Ö´Ö¡£¾å±Ç¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÏÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î27Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
