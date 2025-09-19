¡Ø¥Àー¥¯¥Ê¥¤¥È ¥È¥ê¥í¥¸ー¡Ù¥á¥¿¥ë¥±ー¥¹¡õ¥¹¥Á¥Ö»ÅÍÍ¤Î¹ë²Ú¥Úー¥Ñー¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤Ç¿·È¯Çä

¼Ì¿¿³ÈÂç

´ÆÆÄºî¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó ¥Ó¥®¥ó¥º¡Ù20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢¥Àー¥¯¥Ê¥¤¥È3Éôºî¡Ö¥Àー¥¯¥Ê¥¤¥È ¥È¥ê¥í¥¸ー¡×¤¬¥á¥¿¥ë¥±ー¥¹¡õ¥¹¥Áー¥ë¥Ö¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Î¹ë²Ú¥Úー¥Ñー¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤Ç¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£

¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¡¦¥«ー¥É¡¢¥¹¥Èー¥êー¥Üー¥É¡¦¥«ー¥É¡¢¥ì¥ó¥Æ¥£¥­¥å¥éー¡¦¥«ー¥É¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤ÎÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤¤¤¿±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤À¡£

¢¨Amazon ¤Î¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¤È¤·¤Æ¡¢THE RIVER¤ÏÅ¬³ÊÈÎÇä¤Ë¤è¤ê¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

4K UHD¡Ü¥Ö¥ëー¥ì¥¤ ¥»¥Ã¥È¡Ê9ËçÁÈ¡¿¥Úー¥Ñー¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¡Ë¡£¹ë²Ú¥Úー¥Ñー¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¡¦¥«ー¥É¡¢¥Ë¥åー¥¹¥Úー¥Ñー¡¦¥Ý¥¹¥¿ー¡ÊÎ¾ÌÌ»ÅÍÍ¡Ë¡¢THE BAT ¥Ö¥ëー¥×¥ê¥ó¥È¡¢¥¹¥Èー¥êー¥Üー¥É¡¦¥«ー¥É¡ÊÎ¾ÌÌ»ÅÍÍ¡¦6ËçÁÈ¡Ë¡¢¥´¥Ã¥µ¥à¡¦¥·¥Æ¥£ ¥Ó¥ë¥Üー¥É¥«ー¥É¡Ê5ËçÁÈ¡Ë¡¢¥ì¥ó¥Æ¥£¥­¥å¥éー¡¦¥«ー¥É¡Ê2ËçÁÈ¡Ë¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£

±ÇÁüÆÃÅµ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¼ýÏ¿¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï¡¢´ûÈ¯Çä¡Ú½é²ó»ÅÍÍ¡Û¥Àー¥¯¥Ê¥¤¥È ¥È¥ê¥í¥¸ー ¥³¥ì¥¯¥¿ー¥ºBOX ¡ã4K ULTRA HD & ¥Ö¥ëー¥ì¥¤¥»¥Ã¥È¡ä (9ËçÁÈ)¤ÈÆ±¤¸¡£

¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó ¥Ó¥®¥ó¥º¡ÙÆÃÅµ¥Ö¥ëー¥ì¥¤ BATMAN AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEMENTS ARE TRADEMARKS OF AND (C) DC. (C) 2005 PATALEX III PRO DUCTIONS LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

¡ü¥×¥í¥íー¥°
¡Ø¥Àー¥¯¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Ø¤Î½ø¾Ï
¡üÀ½ºîÈëÏÃ
¡Ø¥¿¥ó¥¯¥Þ¥ó ¥Ó¥®¥ó¥º¡Ù¡¢¥¸¥ãー¥Ëー¡¦¥Ó¥®¥ó¥º¡¢Àº¿À¤ÈÆùÂÎ¤ÎÃÃÏ£¡¢¥´¥Ã¥µ¥à¡¦¥·¥Æ¥£ー·úÀß¡¢¥±ー¥×¤È¥Þ¥¹¥¯¡¢¥¿¥ó¥Ö¥éー¤ÎÀ½ºî¡¢»£±Æ¤Ø¤ÎÆ»¡¢¥´¥Ã¥µ¥à¡¦¥·¥Æ¥£ー¤òµß¤¨¡ª¡¢¥³¥¦¥â¥ê¤Îµ¯¸»
¡ü»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢
µÓËÜ¼¹É®¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢»ë³Ð¸ú²Ì¤ÎÎÏ¡¢¥¹¥¿¥ó¥È
¡ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·à¾ìÍ½¹ðÊÔ

¡Ø¥Àー¥¯¥Ê¥¤¥È¡ÙËÜÊÔ¥Ö¥ëー¥ì¥¤ BATMAN AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEMENTS ARE TRADEMARKS OF AND (C) DC. (C) 2008 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED.

¡ü¥á¥¤¥­¥ó¥°¡§¥Õ¥©ー¥«¥¹¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È
½ø¾Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¥¹ー¥Ä¡¢¥¸¥çー¥«ー¤Î¥Æー¥Þ¡¢¹á¹ÁÂçÄ·Ìö¡¢È½»ö¤Î¼Ö ±ê¾å¡¢IMAX(R)»£±Æ¡¢SWAT¥Áー¥àÅ¾Íî¡¢¥»¥Ã¥È»£±Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¥âー¥Ó¥ë¡¢¥Ð¥Ã¥È¥Ý¥Ã¥É¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー ·ãÆÍ¡¢¥È¥é¥Ã¥¯ÂçÀû²ó¡¢½ÅÂçÈÈºáÁÜººÈÉ(MCU)¤ÎÊø²õ¡¢¾×ÆÍ ¥é¥ó¥Ü¥ë¥®ー¥Ë¡¢ÉÂ±¡ÇúÇË¡¢¥Þ¥íー¥Ë¤Î¼Ö ²£Å¾¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¤Î³èÌö¡¢»£±ÆÈëÏÃ

¡Ø¥Àー¥¯¥Ê¥¤¥È¡ÙÆÃÅµ¥Ö¥ëー¥ì¥¤

¡üPART 1
¡¦¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëµ»½Ñ～±Ç²è¤È¸½¼Â¤Î¶Ñ¹Õ～
¡¦²¾ÌÌ¤Î²¼¤Ç～¿¼ÁØ¿´Íý¤òÃµ¤ë～
¡üPART 2
¡¦¥´¥Ã¥µ¥à¡¦¥È¥¥¥Ê¥¤¥È ¥Ë¥åー¥¹
ÆÃ½¸1"ÁªµóÀï¤Î¹ÔÊý"¡¢ÆÃ½¸2"²¯ËüÄ¹¼Ô¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë"¡¢ÆÃ½¸3"Ì¢±ä¤¹¤ë°­"¡¢ÆÃ½¸4"³¹¤ò¼é¤ë～¥¸¥à¡¦¥´ー¥É¥ó¤ÎÀï¤¤"¡¢ÆÃ½¸5"ÂÐ·è¡ª ¥®¥ã¥ó¥°vs·Ù»¡"¡¢ÆÃ½¸6"¥´¥Ã¥µ¥à¤Î¸÷¤Îµ³»Î¤ËÌä¤¦"
¡¦¥¹¥Áー¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥êー
¥¸¥çー¥«ー¡¦¥«ー¥É¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¡¦¥¢ー¥È¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¡¦¥¢ー¥È¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥Áー¥ë
¡üÍ½¹ðÊÔ½¸
Í½¹ðÊÔ PART1¡¢Í½¹ðÊÔ PART2¡¢Í½¹ðÊÔ PART3¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥Ý¥Ã¥È"Anarchy"ÊÔ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥Ý¥Ã¥È"Alter Ego"ÊÔ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥Ý¥Ã¥È"Aggressive Expansion"ÊÔ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥Ý¥Ã¥È"One Rule"ÊÔ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥Ý¥Ã¥È"Avenge"ÊÔ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥Ý¥Ã¥È"Madness"ÊÔ¡¢±£¤·¥Ü¥¿¥ó

¡Ø¥Àー¥¯¥Ê¥¤¥È ¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡ÙÆÃÅµ¥Ö¥ëー¥ì¥¤ BATMAN, THE DARK KNIGHT AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEMENTS ARE TRADEMARKS OF AND (C) DC. (C) 20 12 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND LEGENDARY PICTURES FUNDING, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

¡ü¿Ê²½¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥È¥âー¥Ó¥ë
¡ü¥á¥¤¥­¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦"¥Àー¥¯¥Ê¥¤¥È ¥é¥¤¥¸¥ó¥°"
¡¦À½ºî¤ÎÉñÂæÎ¢
¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¥·ー¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤ËÇ÷¤ë¡¢¥Ð¥Ã¥È¥±¥¤¥Ö¡¢ºÆ¤Ó¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¥»¥Ã¥È:¥Ù¥¤¥ó¤ÎÃÏ²¼³èÆ°µòÅÀ¡¢¿·µ¡Æ°¥Óー¥¯¥ë¡§¡É¥Ð¥Ã¥È"¡¢¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó £Ö£Ó ¥Ù¥¤¥ó¡¢Éð´ï¸Ë Ã¥¼è¡¢Êø¤ì¤æ¤¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢¥¹¥È¥êー¥È¤òÇúÇË¤»¤è¡ª¡¢ÃÏ²¼Ï´¹ö "ÆàÍî"¡¢±Ç²è¤òÁÕ¤Ç¤ëÀûÎ§¡¢¥¦¥©ー¥ë³¹¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥·ー¥ó¡¢ÇúÃÆ¤òÄÉ¤Ã¤Æ
¡¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÇ÷¤ë
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡õ¥­¥ã¥¹¥È¤¬¸ì¤ë"¥Àー¥¯¥Ê¥¤¥È"¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー²òÀÏ¡§¥Ù¥¤¥ó¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー²òÀÏ¡§¥»¥êー¥Ê¡¦¥«¥¤¥ë
¡¦ºîÉÊ¹Í»¡
±ÇÁü¤ËÂ©¿á¤ò～IMAX¤ÎÂç¥«¥ó¥Ð¥¹¤ËÉÁ¤¯～¡¢ÅÁÀâ¤Î½ª¤ï¤ê
¡üÍ½¹ðÊÔ½¸
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·à¾ìÍ½¹ðÊÔPart1 ¡¢Part2 ¡¢Part3 ¡¢Part4
¡ü¥¹¥Áー¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥êー

DC LOGO, BATMAN, THE DARK KNIGHT and all related characters and elements (C) & (TM) DC. (C) 2025 Warner Bros. Entertainme nt Inc. All rights reserved.

2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡£33,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£

¢¨Amazon ¤Î¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¤È¤·¤Æ¡¢THE RIVER¤ÏÅ¬³ÊÈÎÇä¤Ë¤è¤ê¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£