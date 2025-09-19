A¤§! group¡¦º´Ìî¾½ºÈ¤Ï¹â¹»»þÂå¤ÎÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡©¡¡º£Ìë¤Î¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù
¡¡º£Ìë9·î19ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË21»þ58Ê¬¡Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æº´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE¡¿FANTASTICS¡Ë¡¢º´Ìî¾½ºÈ¡ÊA¤§! group¡Ë¡¢ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë¡¢±ÊÌî¡¢»³ÅÄË®»Ò¤¬ÅÐ¾ì¡£A¤§! group¡¦º´Ìî¤¬¡Ö¹â¹»»þÂå¤Î¥Î¥Ö¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Î¥Ö¤È¤Î¶Ã¤¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛEXILE¡¿FANTASTICS¡¦º´Æ£Âç¼ù¤¬Á÷·Þ¼Ö¤Ç¤ÎÁø¶ø¤·¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÁ»ö·ï¡É¤È¤Ï¡©
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢±ßÂî¤ò°Ï¤ß¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¥¤¤Ê¤ª¼ò¤Ç´¥ÇÕ¤·±ã¡Ê¤¦¤¿¤²¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¸å¡¢ÈÖÁÈÆÃÀ½¤Î¡È¼òÉÓ¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡É¤Ç¥È¡¼¥¯¤Î½çÈÖ¤ò·èÄê¤·¡¢ËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡£19Æü¤Ï¥²¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢ÀéÄ»¡Ê¥Î¥Ö¡¢Âç¸ç¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡Åìµþ¤Ç¤ÎÃ±¿ÈÉëÇ¤À¸³è¤â7Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤Èµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤Éô²°¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¤¡¢´ÑÍÕ¿¢Êª¤ò7¤Ä¹ØÆþ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡È¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÉô²°¡É¤Ë¤Ê¤é¤ºÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃÖ¤±¤ÐÉô²°¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢º´Ìî¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢»³ÅÄ¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢º´Æ£¤Î¡È¤³¤ì°ìÂò¡ª¡É¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¶Ã¤¤ÎÄó°Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï±ÊÌîÆÈ¼«¤Î¡È¤ª¤·¤ã¤ìÏÀ¡É¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÄÅÅÄ¤ÎÉô²°¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©
¡¡¿ÈÄ¹180cm¤Î¹â¿ÈÄ¹¤Ê¤¬¤é¡¢Â¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡È24.5cm¡É¤È¤¤¤¦º´Ìî¡£¡Ö¾®³Ø4Ç¯À¸¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥í¥±¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê·¤¤òÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æº¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤â¼¡¡¹¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂ¥µ¥¤¥º¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢ÄÅÅÄ¤Î¶Ã¤¤Î¡Èº¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤Ê¥µ¥¤¥º»ö¾ð¡É¤ä¡¢»³ÅÄ¤Î¡ÈÂ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°Õ³°¤ÊÃÑ¤º¤«¤·¤µ¡É¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï·¤¤òÃ¦¤®¡¢·¤²¼»Ñ¤ÇÂ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë»öÂÖ¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡È¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡É¤Î¹ðÇò¤ËÅ¸³«¤·¡¢»³ÅÄ¤äÄÅÅÄ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡±ÊÌî¤¬ºÇ¶áµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤¤µ´é¡É¡£ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ËÊÂ¤Ö¿Í¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Ì¡ºÍ¤¬Âç¥¦¥±¤·¤¿Ä¾¸å¤Î·Ý¿Í¤Ç¤¹¤é¡Ä¿´¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯¤Ï¤º¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¤½¤í¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤Þ¤·´é¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¡¹¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢±ÊÌî¤Ï»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯³Ú¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢´¶¾ð¤ò¤â¤Ã¤È½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦±ÊÌî¤Î¼çÄ¥¤Ë¡¢ÀéÄ»¤âÂç¤¤¯¶¦´¶¤·¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÉ¬¤º¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢´¶¾ð¤ò½Ð¤¹¡×¤È¸ì¤ë°ìÊý¡¢¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡È¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¤µ´é¡É¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Â¾¤Ë¤â¡¢»×¤ï¤º´¶¾ð¤ò±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¡É¤¬Â³¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡EXILE¤ÈFANTASTICS¤ò·óÇ¤¤¹¤ëº´Æ£¤¬¡¢»Å»ö¤ÎÁ÷·Þ¼Ö¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î½ÐÍè»ö¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ»¤¬°ã¤¦¤Ê¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¿¶¤êÊÖ¤ê¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¡£¤Ê¤ó¤ÈA¤§! group¤ÎËöß·À¿Ìé¤ÈÁ÷·Þ¼Ö¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£´é¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éµ¯¤¤¿¡ÈÄÁ¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥È¡¼¥¯¤Ï¡ÖÃ¯¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ø¡£
¡¡º´Ìî¤Ï¡Ö¹â¹»»þÂå¤Î¥Î¥Ö¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Î¥Ö¤È¤Î¶Ã¤¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£¥Î¥Ö¼«¿È¤â¡ÈºÇ¾åµé¤Î»÷¤Æ¤¤¤ë¿Í¡É¤«¤é¡ÈºÇ²¼µé¤Î»÷¤Æ¤¤¤ë¿Í¡É¤Þ¤ÇÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²áµî¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤ò¼¡¡¹¤Ë¹ðÇò¡£º´Æ£¤¬¸ì¤Ã¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡È»÷¤Æ¤¤¤ëÏÃ¡É¤Ï¡¢Á´°÷¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¡¡·ÝÎò45Ç¯¡¢Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î»³ÅÄ¤¬¡ÖºÇ¶á¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼ºÎé¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈËÜ²»¤ò¹ðÇò¡£¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÍÁ³¥É¥¿¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Ê¿µ¤¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡Ä¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ÎÉÙß·¤Ë¡ÖÆù¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ìÉ¬»à¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥É¥¿¥¥ã¥ó¡£Âå¤ï¤ê¤ËÁêÊý¡¦°ËÃ£¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Þ¤ÇË½Ïª¡£Â³¤±¤Æ¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤¢¤ë¸åÇÚ¤«¤é50²óÏ¢Â³¤ÇÃÇ¤é¤ì¤¿¡×¤È¾×·â¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Âç¸ç¤â¡ÖÃÇ¤êÊý¤Ë¤Ïµö¤»¤ë¤â¤Î¤Èµö¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢»³ÅÄ¤¬ËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡È9·î25Æü¡á925¡ÊË®»Ò¤ÎÆü¡ËµÇ°Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤Ø¡£»×¤ï¤ÌÈ¯¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î»²²Ã¸¢¤ò¤á¤°¤ë¥ë¡¼¥ì¥Ã¥ÈÂÐ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¡Ä¡£¾×·â¤Î·ëËö¤ÏÊüÁ÷¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡¡¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ9·î19Æü21»þ58Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛEXILE¡¿FANTASTICS¡¦º´Æ£Âç¼ù¤¬Á÷·Þ¼Ö¤Ç¤ÎÁø¶ø¤·¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÁ»ö·ï¡É¤È¤Ï¡©
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢±ßÂî¤ò°Ï¤ß¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¥¤¤Ê¤ª¼ò¤Ç´¥ÇÕ¤·±ã¡Ê¤¦¤¿¤²¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¸å¡¢ÈÖÁÈÆÃÀ½¤Î¡È¼òÉÓ¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡É¤Ç¥È¡¼¥¯¤Î½çÈÖ¤ò·èÄê¤·¡¢ËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡£19Æü¤Ï¥²¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢ÀéÄ»¡Ê¥Î¥Ö¡¢Âç¸ç¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¿ÈÄ¹180cm¤Î¹â¿ÈÄ¹¤Ê¤¬¤é¡¢Â¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡È24.5cm¡É¤È¤¤¤¦º´Ìî¡£¡Ö¾®³Ø4Ç¯À¸¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥í¥±¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê·¤¤òÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æº¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤â¼¡¡¹¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂ¥µ¥¤¥º¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢ÄÅÅÄ¤Î¶Ã¤¤Î¡Èº¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤Ê¥µ¥¤¥º»ö¾ð¡É¤ä¡¢»³ÅÄ¤Î¡ÈÂ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°Õ³°¤ÊÃÑ¤º¤«¤·¤µ¡É¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï·¤¤òÃ¦¤®¡¢·¤²¼»Ñ¤ÇÂ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë»öÂÖ¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡È¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡É¤Î¹ðÇò¤ËÅ¸³«¤·¡¢»³ÅÄ¤äÄÅÅÄ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡±ÊÌî¤¬ºÇ¶áµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤¤µ´é¡É¡£ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ËÊÂ¤Ö¿Í¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Ì¡ºÍ¤¬Âç¥¦¥±¤·¤¿Ä¾¸å¤Î·Ý¿Í¤Ç¤¹¤é¡Ä¿´¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯¤Ï¤º¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¤½¤í¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤Þ¤·´é¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¡¹¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢±ÊÌî¤Ï»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯³Ú¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢´¶¾ð¤ò¤â¤Ã¤È½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦±ÊÌî¤Î¼çÄ¥¤Ë¡¢ÀéÄ»¤âÂç¤¤¯¶¦´¶¤·¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÉ¬¤º¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢´¶¾ð¤ò½Ð¤¹¡×¤È¸ì¤ë°ìÊý¡¢¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡È¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¤µ´é¡É¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Â¾¤Ë¤â¡¢»×¤ï¤º´¶¾ð¤ò±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¡É¤¬Â³¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡EXILE¤ÈFANTASTICS¤ò·óÇ¤¤¹¤ëº´Æ£¤¬¡¢»Å»ö¤ÎÁ÷·Þ¼Ö¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î½ÐÍè»ö¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ»¤¬°ã¤¦¤Ê¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¿¶¤êÊÖ¤ê¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¡£¤Ê¤ó¤ÈA¤§! group¤ÎËöß·À¿Ìé¤ÈÁ÷·Þ¼Ö¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£´é¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éµ¯¤¤¿¡ÈÄÁ¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥È¡¼¥¯¤Ï¡ÖÃ¯¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ø¡£
¡¡º´Ìî¤Ï¡Ö¹â¹»»þÂå¤Î¥Î¥Ö¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Î¥Ö¤È¤Î¶Ã¤¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£¥Î¥Ö¼«¿È¤â¡ÈºÇ¾åµé¤Î»÷¤Æ¤¤¤ë¿Í¡É¤«¤é¡ÈºÇ²¼µé¤Î»÷¤Æ¤¤¤ë¿Í¡É¤Þ¤ÇÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²áµî¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤ò¼¡¡¹¤Ë¹ðÇò¡£º´Æ£¤¬¸ì¤Ã¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡È»÷¤Æ¤¤¤ëÏÃ¡É¤Ï¡¢Á´°÷¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¡¡·ÝÎò45Ç¯¡¢Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î»³ÅÄ¤¬¡ÖºÇ¶á¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼ºÎé¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈËÜ²»¤ò¹ðÇò¡£¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÍÁ³¥É¥¿¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Ê¿µ¤¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡Ä¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ÎÉÙß·¤Ë¡ÖÆù¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ìÉ¬»à¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥É¥¿¥¥ã¥ó¡£Âå¤ï¤ê¤ËÁêÊý¡¦°ËÃ£¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Þ¤ÇË½Ïª¡£Â³¤±¤Æ¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤¢¤ë¸åÇÚ¤«¤é50²óÏ¢Â³¤ÇÃÇ¤é¤ì¤¿¡×¤È¾×·â¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Âç¸ç¤â¡ÖÃÇ¤êÊý¤Ë¤Ïµö¤»¤ë¤â¤Î¤Èµö¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢»³ÅÄ¤¬ËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡È9·î25Æü¡á925¡ÊË®»Ò¤ÎÆü¡ËµÇ°Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤Ø¡£»×¤ï¤ÌÈ¯¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î»²²Ã¸¢¤ò¤á¤°¤ë¥ë¡¼¥ì¥Ã¥ÈÂÐ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¡Ä¡£¾×·â¤Î·ëËö¤ÏÊüÁ÷¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡¡¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ9·î19Æü21»þ58Ê¬ÊüÁ÷¡£