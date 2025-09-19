ÆóµÜÏÂÌé¡Ö£¸ÈÖ½Ð¸ý¡×´Ú¹ñ¥×¥ì¥ß¥¢³«ºÅ ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¡È°ÛÊÑ¡ÉÈ¯À¸¡ÚÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡ÛÍò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤¬¡¢Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ê9·î17Æü¡Á9·î26Æü³«ºÅ¡Ë¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥óÉôÌç¡×¤ËÀµ¼°¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ¥×¥ì¥ß¥¢¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³Ê¼°¤¢¤ë±Ç²èº×¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¡È°ÛÊÑ¡É
³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï¡¢1996Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡¢´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î±Ç²èº×¡£¹ñÆâ³°¤«¤é¥¥ã¥¹¥È¤ä±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤¬Ë¬¤ì¡¢±Ç²è¾å±Ç¡¢ÉñÂæ°§»¢¤Î¤Û¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤¬Àµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡×ÉôÌç¤Ï¡¢¥¹¥ê¥é¡¼¡¢¥Û¥é¡¼¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¡¢Ä©Àï¤¹¤ëºîÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¤Ç¾å±Ç¤¹¤ëÉôÌç¤Î¤³¤È¡£¿¼Ìë¤Î¾å±Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯ÏÃÂêºî¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¤È±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤á¤«¤±¤ë¿Íµ¤ÉôÌç¤Î1¤Ä¤À¡£
9·î17Æü¡¢±Ç²èº×¤Î¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Ö±Ç²è¤ÎÅÂÆ²¡ÊÊÌÌ¾¡§³ø»³¥·¥Í¥Þ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢³«Ëë¼°¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÎÁ°¤Ë1Âæ¤Î¼Ö¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï²ÏÆâÂçÏÂÊ±¤¹¤ë¡ÈÊâ¤¯ÃË¡Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ë¡É¡£¶¦¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤¿ÀîÂ¼¸µµ¤´ÆÆÄ¤È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿¡£
Î¾¥µ¥¤¥É¤Ç¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ëÀîÂ¼´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¡¢±Ç²è¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿»ÑÀª¤Î¤Þ¤ÞÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢»þÀÞ¤¢¤ÎÉÔµ¤Ì£¤Ê¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ë¡ÈÊâ¤¯ÃË¡É¡£É½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£³Ê¼°¤¢¤ë±Ç²èº×¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¡È°ÛÊÑ¡É¤Ë¡¢¾ìÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡È°ÛÊÑ¡É¤âÈ¯À¸¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤â¡ÈÊâ¤¯ÃË¡É¤Î¿Íµ¤¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
½é¤Î³¤³°±Ç²èº×½é»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÏÆâ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¡Ä´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È°ì¸À¡£¡Ö³«Ëë¼°¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤ä´ÆÆÄ¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÊâ¤¯ÃË¡É¤ËÊ±¤·¤Æ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¯¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ø¤ª¤¸¤µ¤ó¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ä¤¬¾Ð¤¦¤¿¤Ó¤ËÈáÌÄ¤È´¿À¼¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¸«¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÊâ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢Ìµ»ö¤Ë¡ÈÊâ¤¯ÃË¡É¤È¤·¤Æ¤Î½ÐÈÖ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡È¥¢¥¸¥ç¥·¡Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ë¡É¤Ã¤ÆÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤âºîÉÊ¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¬¡ÈÊâ¤¯ÃË¡É¤Î³«È¯¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥«¥ó¥Ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹ñºÝ±Ç²èº×¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀîÂ¼´ÆÆÄ¤â¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
ÍâÆü9·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥Ì¥ë¥è¥ó·à¾ì¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥óÉôÌç¡×¤Î¸ø¼°¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ú¹ñ¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÆóµÜ¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÏÆâ¡¢ÀîÂ¼´ÆÆÄ¤Î3¿Í¤¬¾å±ÇÁ°ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¡£¿¼Ìë¤Î¾å±Ç¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤ª¤è¤½700ÀÊ¤ÏËþÀÊ¤Ë¡£´Ú¹ñ½é¤ªÈäÏªÌÜ¤òÁ°¤Ë²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬Ç®µ¤¤òÂÓ¤Ó¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Î¡¢ÉñÂæ°§»¢¤òÁ°¤Ë¡¢ÆóµÜ¤Ï¡Ö³«Ëë¼°¤ÎÍÍ»Ò¤Ï±ÇÁü¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤«¤é½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤âÂ¿¤¯¡¢¤¹¤´¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°¾å±Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«´Ñ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¿¼Ìë¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¼¤Ò´Ú¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
´ÑµÒ¤«¤é¤Î³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤Ç½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤¿3¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥ç¥Ï¥»¥è¡ª¡Ê¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡Ë¡×¤È¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¡£ËÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÆóµÜ¤Ï¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢ÀîÂ¼´ÆÆÄ¤ËµÞ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ë¡Ø²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¤Ë¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë±Ç²è²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¹½ÁÛ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÉáÄÌ¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆÃ¼ì¤ÊÀßÄê¤¬µÕ¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤°ú¤¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²ÏÆâ¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¸Ø¤ë¡ÈÊâ¤¯ÃË¡É¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°·Ð°Þ¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤¬½Ð±é¤·¤¿¤¢¤ëÉñÂæ¤ò¤¿¤Þ¤¿¤ÞÀîÂ¼´ÆÆÄ¤¬´Ñ·à¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬Êâ¤¯¥·¡¼¥ó¤ò¾ÝÄ§Åª¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÉñÂæ¤Ë¤º¤Ã¤È½Ð±é¤·¤Æ¤¤Æ¡¢ÂÎ¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¡ÈÊâ¤¯ÃË¡É¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶³´¿¼¤¤É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿¼Ìë¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç±ÇÁü¤ò´Ñ¤ë»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜºîÉÊ¤Ï±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿§¡¹¤Ê°ÕÌ£¤ÇÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¼¡¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤òÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢´Õ¾Þ¸å¤â¿§¡¹¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¤ª¤¤¤Æ95Ê¬´Ö¡¢¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬´Ú¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ´Ñ¤ëÊý¡¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´Ú¹ñÃæ¤Ë¹¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀîÂ¼´ÆÆÄ¤¬Äù¤á¤Î°§»¢¤ò¤·¡¢ÉñÂæ°§»¢¤Ï½ªÎ»¡£³¤¤ò±Û¤¨¤¿°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿´Ú¹ñ¥×¥ì¥ß¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢9·î19Æü¸á¸å¤ÏÆóµÜ¤¬ÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥½é¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥Ï¥¦¥¹¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢Ìî³°ÉñÂæ°§»¢¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
2023Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎKOTAKE CREATE»á¤¬À©ºî¤·¤¿¥²¡¼¥à¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£Ìµ¸Â¤Ë¥ë¡¼¥×¤¹¤ëÃÏ²¼ÄÌÏ©¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ëÉÔ²Ä²ò¤Ê°ÛÊÑ¤ò¸«¤Ä¤±¡È£¸ÈÖ½Ð¸ý¡É¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¡Ø¹ðÇò¡Ù¡Ê2010Ç¯¡Ë¡¢¡Ø²øÊª¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤òÀ½ºî¤·¤¿ÀîÂ¼»á¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÃ´Åö¡£ÆóµÜ¤Ï¡¢ÃÏ²¼ÄÌÏ©¤Ç°ÛÊÑ¤òÃµ¤·¡¢£¸ÈÖ½Ð¸ý¤òµá¤á¤ë¡ÈÌÂ¤¦ÃË¡É¤ò±é¤¸¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
