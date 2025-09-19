ºä¸ý·òÂÀÏº¡¢Î®Äª¤Ê´Ú¹ñ¸ì¤Ç´¿À¼Íá¤Ó¤ë ÅÏÊÕ¸¬¤é¤È¡Ö³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×ÅÐÃÅ¡ÚÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡Û±Ç²è¡ÖÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡×¡Ê10·î31Æü¸ø³«¡Ë¤¬Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ú¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥Í¥ÞÉôÌç¡Û¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢¼ç±éÇÐÍ¥¤Îºä¸ý·òÂÀÏº¡¢¶¦±é¤ÎÅÏÊÕ¸¬¡¢·§ß·¾°¿Í´ÆÆÄ¤¬9·î17Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡õ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£9·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ú¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥Í¥ÞÉôÌç¡Û½ÐÉÊºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûºä¸ý·òÂÀÏº¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¹ßÎ×
9·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö±Ç²è¤ÎÅÂÆ²¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡õ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ëºä¸ý¡¢ÅÏÊÕ¡¢·§ß·´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£±Ç²èº×¸ø¼°¥«¡¼¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤ÎÂçÎÌ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤È¶¦¤Ë¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥±¥ó¤Á¤ã¡Á¤ó¡ª¡×¡Ö¥±¥ó¤µ¡¼¤ó¡ª¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤òÄ¶¤¨À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëºä¸ý¡¢ÅÏÊÕ¡¢2¿Í¤Î¡È¥±¥ó¡É¤Ø¤Î¡È¥±¥ó¡É¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëÀ¼±ç¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¾Ð´é¤È¶¦¤Ë¼ê¤òµó¤²¤Æ¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬½¸¤¦Ãæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ï¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÄ¹¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò»Ç¤ï¤»¤¿¡£
ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ø»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿ºä¸ý¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¤·¤¿¡£±Ç²èº×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¡ÊÂ¾¤Î½ÐÉÊºîÉÊ¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡ËÆüËÜ¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤ä¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¤Ë¤â²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÆüËÜ¤ÎºîÉÊ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡ØÅÜ¤ê¡Ù¡Ê2016¡Ë°ÊÍè¤Î¡Ö³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¡ÊÁ°²ó¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤Î³«Ëë¼°¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤¯Ç®¶¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Êâ¤¤Ê¤¬¤éÅö»þ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤ª¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¤¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢30Ç¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¡×¤È¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î±Ç²èº×¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤òÂç¤¤¤Ë¾Î¤¨¤¿¡£
·Ý½ÑÀ¤ËÉÙ¤ó¤À¿·ºî¤ä¹ñºÝÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼²ñ¾ì¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö±Ç²è¤ÎÅÂÆ²¡×¤ÎÌî³°¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡¢±Ç²èº×¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉôÌç¡Ú¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥Í¥ÞÉôÌç¡Û½ÐÉÊ¤ÎËÜºî¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤³ø»³ºÇÂç¤ÎºÂÀÊ¿ô¡Ê4,500ÀÊÌÜÅÓ¡Ë¤ÎÌî³°¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Æ¾å±Ç¡£¾å±ÇÁ°ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢ËþÀÊ¤ÎµÒÀÊ¤«¤é´¿À¼¤ò¼õ¤±¤¿ºä¸ý¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÂô»³¤Î°¦¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÎ®Äª¤Ê´Ú¹ñ¸ì¤Ç±þ¤¨¡¢ÅÏÊÕ¤â´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö³ø»³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¼ê¤ò·Ç¤²¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤¬²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ºä¸ý·òÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¤Î¿§µ¤¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤óÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òÁ÷¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥¥¡¼¡ª¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼±ç¤¬°î¤ì¡¢ºä¸ý¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤±¤É¤½¤ì¤Ç¤â¤·¤Ö¤È¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¯ÃË¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯Èá¤·¤¤¡¢ÀÚ¤Ê¤¤½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¸¬¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÃúÇ«¤Ë¾¯¤·¤º¤Äºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÌò¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£°ìÊý¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖËÍ¤ÏºÇ¸å¤ÎÊý¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤«½Ð¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Æ²ñ¾ì¤òÇú¾Ð¤ËÊñ¤à¤È¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¤¤¤²Ã¸º¤Ç·ù¤ÊÌò¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¸¶ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤È±Ç²è²½¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Î2¿Í¤¬¾´ý¤Ë¾ðÇ®¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Ë¤«¤½¤¦¤¤¤¦¾ðÇ®¤ò¤«¤±¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¾®Àâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ç®°Õ¡¢¤Ê¤Ë¤«¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤â¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤ë±Ç²è¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¡×¤È»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖÃË¤¬Ì¿¤¬¤±¤Ç²¿¤«¤ò¤¹¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦±Ç²è¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤¤¤¦»ö¤¬¤Ç¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ËÜÅö¤Ë·ì¤Ç·ì¤òÀö¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾´ý¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ëÏ¢Ãæ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¶»¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥³¥á¥ó¥È¡£ºä¸ý¤Ï¡Ö¾´ý¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¡¢ÃË¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤òÀ¸¤¤¿¾Ú¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤³¤Î±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î°ì½Ö¤òÇÁ¤¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì´ÑµÒ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±Ç²è¤Î¸åÈ¾¤Ë¤³¤Î2¿Í¤¬Ç®¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÉ¬¸«¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éºä¸ý¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¸¬¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿¿·õ»Õ¤òÁþ¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¹¤´¤¯¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤é¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤ª¼Çµï¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£ÅÏÊÕ¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¡¦¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¤È°ì¸À¡£ºä¸ý¤Ï¶½Ê³¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂè°ìÌÜ·â¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤«¤³¤Î±Ç²è¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤éÂô»³ÀëÅÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î±Ç²è¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯°é¤Ä¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¡¢´¿À¼¤ÈÇï¼ê³åºÓ¤òÍá¤Ó¤ÆÉñÂæ°§»¢¤ò½ª¤¨¤¿¡£
²°³°Âç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÌó4,500¿Í¤â¤Î´ÑµÒ¤È¶¦¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿3¿Í¡£¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¡¢³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢Î¾¼ê¤òµó¤²¤Æ±þ¤¨¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤Ë´¿À¼¤ÈÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢À¤³¦½é¾å±Ç¤òÌÜ·â¤·¤¿³ø»³¤Î´Ñ½°¤Î¿´¤ò¸«»ö¤ËÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ò½ª»ÏÀ¹¶·¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
1996Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î±Ç²èº×¡¢³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÊBIFF¡Ë¡£º£Ç¯¤ÏÂè30²ó¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê9·î17Æü¡Á9·î26Æü¤Þ¤Ç´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ç³«ºÅÃæ¡£¥¢¥¸¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±Ç²è¿Í¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î±Ç²èº×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤ÏÌó14Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
»³Ãæ¤ÇÆæ¤ÎÇò¹ü»àÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¡£»ö·ï²òÌÀ¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤Ï¡¢°äÂÎ¤È¤È¤â¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÀ¤¤Ë7ÁÈ¤·¤«¸½Â¸¤·¤Ê¤¤´õ¾¯¤Ê¾´ý¶ð¡£ÍÆµ¿¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÍÇ¡¾´ý³¦¤Ë¸½¤ì¡¢°ìÌö»þ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å·ºÍ´ý»Î¡¦¾å¾ò·Ë²ð¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁÜºº¤Î²áÄø¤Ç¡¢·Ë²ð¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë½ÅÍ×¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢ÅÒ¤±¾´ý¤ÇÎ¢¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤¿ÃË¡¦ÅìÌÀ½Å·Ä¤ÎÂ¸ºß¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£·Ë²ð¤ÈÅìÌÀ¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿·Ë²ð¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë²á¹ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ºä¸ý·òÂÀÏº¤é¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥ÈÅÐ¾ì
¢¡ºä¸ý·òÂÀÏº¡õÅÏÊÕ¸¬¡¢Î®Äª¤Ê´Ú¹ñ¸ìÈäÏª
¢¡ºä¸ý·òÂÀÏº¼ç±é¡ÖÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡×
