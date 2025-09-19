¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó2025¡Û°ìÆü¤Ç¥È¥ê¥×¥ëÂæÉ÷¤¬È¯À¸¡¡È¯Ã£¤·¤ÆÀªÎÏ¶¯¤á¤ëÍ½ÁÛ¡¡º£¸å¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¤Ï¡Ä
°ìÆü¤Ë£³¤Ä¤ÎÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÉ÷£±£·¹æ¡¢ÂæÉ÷£±£¸¹æ¡¢ÂæÉ÷£±£¹¹æ¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÂæÉ÷¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ËÀÜ¶á¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£ÂæÉ÷£±£·¹æ¡§£±£¸Æü¸á¸å£³»þ¤ËÈ¯À¸
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂæÉ÷£±£·¹æ¤ÎÃæ¿´¤Ï£±£¹Æü¸áÁ°£¹»þ¤Ë¤Ï¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Ë¤¢¤ê¡¢Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£±£°£°£°¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£²£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£³£°¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂæÉ÷£±£¸¹æ¡§£±£¸Æü¸á¸å£¹»þ¤ËÈ¯À¸
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂæÉ÷£±£¸¹æ¤Ï£±£¹Æü¸áÁ°£¹»þ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤Ë¤¢¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿Â®¤µ¤ÇÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¹£¸¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£²£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£³£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶¯É÷°è¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢ÀªÎÏ¤ò¶¯¤á¤ÆÀ¾¿Ê¤·¡¢£²£²Æü¸áÁ°£¹»þ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¿´µ¤°µ£¹£³£µ¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£·£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÂæÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÍ½Êó±ß¤ÎÃæ¿´¤«¤éÈ¾·Â£´£°£°¥¥í°ÊÆâ¤Ç¤ÏÉ÷Â®£²£µ¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎË½É÷°è¤ËÆþ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÂæÉ÷£±£¹¹æ¡§£±£¸ÆüÌë£¹»þ¤ËÈ¯À¸
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂæÉ÷£±£¹¹æ¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢£±£¹Æü¸áÁ°£¹»þ¤Ë¤Ï¥¦¥§¡¼¥¯Åç¶á³¤¤Ë¤¢¤ê¡¢À¾¤Ø»þÂ®£²£°¥¥í¤Ç¤¹¤¹¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¹£¸¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£²£³¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£³£µ¥á¡¼¥È¥ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢ÆîÄ»Åç¶á³¤¤Ë¤¹¤¹¤ó¤ÇÀªÎÏ¤ò¶¯¤á¡¢£²£±Æü¸áÁ°¤Ë¤Ï¶¯¤¤ÂæÉ÷¤Ë¡¢£²£²Æü¸áÁ°¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÂæÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²£³Æü¸áÁ°£¹»þ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¿´µ¤°µ£¹£µ£°¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢ºÇÂçÉ÷Â®£´£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®£¶£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´¤«¤éÈ¾·Â£´£³£°¥¥í°ÊÆâ¤ÏÉ÷Â®£²£µ¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎË½É÷°è¤ËÆþ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷£±£¹¹æ¤ÏÆüËÜ¤ÎÅì¤ÇËÌÅìÊý¸þ¤Ø¿ÊÏ©¤òÊÑ¤¨¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤Í½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¤ÏÆü¡¹¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£