Snow Manの向井康二が自身のInstagramのストーリーズを更新。“メンバーとの写真”を公開し、ファンを喜ばせている。

■ラウールの横顔をうっとり見上げる向井康二

「今日『愛の、がっこう。』だ」というコメントとともに向井が公開したのは、ラウール出演のドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）のポスター前での写真。

同作は、高校教師の小川愛実（木村文乃）と文字の読み書きができないホストのカヲル（ラウール）が、文字の読み書きを教える秘密の個人授業をきっかけに、互いに距離を縮めていく禁断のラブストーリー。9月18日に最終話が放送された。

向井はラウールの横顔を見つめるような構図で撮影。チェック柄のキャップをかぶり、黒トップスにグレーのベストを重ねた向井は、恋する乙女のような表情をしている。

リアルタイムでドラマを視聴できたのだろうか。向井は「最終話。。カヲル。。」と、愛実とカヲルの愛の結末に想いを馳せるように綴った。

ラウールはこの投稿を自身のInstagramのストーリーズでシェア。手ハートの絵文字を添えた。

ファンからは「かわいい」「こーじくん涙腺大丈夫かな」「ラウ愛がハンパない」「ラウこじForever」「尊い」「どうして愛実ポジションなの笑」「横顔綺麗すぎ」など、多くの反響が寄せられている。

