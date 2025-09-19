SixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤Î°§»¢¤Ë²«¿§¤¤´¿À¼ ³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×»²²Ã¤Î´î¤Ó¸ì¤ë¡Ö´¶Æ°¡×¡ÚÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡Û¼Â¼Ì±Ç²è¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¡Ê10·î10Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëSixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤È¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤¬9·î18Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ë»²²Ã¡£ËÜºî½é¤Î³¤³°¾å±Ç¤È¤Ê¤ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤ÎGuest Visit¡ÊÉñÂæ°§»¢¡Ë¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
1996Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë±Ç²è¤Îº×Åµ¤È¤·¤Æ¾ï¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢ËÜ±Ç²èº×¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Íµ¤¡¦·Ý½ÑÀ¤ËÉÙ¤ó¤À¿·ºî¤ä¹ñºÝÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥Í¥ÞÉôÌç¤Ë¡¢ËÜºî¤¬Àµ¼°½ÐÉÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£9·î22Æü(·î)¤Ë¤Ï¡¢³ø»³ºÇÂç¤ÎºÂÀÊ¿ô¡Ê5000ÀÊµ¬ÌÏ¡Ë¤ò»ý¤Ä¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Ö±Ç²è¤ÎÅÂÆ²¡×¤ÎÌî³°¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Æ¸ø¼°¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¸ø¼°¾å±Ç¤òÁ°¤Ë¡¢9·î18Æü¡¢ËÜºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¾¾Â¼¤È±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤¬³ø»³¤ÎÃÏ¤ØÅþÃå¡£´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë³¤±ÀÂæ¡Ê¥Ø¥¦¥ó¥Ç¡Ë¥Ó¡¼¥Á¤òÁ°¤Ë¡¢³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±±Ç²èº×¤ÎA Window on Asian CinemaÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¥ê¥¨¤Î¤¦¤¿¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ë¾¾Â¼¤Ï¡¢³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁ°²ó½é¤á¤Æ³ø»³¤ËÍè¤¿»þ¤Î´¶Æ°¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏºÆ¤ÓÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤ä¡¢±ü»³¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤Ë°î¤ì¤ëÁÛ¤¤¤ò¸ý¤Ë¡£
º£²ó½é¤á¤Æ³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë±ü»³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢³ø»³¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤êÆüËÜ¤Î½Õ²Æ½©Åß¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³ø»³¤Î³¤É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤ÊÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¾Â¼¤Ï´Ú¹ñ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¤¥¤¥À¥³¤ò´Å¿É¤¯¤·¤¿¥Á¥å¥¯¥ß¤È¡¢´Ú¹ñÆÃÍ¤Î´Å¿É¤¯¾Æ¤¤¤¿¥¦¥Ê¥®¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢±ü»³´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀè¤Û¤É¥¢¥ï¥Ó´¡¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î±Ç²èº×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤ÊºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
³¤³°¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¾å±Ç¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¾¾Â¼¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ³¤³°¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉºòÆü¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¤Ç¤Î¾å±Ç¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö³¤³°¤ÎÊý¤¬¤É¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤Î¤«¡¢ÀµÄ¾Ì¤ÃÎ¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤äÈ¯¸«¤â¤¢¤ë¾å±Ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î±Ç²è¤Ë¤Ï¡Ö¼ï»ÒÅçÊÔ¡×¤È¤·¤Æ³¤¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³¤¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê³ø»³¤Ç¾å±Ç¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê²¹ÅÙ´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±ü»³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸¶ºî¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤â´Ú¹ñ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¼Â¼ÌÈÇ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»úËë¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤³¤¨¤¿É½¾ð¤ä±ÇÁü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥½¥Ò¥ã¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¿·´Ú¥«¡¼¥É¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤¬¼Â»Ü¡£ËÜºî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¤Ç¤Î¾å±Ç¤Ï³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤¬½é¤á¤Æ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÈ¯Çä³«»Ï¸å¡¢¿ôÊ¬¤â¤¿¤¿¤Ì¤¦¤Á¤ËÁá¡¹¤Ë´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾å±Ç¸å¡¢¾¾Â¼¤È±ü»³´ÆÆÄ¤¬¡¢Ìó700¿Í¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¡¢Guest Visit¡ÊÉñÂæ°§»¢¡Ë¤ËÅÐÃÅ¡£¾å±Ç¸å¡¢¾¾Â¼¤È´ÆÆÄ¤¬Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆÅÐÃÅ¤¹¤ë¤È¡¢´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥¢¥Ë¥ç¥Ï¥»¥è¡×¤È¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ°§»¢¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¾¾Â¼¤â¡Ö¥¢¥Ë¥ç¥Ï¥»¥è¡£¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¥¥ã¡¼¤È¤¤¤¦²«¿§¤¤´¿À¼¤¬¡£
¤½¤Î¸å¡¢±ü»³´ÆÆÄ¤Ø¥â¥Ç¥ì¡¼¥¿¡¼¡ÊMC¡Ë¤«¤é¡Ö¤Ê¤¼¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö2Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¶Ì°æ¤µ¤ó¤«¤é¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¸¶ºî¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢3¤Ä¤Î¥Ñ¡¼¥È¤«¤é¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¸å¤ÎÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Îµ®¼ù¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢30ÂåÆÃÍ¤Î¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ä²áµî¤Ø¤ÎÌ¤Îý¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¾ÇÁç´¶¡¢ÉÔ°Â¡¢¾Ç¤ê¤¬¡¢º£¤ÎËÍ¤Ë¤â¤¹¤´¤¯½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¼«Ê¬¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¸¶ºî¤ò¼Â¼Ì±Ç²è¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ©ºî¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾¾Â¼¤Ø¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç±óÌîµ®¼ùÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌòºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ú¹ñ¤Î³§ÍÍ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¸¶ºî¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢±Ç²è¤È¤·¤Æ°ìÅÙÅú¤¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ë¡¢¤â¤¦1ÅÙ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¡¢¤â¤È¤«¤éÂç¥Õ¥¡¥ó¤Î¸¶ºî¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÄ©¤à¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¸¶ºî¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹ðÇò¡£
¡ÖÌòºî¤ê¤ÇÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÅê±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥«¥¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íß¤äÆ´¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò°ìÅÙ¼Î¤Æ¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È¤³¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤¬¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤«¤ÄÆñ¤·¤¤ºî¶È¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÏ«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó¤¬»°Âð¾§´ÆÆÄ¤Î¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢Ìë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ÆÀ±¤ò¿ô¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢À±¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿§¡¹¤Ê»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤Ë¡¢¾¾Â¼¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤ÎºîÉÊ¤Ë¤âÀ±¤ä¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶öÁ³¤Ë¤âËÌÅÍ¤È¤¤¤¦ËÍ¤ÎÌ¾Á°¤ÏÀ±¤¬Í³Íè¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯±ï¿¼¤¤¤â¤Î¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎºÙË¦¤ò¤É¤ó¤É¤ó¥º¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤È±§Ãè¤ÎÍÍ»Ò¤È»÷¤¿²èÁü¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í´Ö¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤â¡¢¾®¤µ¤¤°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤¬±§Ãè¤Î¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£±§Ãè¤äÀ±¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¿Í´Ö¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ÈºîÉÊ¤Î±ï¤Î¿¼¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤Ø¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï1990Ç¯Âå½éÆ¬¤«¤é2009Ç¯¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¥¢¥Ê¥í¥°Åª¤Ê´¶À¤òÈó¾ï¤ËÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤¹¤ë»£±Æ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Î¼Á´¶¤ò½Ð¤¹¥Õ¥£¥ë¥à¤Î±ÇÁü¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç»£¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö20Ç¯¶á¤¤Á°¤ÎºîÉÊ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â¼Ì²½¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¤±¤É¿·¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤ÎºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç»£±Æ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸å¤«¤é¡¢16mm¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¥Õ¥£¥ë¥à¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê¼êË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹©Äø¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤µ¤¬°Å¤¤¥·¡¼¥ó¤À¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¤è¤ê¤â¡¢¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÆ¸½ÅÙ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤Ç»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òº£ÅÙ¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤ò»È¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢ºÆ¸½ÅÙ¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ë¼Á´¶¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤¬º®ºß¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤±ÇÁü´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¤·¡¢¼Ì¿¿²È¤Ç¤¢¤ê±ÇÁü´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ»½ÑÅª¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¾¾Â¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Öµ®¼ù¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¡£¾¾Â¼¤Ï¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¶¶ø¤Ï°ã¤¦¤±¤ì¤É¡¢¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬À¸¤¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤³¤«¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ÆËä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢µ®¼ù¤Èº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¥Ù¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥É¤Ï¶á¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ®¼ù¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
