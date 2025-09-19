µÚÀî¸÷Çî¤é¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¡¡¡ÖºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ä¼ê±ÛÍ´Ìé¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡ª¡×
¡¡10·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ê¤Á¡Ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË22»þ30Ê¬¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëµÚÀî¸÷Çî¡ÊÇÈÂ¿Ìî¸¼°ìÌò¡Ë¡¢¶¦±é¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¡ÊºîÅÄº÷Ìò¡Ë¡¢ÇòÄ»¶Ìµ¨¡ÊÆï¤Û¤¿¤ëÌò¡Ë¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÚÀî¸÷Çî¡¢¥Ý¡¼¥º¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡µÚÀî¤Î»£±Æ½éÆü¤Ï¡¢¸¼°ì¤¬Æ¯¤¯Æ°¿¢Êª±à¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¸å¤Î´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿µÚÀî¤Ï¡ÖÄ«¤«¤é¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤èÉ÷¤â¿á¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¤¢¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â½ë¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸á¸å¤«¤é¤Î»£±Æ¤òÁ°¤Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÂÀÍÛ¤¬ÉÝ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÔ½ë¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡ÖÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢º£Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬36¡î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£»ä¡¢´À¤Ï¤«¤¤Þ¤¹¤è¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡©¡¡¤¢¤ó¤Þ¤ê´À¤¬¤Ò¤É¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢ÊÔ½¸¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¾Ê¥¨¥Í¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ï¤·¤ã¤¬¤º¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤ÇÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¤È¤¤¤¦Ìò¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤í½çÄ´¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¸½¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁÈ¤ÎºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¼ê±Û¡ÊÍ´Ìé¡Ë¤¯¤ó¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡ª¡¡¿Í¤Þ¤«¤»¤«¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖÈà¤Î¿´¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¾Ê¥¨¥Í¤Ç¤ª¼Çµï¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ºîÀï¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¯¤é¤«¤Ê¸½¾ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶¦±é¤Î¼ê±Û¤òÍê¤ê¤Ä¤Ä¡¢¶¦¤Ë¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊµÚÀî¤ÎÎø¤Î¤ªÁê¼êÌò¤È¤Ê¤ë¼ê±Û¤È¡¢¥È¡¼¥è¥³Ãæ³ØÀ¸Ìò¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÇòÄ»¤Ï¡¢µÚÀî¤è¤ê°ìÂÀè¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¼ê±Û¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÍè¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡ª¡¡½éÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¥ß¥Ã¥Á¡¼¡ÊµÚÀî¡Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¡¢³§¤Ç¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡¢ÇòÄ»¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ê±Û¤µ¤ó¤¬¶õµ¤¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤â°ì½ï¤ËÏÂ¤é¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¼ê±Û¤µ¤ó¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ê±Û¤Ï¡Ö¥á¥¤¥¯¤È¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ºÇ½é¥¬¥Ã¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÈÌÜÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£ÇòÄ»¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¼ê±Û¤µ¤ó¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÊý¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢µÚÀî¤È¼ê±Û¤«¤é¤Î¡È°¹¡Ê¤Í¤¨¡Ë¤µ¤ó¡É¸Æ¤Ó¤ò¼õ¤±¡¢ÇòÄ»¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²Ù¤¬½Å¤¤¤«¤é¡¢ÅÓÃæ¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸½Âå¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÐ¸«¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¡Ö¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡×¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢°¦¤È¼«Í³¤Èµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡¢¤ä¤¿¤é¾ð¤Ë¸ü¤¤ÃË¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡£50ºÐ¡£¡Ö¿Í´Ö¤ÏÎø¤È³×Ì¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¡£¤½¤Î¶»¤ò¤Õ¤ë¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ³Ø¶µ»Õ¤ÎºîÅÄº÷¡£38ºÐ¡£¤À¤±¤ÉÈà¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤âÎø¤âÎä¤á¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¡£¡ÖÎø¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡£³×Ì¿¤Ï¤º¤Ã¤È¡ÈÉÔ³×Ì¿¡É¡£ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤Þ¤À¥º¥Ã¥Ý¥êÌÏº÷Ãæ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸¼°ì¤Ï¡¢¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡£¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡È²È¡É¡¢Çã¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡2¿Í¤ÎÌ¾µÁ¤Ç¡£ÊÌ¤ì¤ë¤Î¤¬»à¤Ì¤Û¤ÉÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡È²È¡É¤ò¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¡È¤«¤¹¤¬¤¤¡É¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¡£Îø¤Î¹ðÇò¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Êª·ï¹ØÆþ¤ÎÂÇ¿Ç-¡£¿¿·õ¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤³¤«¥Ð¥«¡£¤À¤±¤ÉËÜµ¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢15ºÐ¤Î¾¯½÷¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¡£¥È¡¼¥è¥³¤ËÆþ¤ê¿»¤ëÌõ¥¢¥ê¾¯½÷¤¬¡¢Âç¶â¤ò¼ê¤Ë¸À¤¤Êü¤Ä¡£¡Ö»ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¡£3000Ëü±ß¤Ç¡£Ãæ³ØÂ´¶È¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¡¢¿Æ¤Î¥Õ¥ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡Îø¤â¿ÍÀ¸¤â¡¢¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ç¤â¿Í¤Ï¡¢Ã¯¤«¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡¢3¿Í¤Î´ñÌ¯¤ÊÀ¸³è¡£¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¢´ñÌ¯¤Ê¥Û¡¼¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ10·î12Æü¤è¤êËè½µÆü²¤22»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
