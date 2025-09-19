¡Ò»ÔÄ¹¤ËË½¸À¤Ç¸ýÆ¬Ãí°Õ¡Ó¤Ø¤º¤Þ»ÔµÄ¤òÈãÈ½¤·¤¿¤é1Æü100·ï¤ÎÌµ¸ÀÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿»ÔµÄ¡Ö¤Ø¤º¤Þ»á¤Ï¿·¿Í¸¦½¤¤Ë»²²Ã¤»¤ºÊÙ¶¯ÉÔÂ¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Î°ÂÈÝ¤¬¿´ÇÛ¤È£Ä£Í¤¬¡Ä¶¼Ç÷¤È¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÄêÎã»ÔµÄ²ñ¤Î°ìÈÌ¼ÁÌä¤ÇÃçÀî¤²¤ó»ÔÄ¹¤ËË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸µÌÂÏÇ·ÏYouTuber¤Ç¸½ÆàÎÉ»ÔµÄ¤Î¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»á¡Ê34¡Ë¤¬18Æü¡¢ÂçÀ¾½ßÊ¸µÄÄ¹¤é¤«¤é¸ýÆ¬Ãí°Õ¤ò¼õ¤±¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Ø¤º¤Þ»ÔµÄ¤Ï°ìÏ¢¤ÎÈ¯¸À¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ø¤º¤Þ»ÔµÄ¤ÈÆàÎÉ»ÔµÄ²ñ¤Î¸½ºß¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Ø¤º¤Þ»ÔµÄ¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤¿³ÁËÜ¸µµ¤»á¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿1Æü100·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÈóÄÌÃÎÅÅÏÃ¤ÎµÏ¿
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¿È¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏ³¤é¤¹»ÔµÄ¤â
¡Ö»ÔÄ¹¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Í¡¢¤É¤Î¥Ä¥é¤ò²¼¤²¤Æ»ÔÄ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×
»ÔµÄ²ñ¤Ë¤Ø¤º¤Þ»ÔµÄ¤ÎÅÜÌÄ¤êÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¤Î¤Ï9·î12Æü¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ëÆàÎÉ»Ô¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢»ÔµÄ²ñ¤¬³«²ñÃæ¤Ç39¿Í¤¬µÄÏÀ¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ø¤º¤Þ»ÔµÄ¤ÏÆàÎÉ»ÔµÄ²ñ¤Î°ìÈÌ¼ÁÌä¤Ç¡¢Áê¼¡¤°ÆàÎÉ¸ø±à¤Î¥·¥«¤Ø¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÈ³Â§¶¯²½¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ø¤º¤Þ»ÔµÄ¤ÏÆÍÁ³»ÔÄ¹¤òÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö16Ç¯»ÔÄ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ»ÔÌ±¤Î»×¤¤¤âÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Æ°Êª¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤Ç¤â»ÔÌ±¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
ÆàÎÉ»ÔµÄ²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÃçÀî»ÔÄ¹¤Ï·è¤·¤Æ¡¢¤Ø¤º¤Þ»ÔµÄ¤ÎÅúÊÛ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆàÎÉ¤Î¥·¥«¤ÏÊ¸²½ºâÊÝ¸îË¡¤ä¸©¤Î¾òÎã¤Ç¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»Ô¤Î¾òÎã¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤¬¶¹¤¤¤³¤È¤«¤é»Ô¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¸½¾õ¤ò²ÝÂê¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¬À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸©¤äÊÝ¸îÃÄÂÎ¤È¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆàÎÉ»ÔµÄ¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤Ø¤º¤Þ»ÔµÄ¤Ï¡ØÌ¤ÃÎ¤ÎÁê¼ê¡Ù¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤ÈÍí¤à¤³¤È¤Ë¤è¤ëSNS¤Ç¤Î±ê¾å¤¬ÉÝ¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÔµÄ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤ª¤Ã¤«¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¤Ø¤º¤Þ»ÔµÄ¤¬ÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë½÷À»ÔµÄ¤Ï¼þ°Ï¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¿È¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÃÏÊý¼«¼£Ë¡132¾ò¤Ç¤Ï¡¢µÄ²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëµÄ°÷¤Î¸ÀÆ°¤Îµ¬ÈÏ¤òµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÄ°÷¤ÏµÄ²ñÃæ¤Ê¤É¤ÇÌµÎé¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢Â¾¿Í¤Î»äÀ¸³è¤Ë¤ï¤¿¤ë¸ÀÏÀ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»öÂÖ¤ò½Å¤¯¸«¤¿µÄ²ñÂ¦¤Ï¡¢16Æü¤Ë³Æ²ñÇÉ¤Î´´»öÄ¹²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢¤Ø¤º¤Þ»ÔµÄ¤ÎÈ¯¸À¤Ï»ÔµÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÉÊ°Ì¤Ë·ç¤±¤ë¤È¤·¡¢º£²ó¤Î¸ýÆ¬Ãí°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¸ýÆ¬Ãí°Õ¤Î¾õ¶·¤ò¡¢Á°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤Ø¤º¤Þ»ÔµÄ¤ÏµÄ²ñ¤ÎÃëµÙ¤ß¤ËµÄÄ¹¤ÈÉûµÄÄ¹¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£12»þ²á¤®¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¸ýÆ¬Ãí°Õ¤ò¼õ¤±¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¤Ø¤º¤Þ»ÔµÄ¤ËÌ¾»Ø¤·¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¤¿»ÔµÄ¤Ë¤ÏÃëÌëÌä¤ï¤ºÈóÄÌÃÎÅÅÏÃ¤¬¡Ä
¤Ø¤º¤Þ»ÔµÄ¤Ïº£Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆàÎÉ»ÔµÄÁª¤Ç8320É¼¤ò½¸¤á¡¢3°Ì¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¡£»ÔÄ¹¤òÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤¿Æü¤Ï¤Ø¤º¤Þ»ÔµÄ¤Î½é¤á¤Æ¤Î°ìÈÌ¼ÁÌä¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ø¤º¤Þ»ÔµÄ¤ÏÆ±Æü¤ÎµÄ²ñ¤¬ÊÄ²ñ¸å¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢
¡ã¿ÍÀ¸½é¤ÎµÄ²ñ¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÌÇò¤¯»×¤ï¤Ê¤¤µÄ°÷¤¬Ê£¿ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤¢¤ó¤¿¤é¤¬Å¬Åö¤Ê»Å»ö¤·¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤é¸µÌÂÏÇ·ÏYouTuber¤¬ÅöÁª¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾Ð¤¦¤Ê¤é¸Ê¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤Ë¾Ð¤¨¡£¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ÏËÜÊª¤Ç¤¹¡£¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¡ä
¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢
¡ã°ø¤ß¤ËÎÙ¤Î³ÁËÜ»á¤«¤é¤ÏµÄ²ñ¤¬½ª¤ï¤ê¥À¥À³ê¤ê¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¯¤µ¤ó¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¿Í¤«¤é¤·¤¿¤éÇ®°Õ¤Ê¤É´¶¤¸¤º¤¿¤À¤ÎÁû¤¤¤Ç¤ëÇÏ¼¯¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡ä
¤È¤Û¤«¤Î»ÔµÄ¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤Æ¡¢¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¤Ø¤º¤Þ»ÔµÄ¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤¿³ÁËÜ¸µµ¤»á¤Ï½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¤³¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡Önote¤Ë½ñ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢Èà¤Ï¤ä¤ëµ¤¤È¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ë°î¤ì¤¿ÃË¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤äÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÊÙ¶¯²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿·¿Í¸¦½¤¤ÎÆü¤ËÈà¤Ï1Æü¤â»²²Ã¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢»ñÎÁ¤ÎÆÉ¤ßÊý¤äµÄ°÷¥Ýー¥¿¥ë¤Î»È¤¤Êý¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢µÄ²ñ¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£¤Þ¤¿¡¢µÄ°÷¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»öÌ³¶É¿¦°÷¤¬µ¢¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢µÄ°÷¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±»Ä¶È¤»¤ºµ¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÄ°÷¤Î½Ð·ç¥é¥ó¥×¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¶È¤·¤Þ¤·¤¿¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎÌäÂê¤ÎÈ¯¸À¤â¡¢»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤Ï²ÝÂê´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆÍÁ³¤ÎÅÜÌÄ¤êÀ¼¤Ë²ñ¾ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤ÇÈà¤¬ÏÃ¤·¤¿¤Î¤«¡Ê¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡¢Èà¤È»ÔÄ¹¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç²ñÏÃ¤¬Á´Á³¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇÎå¤Þ¤·¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡Ø¥À¥À³ê¤ê¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È³Î¤«¤ËÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¤Ë³ÁËÜ»ÔµÄ¤Ï13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¤Ø¤º¤Þ»ÔµÄ¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢
¡ã¤³¤ó¤Ê¤ó¾Ð¤¦¤ä¤ó¡£1²ó¾Ð¤Ã¤¿¸å¤Ë¤â¤¦1²ó³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤Þ¤¦¤·¡¢°Ö¤á¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¢¤«¤ó¤È»×¤¦¤ä¤ó¡£
¤³¤ó¤Ê¤Ë¼¯¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢²¶¤Ï¤è¤Ã¤Ý¤É¼¯¤Ç¤Ê¤·¤Ê¤Î¤«¡ä
¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ø¤º¤Þ»ÔµÄ¤âÆ±Æü¡¢
¡ã¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¤ò»×¤¤½Ð¤·ÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£²¿¸Î¡¢´èÄ¥¤ë¿Í¤ò¾Ð¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¡©³ÁËÜ¤µ¤ó¥À¥À³ê¤ê¤·¤Æ¤ë¤è¡£ËÜÅö¤ËÈá¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ä
¤ÈÅê¹Æ¡£¤³¤Î¤Ø¤º¤Þ»ÔµÄ¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤¤¤¤¤Í¤¬Ìó9Ëü²ó¤µ¤ì¡¢1100Ëü¤òÄ¶¤¨¤ëÉ½¼¨²ó¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢³ÁËÜ»á¤Ë¤Ï1Æü100·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÈóÄÌÃÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¿¼Ìë2»þ¤ËÅÅÏÃ¤¬²¿½½·ï¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤Ø¤º¤Þ»ÔµÄ¤¬DM
³ÁËÜ»ÔµÄ¤ÏÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¡ÖÌÂÏÇ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ø¤º¤Þ»ÔµÄ¤¬ÊÙ¶¯ÉÔÂ¤Ê¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤ËÍí¤Þ¤ì¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢
¡Ö°ìÏ¢¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢Èà¤«¤éDM¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£³ÁËÜ¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤Î°ÂÈÝ¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ç¤â¤¦¤ä¤á¤è¤¦¡£³ÁËÜ¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿¤â¾Ã¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¶¼Ç÷¤Ç¤¢¤ë¤È¼õ¤±¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¿´ÇÛ¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î»Ù»ý¼Ô¤Ë¤½¤ó¤ÊÈÜÎô¤Ê¿¿»÷¤Ï¤ä¤á¤í¤Ê¤É¤ÈÃí°Õ´µ¯¤ò¤¹¤ì¤ÐºÑ¤àÏÃ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤Î»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Þ¤µ¤é±£¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤â²ò·è¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡£
Èà¤ÎÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ä¤ò¤Ó¤Ó¤é¤»¤Æ¼Ì¿¿¤ò¾Ã¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¬»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÏÃ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤È°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÁÀ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤³¤ì°Ê¾åÆâ¾ð¤òË½Ïª¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÂÎºÛ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤ä¤ê¼è¤ê¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
³ÁËÜ»ÔµÄ¤Ï¤³¤ÎÄó°Æ¤ò°ì½³¤·¡¢¡ÖÂ³¤±¤ë¤Ê¤é¤È¤³¤È¤ó¤ä¤í¤¦¡£Æ¨¤²¤ë¤Ê¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ø¤º¤Þ»ÔµÄ¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤À¤±ÊÖ»ö¤ò¤·¡¢¤½¤ì°Ê¹ß³ÁËÜ»ÔµÄ¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ø¤º¤Þ»ÔµÄ¤¬À¯¼£²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÆü¤ÏË¬¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ