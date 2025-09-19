¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¤é¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÆÃÊÌÊÔÊüÁ÷¡ª¡¡½Ð±é¼Ô¤ÎºÂÃÌ²ñ¤âÀ¹¤ê¹þ¤ß»ÍÌëÏ¢Â³¤Ç
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÆÃÊÌÊÔ¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤¬¡¢9·î29Æü23»þ¤è¤ê4ÌëÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤È¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù½Ð±é¼Ô¤ÎºÂÃÌ²ñ¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ò¤Á¤ã¤ó¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÂè1²ó¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡¥É¥é¥Þ¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢·òÂÀÏº¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÈëÏÃ¡ÊÂè1²ó¡Ë¡¢¥á¥¤¥³¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½Ð±é¤ÎÉñÂæÎ¢¡ÊÂè2²ó¡Ë¡¢¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤¿¤¯¤ä¤ÎÇº¤ß¡ÊÂè3²ó¡Ë¡¢¿ó¤È¤Î¤Ö¤Î¤â¤È¤ÇÆ¯¤¯À±»Ò¤Î·è°Õ¡ÊÂè4²ó¡Ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÉÁ¤¯¡£¤Þ¤¿ºÂÃÌ²ñ¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¼ç±é¡¦º£ÅÄÈþºù¤È¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¼ç±é¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤ÎÂÐÃÌ¤Î¤Û¤«¡¢Ìó1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä»×¤¤½Ð¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÆÃÊÌÊÔÊüÁ÷·èÄê¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÁÒºê·û¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÆÃÊÌÊÔ¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊÔ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êª¸ì¤ò¡¢³ÆÌë¤È¤â1¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÉÁ¤¤Þ¤¹¡£²û¤«¤·¤¤¶Ê¤ä¿·¤¿¤Ê¶Ê¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¶Ê¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎÄ«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ìë¤Ë¤â³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¯¡¢ºÂÃÌ²ñ´Þ¤á¥Á¡¼¥à°ìÆ±¤Ç³Ú¤·¤¯¼ýÏ¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È1½µ´Ö¡£Íè½µ¤¬¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª½µ¤Ç¤¹¡£º£¤â°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬¤É¤¦Èô¤ÓÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤ò¤Ï¤¸¤á³ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¤³¤ÎÀè¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Î¤«¡£¤¼¤ÒºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤¤¤»¤¿¤¯¤äÌò¤ò±é¤¸¤ëÂç¿¹¸µµ®¤¬À¸½Ð±é¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¤¬¡¢ËÜÆü19Æü21»þº¢¤è¤ê¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¢YouTube¤ÎNHK¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
ÆÃÊÌÊÔ¤Î³µÍ×
¢£9·î29Æü¡¡Âè1²ó¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¡Ê15Ê¬¡Ë¼ç¿Í¸ø¡§¿ÉÅç·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë
¡Ü¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¼ç±é¡¦º£ÅÄÈþºù ¡ß ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¼ç±é¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê ÂÐÃÌ¡Ê10Ê¬¡Ë
¢£9·î30Æü¡¡Âè2²ó¡Ö¥á¥¤¥³¤Î½éÉñÂæ¡×¡Ê15Ê¬¡Ë¼ç¿Í¸ø¡§¿ÉÅç¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë
¡Ü²Ï¹çÍ¥¼Â ¡ß ¸¶ºÚÇµ²Ú ¡ß ¹â¶¶Ê¸ºÈ ¡ß Âç¿¹¸µµ® ºÂÃÌ²ñ¡Ê10Ê¬¡Ë
¢£10·î1Æü¡¡Âè3²ó¡ÖÃË¤¿¤Á¤Î¹Ô¿Ê¶Ê¡×¡Ê15Ê¬¡Ë¼ç¿Í¸ø¡§¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë
¡Üº£ÅÄÈþºù ¡ß ËÌÂ¼¾¢³¤ ÂÐÃÌ Á°ÊÔ¡Ê10Ê¬¡Ë
¢£10·î2Æü¡¡Âè4²ó¡Ö¼õ¤±·Ñ¤°¤â¤Î¡×¡Ê15Ê¬¡Ë¼ç¿Í¸ø¡§ÃæÈøÀ±»Ò¡Ê¸ÅÀî¶×²»¡Ë
¡Üº£ÅÄÈþºù ¡ß ËÌÂ¼¾¢³¤ ÂÐÃÌ ¸åÊÔ¡Ê10Ê¬¡Ë
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÆÃÊÌÊÔ¡ÊÁ´4²ó¡Ë¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤Æ9·î29Æü¡Á10·î2Æü23»þÊüÁ÷¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ
