¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ°¦¤¬¡¢19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¶¶ËÜ¤¬¡ÖÇò£Ô¤Ë¥Á¥ç¥³°î¤·¤Æ¤âµ¤¹â¤¯³¹¤òÊâ¤¤¤¿Æü¡£¥¯¥í¥ß¤Á¤ã¤ó¤¬²õ¤ì¤Æº£¤Ï¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤³¤Î¤¢¤È¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ë¥¥Æ¥£¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¤¯¤Ó¤ì¤¬¤Á¤é¤ê¤È¸«¤¨¤ëÇòT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¶»¸µ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¤³¤Ü¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÈþËÆ¤ÈÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÇòT¤Ë¥Á¥ç¥³°î¤·¤Æ¤ë¤Î¤¹¤é°¦¤ª¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¤¬Éþ¤Ë¥Á¥ç¥³¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÇòT¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Ä¶Àä¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¶¶ËÜ°¦¡Ê¤Ï¤·¤â¤È ¤¢¤¤¡Ë
1996Ç¯1·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£2009Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØGive and Go¡Ù¤Ç¡¢±Ç²è½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡Ø¹ðÇò¡Ù¤Ë½Ð±é¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£°Ê¹ß¡¢±Ç²è¡Ø¶ÍÅç¡¢Éô³è¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡Ù¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡Ø¿·½ÉÌîÀïÉÂ±¡¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¶¶ËÜ°¦¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷ai__hashimoto¡Ë