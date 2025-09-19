¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡×Á´ÊÔ±Ñ¸ì¤ÎÌò¤Ç½Ð±é·èÄê ¹â¶¶¶³Ê¿¤â´î¤Ó¡Ö¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤¬¡¢½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¡¢INI¤ÎÌÚÂ¼ËïºÈ¡¢FANTASTICS¤ÎÃæÅçñ¥ÂÀ¤¬¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¡Ê12·î12Æü¸ø³«¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥í¥Þ¥¥é¡×¤Ê¤Ë¤ï¡¦INI¡¦FANTASTICS½¸·ëÏÃÂê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
Á°½µ¤Ë¤Ï¡ÖÆæ¤ÎÊ¼»Î¡×Ìò¤òJO1¤ÎçÐÆá¾ë¾©¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢°É»Ò¤ËÇ÷¤ê¤¯¤ë¿·¤¿¤Ê¡Ú¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ÃË»Ò¡Û¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¤¬»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
2021Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÆ£¸¶¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¤È¤·¤ÆÈ´·²¤Î¥È¡¼¥¯ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ù¤ÇÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤«±¢¤Î¤¢¤ë¥¯¡¼¥ë¤ÊÅ¾¹»À¸¡¦¹á·î»Ê¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¤È¤Ï¡¢¡È¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÎÆ£¸¶¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¹â¶¶¡É¤È¤¤¤¦ÀµÈ¿ÂÐ¤Î´Ø·¸À¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¡¢2¿Í¤Î¥Ü¥±¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ï¥é¥¤¥ÖMC¤äYouTube¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆ£¸¶¤¬Ç÷¤ê¤¯¤ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆËÜºî¤Ë»²Àï¡£¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯Ä¹¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯½±ÍèPV¡¿Ææ¤ÎSATÊÔ¡×¤â²ò¶Ø¡£ËÜºî¤Ç¡¢¡ÖÆæ¤ÎSAT¡×Ìò¤òÎÏ¶¯¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÆ£¸¶¤Ï¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥Ð¥¹¤òµÞ¤Ë±¿Å¾¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¸ÍÏÇ¤¦°É»Ò¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Áë¤ò½³ÇË¤ê¡¢¸½¤ì¤ë»Ñ¤Ï¤½¤Î¤â¤Î¡£¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¡È¥Ë¥ä¥ê¡É¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¾Ð¤¦Æ£¸¶¤Î»Ñ¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
ÆüËÜ¸ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦çÐÆá¾ë¤ËÂ³¤¡¢Æ£¸¶¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÏÁ´¤Æ±Ñ¸ì¡©PV¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Ë¡Ö±Ñ¸ìÏÃ¤»¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤Ç°É»Ò¤ËÅª³Î¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤ë¡ÖÆæ¤ÎSAT¡×Ìò¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£¸¶¤¬±é¤¸¤ë¡ÖÆæ¤ÎSAT¡×¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Î¤«¡£
¢¡Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡×½Ð±é·èÄê
Á°½µ¤Ë¤Ï¡ÖÆæ¤ÎÊ¼»Î¡×Ìò¤òJO1¤ÎçÐÆá¾ë¾©¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢°É»Ò¤ËÇ÷¤ê¤¯¤ë¿·¤¿¤Ê¡Ú¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ÃË»Ò¡Û¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¤¬»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
2021Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÆ£¸¶¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¤È¤·¤ÆÈ´·²¤Î¥È¡¼¥¯ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ù¤ÇÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤«±¢¤Î¤¢¤ë¥¯¡¼¥ë¤ÊÅ¾¹»À¸¡¦¹á·î»Ê¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¤È¤Ï¡¢¡È¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÎÆ£¸¶¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¹â¶¶¡É¤È¤¤¤¦ÀµÈ¿ÂÐ¤Î´Ø·¸À¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¡¢2¿Í¤Î¥Ü¥±¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ï¥é¥¤¥ÖMC¤äYouTube¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆ£¸¶¤¬Ç÷¤ê¤¯¤ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆËÜºî¤Ë»²Àï¡£¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯Ä¹¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¢¡Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢¥»¥ê¥Õ¤ÏÁ´¤Æ±Ñ¸ì¡©¡Ö½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯½±ÍèPV¡¿Ææ¤ÎSATÊÔ¡×¤â²ò¶Ø¡£ËÜºî¤Ç¡¢¡ÖÆæ¤ÎSAT¡×Ìò¤òÎÏ¶¯¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÆ£¸¶¤Ï¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥Ð¥¹¤òµÞ¤Ë±¿Å¾¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¸ÍÏÇ¤¦°É»Ò¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Áë¤ò½³ÇË¤ê¡¢¸½¤ì¤ë»Ñ¤Ï¤½¤Î¤â¤Î¡£¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¡È¥Ë¥ä¥ê¡É¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¾Ð¤¦Æ£¸¶¤Î»Ñ¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
ÆüËÜ¸ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦çÐÆá¾ë¤ËÂ³¤¡¢Æ£¸¶¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÏÁ´¤Æ±Ñ¸ì¡©PV¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Ë¡Ö±Ñ¸ìÏÃ¤»¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤Ç°É»Ò¤ËÅª³Î¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤ë¡ÖÆæ¤ÎSAT¡×Ìò¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£¸¶¤¬±é¤¸¤ë¡ÖÆæ¤ÎSAT¡×¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Î¤«¡£
½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æ£¸¶¤Ï¡Ö¥»¥ê¥Õ¤¬Á´ÊÔ±Ñ¸ì¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤·¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼»þ¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö¶³Ê¿¤¬¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤Þ¤¿¡¢²ÎÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¤ª2¿Í¡ÊÃæÅçñ¥ÂÀ¡¦ÌÚÂ¼ËïºÈ¡Ë¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶³Ê¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â¶¶¤â¡ÖÉáÃÊ¥³¥Æ¥³¥Æ¤Ê´ØÀ¾ÊÛ¤òÏÃ¤¹¾æ¤¯¤ó¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤òÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¼ç±éºî¤ËÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ£¸¶¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Æ£¸¶¾æ°ìÏº¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
Ææ¤ÎSAT¤È¤¤¤¦Ìò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ï¡¢¡©¡Ê¥Ï¥Æ¥Ê¡Ë¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬Á´ÊÔ±Ñ¸ì¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤·¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶³Ê¿¤¬¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²ÎÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¤ª2¿Í¡ÊÃæÅçñ¥ÂÀ¡¦ÌÚÂ¼ËïºÈ¡Ë¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶³Ê¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Í½¹ð¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Ç¯ºÇ¸å¤Ï¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¢¤ê¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¤Î¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¹â¶¶¶³Ê¿¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
ÉáÃÊ¥³¥Æ¥³¥Æ¤Ê´ØÀ¾ÊÛ¤òÏÃ¤¹¾æ¤¯¤ó¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤òÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¼ç±éºî¤ËÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
