¡Ø¥Àー¥¯¥Ê¥¤¥È ¥È¥ê¥í¥¸ー¡Ù¥á¥¿¥ë¥±ー¥¹¡õ¥¹¥Á¥Ö»ÅÍÍ¤Î¹ë²Ú¥Úー¥Ñー¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤Ç¿·È¯Çä
´ÆÆÄºî¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó ¥Ó¥®¥ó¥º¡Ù20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥Àー¥¯¥Ê¥¤¥È3Éôºî¡Ö¥Àー¥¯¥Ê¥¤¥È ¥È¥ê¥í¥¸ー¡×¤¬¥á¥¿¥ë¥±ー¥¹¡õ¥¹¥Áー¥ë¥Ö¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Î¹ë²Ú¥Úー¥Ñー¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤Ç¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¡¦¥«ー¥É¡¢¥¹¥Èー¥êー¥Üー¥É¡¦¥«ー¥É¡¢¥ì¥ó¥Æ¥£¥¥å¥éー¡¦¥«ー¥É¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤ÎÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤¤¤¿±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤À¡£
¢¨Amazon ¤Î¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¤È¤·¤Æ¡¢THE RIVER¤ÏÅ¬³ÊÈÎÇä¤Ë¤è¤ê¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4K UHD¡Ü¥Ö¥ëー¥ì¥¤ ¥»¥Ã¥È¡Ê9ËçÁÈ¡¿¥Úー¥Ñー¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¡Ë¡£¹ë²Ú¥Úー¥Ñー¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¡¦¥«ー¥É¡¢¥Ë¥åー¥¹¥Úー¥Ñー¡¦¥Ý¥¹¥¿ー¡ÊÎ¾ÌÌ»ÅÍÍ¡Ë¡¢THE BAT ¥Ö¥ëー¥×¥ê¥ó¥È¡¢¥¹¥Èー¥êー¥Üー¥É¡¦¥«ー¥É¡ÊÎ¾ÌÌ»ÅÍÍ¡¦6ËçÁÈ¡Ë¡¢¥´¥Ã¥µ¥à¡¦¥·¥Æ¥£ ¥Ó¥ë¥Üー¥É¥«ー¥É¡Ê5ËçÁÈ¡Ë¡¢¥ì¥ó¥Æ¥£¥¥å¥éー¡¦¥«ー¥É¡Ê2ËçÁÈ¡Ë¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
±ÇÁüÆÃÅµ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¼ýÏ¿¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï¡¢´ûÈ¯Çä¡Ú½é²ó»ÅÍÍ¡Û¥Àー¥¯¥Ê¥¤¥È ¥È¥ê¥í¥¸ー ¥³¥ì¥¯¥¿ー¥ºBOX ¡ã4K ULTRA HD & ¥Ö¥ëー¥ì¥¤¥»¥Ã¥È¡ä (9ËçÁÈ)¤ÈÆ±¤¸¡£¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó ¥Ó¥®¥ó¥º¡ÙÆÃÅµ¥Ö¥ëー¥ì¥¤ BATMAN AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEMENTS ARE TRADEMARKS OF AND (C) DC. (C) 2005 PATALEX III PRO DUCTIONS LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.
¡ü¥×¥í¥íー¥°
¡Ø¥Àー¥¯¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Ø¤Î½ø¾Ï
¡üÀ½ºîÈëÏÃ
¡Ø¥¿¥ó¥¯¥Þ¥ó ¥Ó¥®¥ó¥º¡Ù¡¢¥¸¥ãー¥Ëー¡¦¥Ó¥®¥ó¥º¡¢Àº¿À¤ÈÆùÂÎ¤ÎÃÃÏ£¡¢¥´¥Ã¥µ¥à¡¦¥·¥Æ¥£ー·úÀß¡¢¥±ー¥×¤È¥Þ¥¹¥¯¡¢¥¿¥ó¥Ö¥éー¤ÎÀ½ºî¡¢»£±Æ¤Ø¤ÎÆ»¡¢¥´¥Ã¥µ¥à¡¦¥·¥Æ¥£ー¤òµß¤¨¡ª¡¢¥³¥¦¥â¥ê¤Îµ¯¸»
¡ü»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢
µÓËÜ¼¹É®¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢»ë³Ð¸ú²Ì¤ÎÎÏ¡¢¥¹¥¿¥ó¥È
¡ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·à¾ìÍ½¹ðÊÔ
¡ü¥á¥¤¥¥ó¥°¡§¥Õ¥©ー¥«¥¹¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È
½ø¾Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¥¹ー¥Ä¡¢¥¸¥çー¥«ー¤Î¥Æー¥Þ¡¢¹á¹ÁÂçÄ·Ìö¡¢È½»ö¤Î¼Ö ±ê¾å¡¢IMAX(R)»£±Æ¡¢SWAT¥Áー¥àÅ¾Íî¡¢¥»¥Ã¥È»£±Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¥âー¥Ó¥ë¡¢¥Ð¥Ã¥È¥Ý¥Ã¥É¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー ·ãÆÍ¡¢¥È¥é¥Ã¥¯ÂçÀû²ó¡¢½ÅÂçÈÈºáÁÜººÈÉ(MCU)¤ÎÊø²õ¡¢¾×ÆÍ ¥é¥ó¥Ü¥ë¥®ー¥Ë¡¢ÉÂ±¡ÇúÇË¡¢¥Þ¥íー¥Ë¤Î¼Ö ²£Å¾¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¤Î³èÌö¡¢»£±ÆÈëÏÃ
¡üPART 1
¡¦¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëµ»½Ñ～±Ç²è¤È¸½¼Â¤Î¶Ñ¹Õ～
¡¦²¾ÌÌ¤Î²¼¤Ç～¿¼ÁØ¿´Íý¤òÃµ¤ë～
¡üPART 2
¡¦¥´¥Ã¥µ¥à¡¦¥È¥¥¥Ê¥¤¥È ¥Ë¥åー¥¹
ÆÃ½¸1"ÁªµóÀï¤Î¹ÔÊý"¡¢ÆÃ½¸2"²¯ËüÄ¹¼Ô¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë"¡¢ÆÃ½¸3"Ì¢±ä¤¹¤ë°"¡¢ÆÃ½¸4"³¹¤ò¼é¤ë～¥¸¥à¡¦¥´ー¥É¥ó¤ÎÀï¤¤"¡¢ÆÃ½¸5"ÂÐ·è¡ª ¥®¥ã¥ó¥°vs·Ù»¡"¡¢ÆÃ½¸6"¥´¥Ã¥µ¥à¤Î¸÷¤Îµ³»Î¤ËÌä¤¦"
¡¦¥¹¥Áー¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥êー
¥¸¥çー¥«ー¡¦¥«ー¥É¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¡¦¥¢ー¥È¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¡¦¥¢ー¥È¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥Áー¥ë
¡üÍ½¹ðÊÔ½¸
Í½¹ðÊÔ PART1¡¢Í½¹ðÊÔ PART2¡¢Í½¹ðÊÔ PART3¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥Ý¥Ã¥È"Anarchy"ÊÔ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥Ý¥Ã¥È"Alter Ego"ÊÔ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥Ý¥Ã¥È"Aggressive Expansion"ÊÔ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥Ý¥Ã¥È"One Rule"ÊÔ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥Ý¥Ã¥È"Avenge"ÊÔ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥Ý¥Ã¥È"Madness"ÊÔ¡¢±£¤·¥Ü¥¿¥ó
¡ü¿Ê²½¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥È¥âー¥Ó¥ë
¡ü¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦"¥Àー¥¯¥Ê¥¤¥È ¥é¥¤¥¸¥ó¥°"
¡¦À½ºî¤ÎÉñÂæÎ¢
¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¥·ー¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤ËÇ÷¤ë¡¢¥Ð¥Ã¥È¥±¥¤¥Ö¡¢ºÆ¤Ó¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¥»¥Ã¥È:¥Ù¥¤¥ó¤ÎÃÏ²¼³èÆ°µòÅÀ¡¢¿·µ¡Æ°¥Óー¥¯¥ë¡§¡É¥Ð¥Ã¥È"¡¢¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó £Ö£Ó ¥Ù¥¤¥ó¡¢Éð´ï¸Ë Ã¥¼è¡¢Êø¤ì¤æ¤¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢¥¹¥È¥êー¥È¤òÇúÇË¤»¤è¡ª¡¢ÃÏ²¼Ï´¹ö "ÆàÍî"¡¢±Ç²è¤òÁÕ¤Ç¤ëÀûÎ§¡¢¥¦¥©ー¥ë³¹¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥·ー¥ó¡¢ÇúÃÆ¤òÄÉ¤Ã¤Æ
¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÇ÷¤ë
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡õ¥¥ã¥¹¥È¤¬¸ì¤ë"¥Àー¥¯¥Ê¥¤¥È"¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー²òÀÏ¡§¥Ù¥¤¥ó¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー²òÀÏ¡§¥»¥êー¥Ê¡¦¥«¥¤¥ë
¡¦ºîÉÊ¹Í»¡
±ÇÁü¤ËÂ©¿á¤ò～IMAX¤ÎÂç¥«¥ó¥Ð¥¹¤ËÉÁ¤¯～¡¢ÅÁÀâ¤Î½ª¤ï¤ê
¡üÍ½¹ðÊÔ½¸
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·à¾ìÍ½¹ðÊÔPart1 ¡¢Part2 ¡¢Part3 ¡¢Part4
¡ü¥¹¥Áー¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥êー
2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡£33,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
