¡¡¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¡¼¥È¥ó¤¬´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¡¦À½ºî¤Î»°Ìò¤òÃ´¤¤¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø»¦¤·²°¤Î¥×¥í¥Ã¥È¡Ù¡Ê12·î5Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ðÊÔ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó²ò¶Ø¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¶¦±é¤Î¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¡¼¥È¥ó¡ß¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¡Ø»¦¤·²°¤Î¥×¥í¥Ã¥È¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢µ²±¤ò¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë»¦¤·²°¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢Â©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡È¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î´°Á´ÈÈºá¡É¤ËÄ©¤àLA¥Í¥ª¡¦¥Î¥ï¡¼¥ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¸µÎ¦·³Äå»¡ÉôÂâ¤Î¾¹»¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡È´°àú¤Ê»¦¤·²°¡É¥¸¥ç¥ó¡¦¥Î¥Ã¥¯¥¹¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢µÞÂ®¤Ëµ²±¤ò¼º¤¦ÉÂ¤Ë¤è¤ê¡¢¿ô½µ´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦»Ä¹ó¤ÊÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿Èà¤Ï¡¢»¦¤·²°¤È¤·¤Æ¤Î²È¶È¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤ÊÌðÀè¡¢Ä¹Ç¯Àä±ï¤·¤Æ¤¤¤¿Â©»Ò¥Þ¥¤¥ë¥º¤¬¸½¤ì¡¢»¦¿Í¤Îºá¤ò±£¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ëº©´ê¤¹¤ë¡£¹ï°ì¹ï¤Èµ²±¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂ©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡È¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î´°Á´ÈÈºá¡É¤ËÄ©¤à¨¡¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥Î¥Ã¥¯¥¹¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¡¼¥È¥ó¡£¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡Ù¡Ø¥Ð¡¼¥É¥Þ¥ó¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÊÌµÃÎ¤¬¤â¤¿¤é¤¹Í½´ü¤»¤Ì´ñÀ×¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¾Í¥¤ÎÈà¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¡¦À½ºî¤Î»°Ìò¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¡¢¤Þ¤µ¤ËÈ¾À¤µª¤ËµÚ¤Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¸À¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¤Ï¥Î¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌÁÍ§¥¼¥¤¥ô¥£¥¢Ìò¤ò±é¤¸¡¢Êª¸ì¤Î½Å¸ü¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¡¼¥·¥ã¡¦¥²¥¤¡¦¥Ï¡¼¥Ç¥ó¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¡¼¥¹¥Ç¥ó¡¢¥è¥¢¥ó¥Ê¡¦¥¯¡¼¥ê¥¯¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£
¡¡¸ÉÆÈ¤Ê»¦¤·²°¤Î¡È½ªËë¡É¤òÉÁ¤½Ð¤¹ËÜºî¤Ï¡¢¸ÅÅµÅª¤Ê¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥Î¥ï¡¼¥ë¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¸½Âå¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆVariety»ï¤Ç¤â¡Ö¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥Á¥ã¡¼´ÆÆÄ¡Ø¥¶¡¦¥¥é¡¼¡Ù¤òÎ¿²ï¤¹¤ëLA¥Í¥ª¡¦¥Î¥ï¡¼¥ë¤ÎÃÂÀ¸¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ë¤Ï¡¢¸÷¤È±Æ¤¬¸òºø¤¹¤ë³¹¡¦LA¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤Ëµ²±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯»¦¤·²°¥Î¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡Ë¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡Ö¿Ê¹Ô¤¬Â®¤¤Ç§ÃÎ¾É¤Ç¤¹¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¼¡Âè¤Ë´ÊÃ±¤Ê¸ÀÍÕ¤µ¤¨»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢Èà¤Î¤â¤È¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏÄ¹Ç¯ÁÂ±ó¤À¤Ã¤¿Â©»Ò¥Þ¥¤¥ë¥º¡Ê¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¡¼¥¹¥Ç¥ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È½õ¤±¤òµá¤á¤ëÂ©»Ò¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¹¤Ï¾Ã¤¨¤æ¤¯µ²±¤ÎÃæ¤Ç¿ÍÀ¸ºÇ´ü¤Î´°Á´ÈÈºá¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡½ªÈ×¤ÇÎ®¤ì¤ë¡Ö¾Ð¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢À®¸ù¤·¤Æ¤â³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¥Î¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂæ»ì¤«¤é¤Ï¡¢Å¯³Ø½ñ¤ò°¦ÆÉ¤·¡¢ÈÈºá¤Ë¤âÈþ³Ø¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿Èà¤¬¡¢µ²±¤È¤È¤â¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»Ä¹ó¤Ê±¿Ì¿¤È¿¼¤¤Èá°¥¤¬¤Ë¤¸¤à¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ÏÌÁÍ§¥¼¥¤¥ô¥£¥¢¤¬¡Ö¹¬±¿¤ò¡×¤È¸ì¤ë»Ñ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¡¡¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈÈºá±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Éã¤ÈÂ©»Ò¤Îå«¡¢¤½¤·¤Æ¡È¿ÍÀ¸¤ò¤É¤¦½ª¤¨¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤ÊÌä¤¤¤ò¤âÆâÊñ¤·¤¿¡¢½ÅÁØÅª¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯ËÜºî¡£¥Î¥Ã¥¯¥¹¤ÎºÇ´ü¤Î·×²è¤Ë¼ê¤òÂß¤¹¥¼¥¤¥ô¥£¥¢Ìò¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¤¬¡¢µî¤ê¤æ¤¯ÌÁÍ§¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÇÉ½¸½¡£²«ºª¤ËÀ÷¤Þ¤ë³¹ÊÂ¤ß¤äÌµµ¡¼Á¤Ê½»Âð¤Ê¤É¡¢¥Í¥ª¡¦¥Î¥ï¡¼¥ë¤ÎÈþ³Ø¤ò½É¤¹°µ´¬¤Î±ÇÁüÈþ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¹¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¡£²£¤Ë¤Ï¡Öµ²±¤¬¾Ã¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢ºá¤ò¾Ã¤»¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢ÌµÉ½¾ð¤Î±ü¤Ë½É¤ë³Ð¸ç¤È¸ÉÆÈ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¡£Áõ¾þ¤òÍÞ¤¨¤¿¹½¿Þ¤È¤É¤³¤«¥ì¥È¥í¤Ê¼Á´¶¤Ç¡¢°¥½¥¤È½Å¸ü´¶¤òÉº¤ï¤»¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢µ²±ÁÓ¼º¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éºÇ´ü¤Î·×²è¤ËÄ©¤à¥Î¥Ã¥¯¥¹¤Î»Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌÁÍ§¥¼¥¤¥ô¥£¥¢¡¢ÁÂ±ó¤À¤Ã¤¿Â©»Ò¥Þ¥¤¥ë¥º¤Ê¤É¡¢Êª¸ì¤òºÌ¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µî¤ê¤æ¤¯ÌÁÍ§¤Ø¤Î·É°Õ¤ÈÊÌ¤ì¤Î°¥¤·¤ß¤¬´¶¤¸¼è¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤ä¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤ÇÉâ¤«¤Ó¤¢¤¬¤ë¥Î¥Ã¥¯¥¹¤Î¶ÛÇ÷´¶¤ËËþ¤Á¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¿¿¼Â¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëÁÜºº´±¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³ëÆ£¤È±¿Ì¿¤ò¼Ì¤·½Ð¤¹¾ÝÄ§Åª¤Ê9Ëç¤¬½¸¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¡¼¥È¥ó¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡£¡ÖµÓËÜ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤¤µÓËÜ¤À¡£¤¤¤Ä»£¤í¤¦¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤È¤ÊÌ¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢°ìÃ¶ÊÝÎ±¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ÏÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥Î¥ï¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤Î¡È¤É¤³¤Ë¤âÂ°¤µ¤Ê¤¤´¶¤¸¡É¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÇ®ÊÛ¡£
¡¡º£²ó½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤ì¤³¤ì¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Û¤Éµ¤³Ú¤Çµ¤¼è¤é¤Ê¤¤²ñÏÃ¤À¤Ã¤¿¤è¡£±Ç²èºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·ø¶ì¤·¤¤ÏÃ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Î¡Ø±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²ñÏÃ¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ç²è¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø»¦¤·²°¤Î¥×¥í¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢12·î5Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¡¼¥È¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¡¼¥È¥ó¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¢£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¡¼¥È¥ó¡Ê´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¡¦À½ºî¡Ë
¡¡µÓËÜ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤µÓËÜ¤À¡£¤¤¤Ä»£¤í¤¦¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤È¤ÊÌ¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢°ìÃ¶ÊÝÎ±¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ÏÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥Î¥ï¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤Î¡È¤É¤³¤Ë¤âÂ°¤µ¤Ê¤¤´¶¤¸¡É¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È¡£
¡¡¥¼¥¤¥ô¥£¥¢Ìò¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é¡Ö¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¤Ç¤¤¤³¤¦¡ª¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤¿Ëö¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈà¤À¡×¤È·è¤á¤¿¤ó¤À¡£¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ë¥¢¥ë¤Ï¤ä¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÄ¹¤¤²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤ì¤³¤ì¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Û¤Éµ¤³Ú¤Çµ¤¼è¤é¤Ê¤¤²ñÏÃ¤À¤Ã¤¿¤è¡£±Ç²èºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·ø¶ì¤·¤¤ÏÃ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Î¡Ö±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²ñÏÃ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ç²è¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤è¡£
