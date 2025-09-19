¥¹¥³¥»¥Ã¥·¤È¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤¬ºÆ¥¿¥Ã¥°¡¢Í©ÎîÊª¸ì¤ò±Ç²è²½¤Ø ¨¡ Àã¹ñ¤ÎÉÔµ¤Ì£¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤¬ÉñÂæ¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ー¡¦¥íー¥ì¥ó¥¹¶¦±é
¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥³¥»¥Ã¥·´ÆÆÄ¤¬¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤ÈºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Í©Îî¾®Àâ¤Ë´ð¤Å¤¯¿·ºî¡ØWhat Happens at Night¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ò±Ç²è²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
À½ºî¤ÏApple Original Film¡£¼ç¤Ê¶¦±é¤Ë¤Ï¡Ø¥É¥ó¥È¡¦¥ë¥Ã¥¯¡¦¥¢¥Ã¥×¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Ç¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤È¶¦¤Ë¤·¤¿¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ー¡¦¥íー¥ì¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¥Ôー¥¿ー¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤«¤é¤Î±Ç²è²½¡£Ì¾¤â¤Ê¤¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÉ×ºÊ¤¬¡¢ÍÜ»Ò¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÀã¿¼¤¤°Û¹ñ¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÆ»Ãæ¤ÇºÊ¤ÏÉÂ¤Î¤¿¤á¿ê¼å¤·¡¢É×¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤ËÍÜ»Ò¤¬°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´í×ü¤¹¤ë¡£
2¿Í¤¬ÉÔµ¤Ì£¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥Ðー¤Ç¤ÏÆæ¤á¤¤¤¿ÌÌ¡¹¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÉÔ²Ä²ò¤ÊÅà¤Æ¤Ä¤¤¤¿À¤³¦¤Ç¤Ï¡¢²¿¤â¤«¤â¤¬É½¸þ¤¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤¬»Ò¤É¤â¤òµá¤á¤è¤¦¤È¤â¤¬¤±¤Ð¤â¤¬¤¯¤Û¤É¡¢É×ÉØÀ¸³è¤ä¼«Ê¬Ã£¼«¿È¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡Ä¡Ä¡£
µÓËÜ¤Ï¡Ø¤¢¤ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î³Ð¤¨½ñ¤¡Ù¡Ê2007¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þー¥Ðー¤¬¼¹É®¡£¸µ¡¹¥¹¥³¥»¥Ã¥·¤Ï¡Ø¥¥éー¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Õ¥é¥ïー¥àー¥ó¡ÙÂ³ÊÔ¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¤ß¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Ï¡Ø¥é¡¦¥é¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¡¡¡Ê2016¡Ë¥Ç¥¤¥ß¥¢¥ó¡¦¥Á¥ã¥¼¥ë´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥Ð¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¡¢¥¤ー¥Ù¥ë¡¦¥¯¥Ëー¥Ù¥ë¤ÎÅÁµ±Ç²è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¢ËÜ´ë²è¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥³¥»¥Ã¥·¤È¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ø¥®¥ã¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¡Ù¡Ê2002¡Ë¡Ø¥¢¥Ó¥¨¥¤¥¿ー¡Ù¡Ê2004¡Ë¡Ø¥Ç¥£¥Ñー¥Æ¥Ã¥É¡Ù¡Ê2006¡Ë¡Ø¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¡Ê2010¡Ë¡Ø¥¦¥ë¥Õ¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー¥ë¥¹¥È¥êー¥È¡Ù¡Ê2013¡Ë¡Ø¥¥éー¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Õ¥é¥ïー¥àー¥ó¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Ç·«¤êÊÖ¤·¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ËÜºî¤Ç7ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Ï¸½ºß¡¢¥Ýー¥ë¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó´ÆÆÄºî¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
Apple¤Ï¥¹¥³¥»¥Ã¥·¤È¡Ø¥¥éー¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Õ¥é¥ïー¥àー¥ó¡Ù¤Ç´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥íー¥ì¥ó¥¹¤¬À½ºî¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¤½¤ÎÆ»¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¡Ù¤âApple TV+ÇÛ¿®ºî¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØWhat Happens at Night¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ï2026Ç¯1·î¤è¤êÀ½ºî³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
Source: