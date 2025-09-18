ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ÎÃË»Ò110m¥Ï¡¼¥É¥ë¡¢Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¤Ï5°ÌÆþ¾Þ¤âÂç¹æµã¡Ö¤³¤ÎµÓ¤¬µö¤¹¸Â¤ê¡¢¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¤Â³¤±¤¿¤¤¡×
2025Ç¯9·î16Æü¡¢À¤³¦Î¦¾åÅìµþÂç²ñ¡¢ÃË»Ò110m¥Ï¡¼¥É¥ë·è¾¡¤Ç¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡¡¼Ì¿¿¡¿¾¾Èø/¥¢¥Õ¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä
¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡§¼ò°æ À¯¿Í¡Ë
Á°²ó5°Ì¤ÎÀôÃ«½Ù²ð¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È1»þ´ÖÁ°¤Ë½à·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë
¡¡Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡¢ÆüËÜÀª´üÂÔ¤ÎÃË»Ò110£í¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÍ½Áª¤«¤éÇÈÍð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ìºòÇ¯¤Î¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç5°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÀôÃ«½Ù²ð¡Ê½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¤¬¡ÈÇÔÂà¡É¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Âç²ñ3ÆüÌÜ¡Ê9·î15Æü¡Ë¤Î20»þ23Ê¬¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Í½Áª¡Ê³ÆÁÈ4Ãå¡Ü4¡Ë¡£1ÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀôÃ«¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¤ë¤È¡¢13ÉÃ52¡Ê¡Ý0.6¡Ë¤Î5Ãå¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡Ö²£¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ô¥¯¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀôÃ«¡£¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥à0.325ÉÃ¤È¤¤¤¦Âç¤¤¯º¹¤¬¤Ä¤¤¤¿ºÇ²¼°Ì¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¡¡ÀôÃ«¤Ï4Ãå¤ÎÁª¼ê¤ÈÆ±¥¿¥¤¥à¤Ê¤¬¤é0.002º¹¡£5Ãå°Ê²¼¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï0.01ÉÃº¹¤ÇÄÌ²á¥é¥¤¥ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âç²ñ4ÆüÌÜ¡Ê9·î16Æü¡Ë¤Î20»þ40Ê¬¤Ë»Ï¤Þ¤ë½à·è¾¡¡£1ÁÈ¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Áª¼ê1Ì¾¤Î´þ¸¢¤Ë¤è¤ë¡Ö·«¤ê¾å¤¬¤ê¡×¤È¤Ê¤ê¡¢µÞî±¡¢½ÐÈÖ¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÏ¢Íí¤ò¼«Âð¤Ë¤¤¤¿ÀôÃ«¤¬¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Î1»þ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀôÃ«¡£µÞ¤¤¤Ç¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Î15¡Á20Ê¬Á°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ï¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥à0.159ÉÃ¤ÈÁÇÁá¤¯Èô¤Ó½Ð¤¹¤â¡¢ºÇ½é¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¡¢4ÂæÌÜ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤ÆÅ¾ÅÝ¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤òÂ³¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µÏ¿¤Î¤¦¤¨¤Ç¤ÏÅÓÃæ´þ¸¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍ½Áª¤Î´¶¤¸¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¼ºË¾´¶¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ò¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¡¢¶¯¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£Àº¿ÀÌÌ¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Â¾¤ÎÆüËÜÀª¤ÏÌîËÜ¼þÀ®¡Ê°¦É²¶¥µ»ÎÏËÜÉô¡Ë¤¬Í½Áª3ÁÈ¤ò13ÉÃ29¡Ê¡Ý0.6¡Ë¤Î4Ãå¤ÇÄÌ²á¡£½à·è¾¡¡Ê³ÆÁÈ2Ãå¡Ü2¡Ë¤ÏÀôÃ«¤ÈÆ±¤¸1ÁÈ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢13ÉÃ30¡Ê¡Ý0.8¡Ë¤Î3Ãå¤È·òÆ®¤·¤¿¡£¥×¥é¥¹ÄÌ²á¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤Ë¤Ï0.08ÉÃÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¤ÎÀï¤¤
¡¡ÀôÃ«¤ÈÌîËÜ¤Ï½à·è¾¡¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡ÊJAL¡Ë¤ÏÍ½Áª5ÁÈ¤ò13ÉÃ22¡Ê¡Ý0.3¡Ë¤Î2Ãå¡¢½à·è¾¡¤Ï3ÁÈ¤ò13ÉÃ17¡Ê¡Ý0.1¡Ë¤Î2Ãå¡£³Î¼Â¤ËÃå½ç¤ÇÄÌ²á¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡½à·è¾¡¤«¤éÌó1»þ´Ö40Ê¬¸å¡£¡Ö12ÉÃÂæ¤È¥á¥À¥ë¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ÃË¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Á°¤ÎÁª¼ê¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡È¥¸¥ç¥¸¥çÎ©¤Á¡É¤òÈäÏª¡£¤Þ¤º¤ÏÂç´Ñ½°¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ5¥ì¡¼¥ó¤ÎÂ¼ÃÝ¤ÏÀª¤¤¤è¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥É¥ë¤ËµÓ¤ò²¿ÅÙ¤â¤Ö¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°È¾¤Ï2¡Á3ÈÖ¤òÁè¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï7¥ì¡¼¥ó¤ÎC.¥Æ¥£¥ó¥Á¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÇÈ´¤±½Ð¤¹¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¼ÃÝ¤ÏÎ¾¥µ¥¤¥É¤Î¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«Àª¤È·ã¤·¤¯¶¥¤ê¹ç¤¦¡£ºÇ¸å¤Ï3¡Á5ÈÖ¼êÁè¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¶»¤òÆÍ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤ÏÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿Â¼ÃÝ¡£¡Ú5¡¡JPN¡¡R.MURATAKE¡¡13.18¡Û¤È¤¤¤¦¼«¿È¤Î¥ê¥¶¥ë¥È¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤ÇÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£
¡¡Âç´Ñ½°¤È¥¥é¥¥é¤Ëµ±¤¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¹¤¬¤ëÅìµþ¤ÎÌë¶õ¡£Â¼ÃÝ¤Ï²¿¤ò»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Í¥¾¡¤Ïº£µ¨À¤³¦ºÇ¹â¤Î12ÉÃ87¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥£¥ó¥Á¤Ç12ÉÃ99¡Ê¡Ý0.3¡Ë¡¢2°Ì¤ÏO.¥Ù¥Í¥Ã¥È¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¤Ç13ÉÃ08¡£3°Ì¤ÏÂ¼ÃÝ¤ÈÍ½Áª¡¦½à·è¾¡¤ÇÆ±¤¸ÁÈ¤òÁö¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤â0.05ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿T.¥á¥¤¥½¥ó¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¤Ç13ÉÃ12¤À¤Ã¤¿¡£Â¼ÃÝ¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤Ë0.06ÉÃÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÂçÀ¼±ç¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ±þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡È²ù¤·ÎÞ¡É¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£²¿¤¬º£¤Þ¤Ç´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ËÜµ¤¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤Ë1Ç¯´ÖÉ¬»à¤ËÎý½¬¤·¤Æ¡¢²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤¦¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ë¤È¡¢ÓË°ö¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë´î¤Ó¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤â¡¢Â¼ÃÝ¤Ï¤½¤Î¾ì¤òÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎµÓ¤¬µö¤¹¸Â¤ê¡¢¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¤Â³¤±¤¿¤¤¡×
¡¡¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ë¸½¤ì¤¿Â¼ÃÝ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡È²ù¤·¤µ¡É¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡Ø¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Îý½¬¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Æ¡¢12ÉÃÂæ¤â½Ð¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¶¯¹ëÁª¼ê¤È¤âÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¤À¤±¤Îº¬µò¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡º£µ¨¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¤Ê¤É³¤³°¥ì¡¼¥¹¤òÅ¾Àï¡£8·î¤Ë¤Ïº£µ¨À¤³¦¥ê¥¹¥È2°Ì¡¢À¤³¦ÎòÂå¤Ç¤â11°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë12ÉÃ92¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ï¡ÖÃæÈ×¤Î¿¤Ó¤¬´Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¿¤á¤Ë¡¢·è¾¡Á°¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ëÎý½¬¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢¡ÖÃæÈ×¤«¤éµÓ¤ò¿¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡×¤ÇÄ´À°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤È¤«¤âÁ´Á³¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Â¼ÃÝ¤À¤¬¡¢·èÀï¤Ç¤Ï»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎ¾ÏÆ¤ÎÁª¼ê¤¬Â®¤¯¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ê¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¡ËÌµÍý¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê5°Ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¿¿µÕ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£´¶³Ð¤Ï°¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¤ò¸«¤¿¤é¥Ù¥¹¥È¤È¤ÏÄø±ó¤¤µÏ¿¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨13ÉÃ18¡Ê¡Ý0.3¡Ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥á¥À¥ë¤Ø¤Î¡Èµ÷Î¥¡É¤Ï³Î¼Â¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤Þ¤Ç0.12ÉÃº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï½ªÈ×¤Þ¤Ç¾å°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Þ¤Ç0.06ÉÃº¹¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Öº£Æü¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ²¿Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎµÓ¤¬µö¤¹¸Â¤ê¡¢¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¤Â³¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âç´Ñ½°¤ËÊ¨¤¯¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡Ö¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¡×¤È¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Â¼ÃÝ¥é¥Ã¥·¥É¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤¹¤ë¨¡¨¡¡£
É®¼Ô¡§¼ò°æ À¯¿Í