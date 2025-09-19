¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¤ËÆæ¤ÎSATÌò¤ÇÁ´ÊÔ±Ñ¸ì¤Î±éµ»¤ËÄ©Àï¡ª¡¡¹â¶¶¶³Ê¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå
¡¡¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¡¢INI¡¦ÌÚÂ¼ËïºÈ¡¢FANTASTICS¡¦ÃæÅçñ¥ÂÀ¤¬¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Æ£¸¶¤È¹â¶¶¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£Ê»¤»¤ÆÆ£¸¶¤¬Á´ÊÔ±Ñ¸ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤ËÄ©¤à¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯½±ÍèPV¡ÖÆæ¤ÎSATÊÔ¡×¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÏÁ´¤Æ±Ñ¸ì¡©¡¡¡ÖÆæ¤ÎSATÊÔ¡×PV
¡¡2022Ç¯¤ËNetflix¤Ç¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤¿É´À¤ÅÏ¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£ÀäÂÐ¤ËÎø°¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤JK¡Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡Ë¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÎø°¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÎÈ¤Ë¤¹¤ëËâË¡»È¤¤¤¬¼¡¡¹¤ÈÎø°¦¥È¥é¥Ã¥×¤ò»Å³Ý¤±¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¶»¥¥å¥óÅ¸³«¤ò¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·Â³¤±¤ë¡½¤È¤¤¤¦¡È¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤··Ï¡É¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Îø°¦¤Ë¤Þ¤ë¤Ç¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ëÆü¶¯À©Åª¤Ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡¦À±Ìî°É»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê°É»Ò¤ÈµÞÀÜ¶á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë3¿Í¤ÎÃË»Ò¤ò¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¡¢INI¤ÎÌÚÂ¼ËïºÈ¡¢FANTASTICS¤ÎÃæÅçñ¥ÂÀ¤¬±é¤¸¡¢¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë¤Î¤Ï¡¢±ÑÊÙ´ÆÆÄ¡£´ÆÆÄ¼«¤é¼Â¼Ì²½¤òÇ®Ë¾¤·¤¿ËÜºî¤Ë¡¢¾²¥É¥ó¡¢ÊÉ¥É¥ó¡¢É¨Ëí¤Ê¤É¤Î¾¯½÷Ì¡²è¤¢¤ë¤¢¤ë¤ä¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò»×¤ï¤»¤ë¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÉÍ×ÁÇ¤òÂçÎÌÅêÆþ¤·¡¢¸¶ºî°Ê¾å¤Ë¥«¥ª¥¹¤Ç¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡¡Ææ¤ÎÊ¼»ÎÌò¡¦JO1¤ÎçÐÆá¾ë¾©¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢°É»Ò¤ËÇ÷¤ê¤¯¤ë¿·¤¿¤Ê¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ÃË»Ò¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤¬»²Àï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ææ¤ÎSATÌò¤òÎÏ¶¯¤¯±é¤¸¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿PV¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥Ð¥¹¤òµÞ¤Ë±¿Å¾¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¸ÍÏÇ¤¦°É»Ò¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Áë¤ò½³ÇË¤ê¡¢Ææ¤ÎSAT¤¬½Ð¸½¡£¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¡È¥Ë¥ä¥ê¡É¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¸ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦çÐÆá¾ë¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÆ£¸¶¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÏÁ´¤Æ±Ñ¸ì¡Ä¡©¡¡PV¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Ë¡Ö±Ñ¸ìÏÃ¤»¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤Ç°É»Ò¤ËÅª³Î¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤ëÆæ¤ÎSATÌò¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£¸¶¤¬±é¤¸¤ëÆæ¤ÎSAT¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤«±¢¤Î¤¢¤ë¥¯¡¼¥ë¤ÊÅ¾¹»À¸¡¦¹á·î»Ê¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¤È¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÎÆ£¸¶¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¹â¶¶¤È¤¤¤¦ÀµÈ¿ÂÐ¤Î´Ø·¸À¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¡¢2¿Í¤Î¥Ü¥±¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ï¥é¥¤¥ÖMC¤äYouTube¤Ç¤â¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆ£¸¶¤¬Ç÷¤ê¤¯¤ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¸«¤»¤ë¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡Æ£¸¶¤Ï¡ÖÆæ¤ÎSAT¤È¤¤¤¦Ìò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ï¡¢¡©¡Ê¥Ï¥Æ¥Ê¡Ë¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬Á´ÊÔ±Ñ¸ì¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤·¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ç±éºî¤ËÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¤Ï¡¢12·î12ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢¹â¶¶¶³Ê¿¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡ÊÆæ¤ÎSATÌò¡Ë
Ææ¤ÎSAT¤È¤¤¤¦Ìò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ï¡¢¡©¡Ê¥Ï¥Æ¥Ê¡Ë¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬Á´ÊÔ±Ñ¸ì¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤·¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶³Ê¿¤¬¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²ÎÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¤ªÆó¿Í¡ÊÃæÅçñ¥ÂÀ¡¦ÌÚÂ¼ËïºÈ¡Ë¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶³Ê¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Í½¹ð¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Ç¯ºÇ¸å¤Ï¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¢¤ê¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¤Î¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê¹á·î»ÊÌò¡Ë
ÉáÃÊ¥³¥Æ¥³¥Æ¤Ê´ØÀ¾ÊÛ¤òÏÃ¤¹¾æ¤¯¤ó¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤òÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¼ç±éºî¤ËÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
